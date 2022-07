FRISØR: I det sivile livet klippet Olga hår. Nå håper hun å krige mot russerne.

Frisøren Olga ble soldat. Nå vil hun til fronten i Øst-Ukraina

KYIV / DNIPRO / ZAPORIZJZJA (VG) Ukraina ber nå sivile om å kjempe ved fronten. Frisøren Olga vil forlate barn og hjem for å forsvare landet sitt.

– Folket står i kø for å reise øst. Alle vil dit, også jeg, forteller 41 år gamle Olga.

I det sivile livet er hun frisør i Kyiv. Nå i krigstid er hun blant tusenvis som ønsker seg til frontlinjene.

Lukten av gammel svette, støv og høy moral fyller det dunkle lokalet hvor soldatene trener.

Området rundt er minelagt, og topphemmelig. Hvis russiske styrker klarer å identifisere treningslokalet, frykter de at missiler vil falle fra himmelen. Det har nemlig skjedd før mot andre militærbaser.

Trusselen er aldri langt unna, selv om det er 400 kilometer til frontlinjen.

SIVIL KAMP: Her trenes arkitekter, frisører og programmerere om til å bli soldater før de sendes til fronten i Ukraina.

Olga og de andre soldatene løfter våpnene, inntar skytestilling og fyrer av. Denne gangen er det små plastkuler som kommer ut av løpet. Men Olga håper hun snart får bruke stålkuler mot ekte mål.

– Vi lærer hvordan vi skal forsvare landet vårt. Jeg ønsker å bidra til å frigjøre det.

Hun har fremdeles ikke sagt til barna sine at hun har vervet seg som soldat, selv om beskjeden om å reise til fronten kan komme plutselig.

Hundrevis av soldater skades og drepes hver dag, så Ukraina trenger stadig flere soldater til frontlinjene.

– Jeg er mentalt forberedt på det å reise, sier hun.

SIGG: En liten pause mellom skytetrening og å lære å sprenge en russisk stridsvogn.

Tilbake til gamle metoder

Russland led nederlag og store tap de første ukene av krigen i Ukraina etter at de invaderte landet den 24. februar i år.

Russlands første strategi med en lynkrig som skulle ta hele landet på få dager, mislyktes. Nå mener eksperter planen en langvarig, blodig artillerikrig i den østlige delen av landet. Begge sider opplever store tap, men i øst rykker russerne frem, selv om det går sakte.

De russiske styrkene bruker en velprøvd strategi som fungerte for dem under Tsjetsjenia-krigene på 90-tallet. De pøser på med enorme mengder artillerigranater for å eliminere forsvaret.

Idet en granat treffer bakken, eksploderer den, og stålet rundt granaten fragmenterer.

Tusenvis av glorøde stålfragmenter som kan være 5000 grader varme, skjærer gjennom bygninger, vegetasjon og muskelvev.

Dette gjentas, dag etter dag, landsby etter landsby. Slik kverner den russiske krigsmaskinen gjennom de ukrainske forsvarslinjene, før russiske soldater rykker frem og tar nytt territorium.

Nå har de tatt hele Luhansk fylke. Det er en viktig symbolsk seier for Russland, etter flere uker med intense kamper.

På sykehusene langs frontlinjene merker de for alvor konsekvensene av artillerikampene.

ARTILLERI: Ammunisjonskasser lå i april igjen rundt en russisk artilleriposisjon i Kyiv fylke etter at russiske tropper trakk seg ut.

Flyttet inn på sykehuset

Lenge holdt ukrainske myndigheter dødstallene sine hemmelige. Nå sier de at mellom 100 og 200 soldater drepes hver eneste dag. I tillegg skades hundrevis.

I starten av juni uttalte ukrainske myndigheter at omkring 10 000 ukrainske soldater var blitt drept. Antallet russiske soldater som er blitt drept, er uvisst. 15 000 russiske soldater har så langt i krigen blitt drept i Ukraina, mens 45 000 har blitt såret så langt, estimerer det amerikanske etterretningsbyrået CIA i juni.

På militærsykehuset i Zaporizjzja er sandsekker stablet foran hovedinngangen. Utenpå vinduene er tykke stålplater boltet fast for ekstra beskyttelse. Inne i gangen står blodige bårer, og skadde soldater som kommer fra fronten, ligger overalt.

– Jeg har aldri sett skader som dette. I går måtte vi amputere beinet til en ung mann. Det er trist når det er mennesker som hadde planer og en fremtid, så endres livet deres for alltid, sier legen Vadim (29).

KRIGSSYKEHUS: – De fleste som kommer hit var i utgangspunktet friske og unge mennesker under 50 år, sier legen Vadim.

NÆR FRONTEN: Bårer med størknet blod står klare ved inngangen til sykehuset.

Han er en av legene som har flyttet inn på sykehuset for å hjelpe landet sitt i krig. Legene sover på gulvet til det som tidligere ble brukt som et auditorium. Mange av dem er frivillige og jobber til vanlig i andre deler av landet.

– Iblant får vi inn hundre pasienter om dagen. Noen ganger enda flere.

Sykehuset ligger 40 kilometer unna frontlinjen. Når soldatene kommer hit, er de gjerne allerede stabilisert på feltsykehusene som ligger enda nærmere fronten. Vadim og kollegene opererer og bandasjerer soldatene, før de sendes til andre deler av landet for videre behandling. De har ikke plass til alle.

– De fleste av soldatene som kommer hit, ønsker å krige mer, sier Vadim.

De siste ukene har det imidliertid kommet positive nyheter for det ukrainske militæret. Det presise rakettartillerisystemet HIMARS er ankommet Ukraina, og er allerede i gang med å angripe russiske ammunisjonslagre dypt inne på russiskokkupert territorium. Eksperter tror at dette vil kunne svekke russernes angrepsevne.

BRUDD: Fem skadde soldater deler dette rommet. Flere ønsker å reise tilbake til fronten når de er friske.

Flyktet

I en av sykesengene stønner Victor mens han forsøker å justere seg fra liggende til sittende stilling.

Sårvæske har trengt gjennom bandasjen og gipsen – som strekker seg fra tærne til hofta.

– Ikke alle er like heldige som meg, sier 26-åringen.

Han og medsoldatene hadde vært i en skyttergrav på fronten idet russiske soldater begynte å pepre dem med bombekastere. Angrepene var så tunge at de måtte flykte med bil fra skyttergravene. Mens de kjørte av gårde i full fart, ble bombardementet rundt dem kraftigere.

– Vi traff et granatnedslag i veien, bilen krasjet og jeg fikk et åpent brudd i beinet.

UNGE VOKSNE: Skadde soldater hinker rundt på sykehuset.

Fire andre soldater ligger også i det trange rommet, et ukrainsk flagg henger på veggen.

– Jeg føler at jeg ikke ble født til dette, og at jeg må tilpasse meg livet i skyttergravene.

Victor vervet seg til militæret like før krigen brøt ut. Han hadde på følelsen at nabolandet kunne invadere dem, og ønsket å bidra i forsvaret.

– Første gang jeg angrep fienden, klarte jeg ikke å snakke på syv timer. Det var tungt å drepe noen.

– Ble det lettere med tiden?

– Jeg prøver å ikke tenke på det, for de er ikke verdige nok til å føle synd på. De kom til vårt land og gjør grusomme ting mot vårt folk.

Nå forsøker han å ikke tenke så mye på krigens konsekvenser eller følge med på nyhetene.

– Vi må prøve å være positive.

Det viktigste for ham er å bli frisk igjen så han kan dra tilbake til fronten.

Han tror de med tiden vil vinne krigen, men det vil få store konsekvenser. Mange av hans medsoldater er allerede drept, eller skadet for livet.

– Det er grusomt når vi hører om de som blir skadet eller drept, for vi bryr oss så mye om hverandre.

DREPT: 35 år gamle Alina Karkahova steller graven til sin drepte ektemann.

Den siste telefonen

2001. 1999. 1992.

De inngraverte fødselsårene på korsene på militærkirkegården viser krigens brutalitet. Alle er drept de siste månedene.

Langs kantene av kirkegården i Dnipro i det østlige Ukraina er nye rader med graver allerede gravd ut og klare for nye menneskekropper. Det er ikke lenge til de blir fylt.

Under et svaiende ukrainsk flagg sitter 35 år gamle Alina Karkahova på huk. Hun graver et lite hull i bakken. Der skal hun plante en liten busk ved siden av ektemannens grav.

Ektemannen Sergej (43) var blant tusenvis som kjempet på frontlinjen.

– Hver dag snakket vi sammen på telefon.

Den 27. mai var det ikke Sergej som ringte som vanlig. Det var kommandanten hans.

– Jeg er kona til en militærmann. Jeg skjønte med en gang hva det var.

En splint fra en russisk artillerigranat hadde truffet ham og gått inn i halsen og opp under hjelmen.

– Verden må forstå prisen vi betaler

HVERDAG: Selv om dagliglivet går sin gang andre i andre deler av Ukraina, er krigsfrykten alltid til stede.

I ly av natten reiste hun selv til feltsykehuset på frontlinjen for å prøve å finne sin drepte mann. Hun forteller at det var kaotisk, at det var så mange drepte der at de manglet oversikt over hvem som var hvem.

– På en mobiltelefon viste de meg bildene av likene som var der. Slik klarte jeg å identifisere ham.

Hun tilbrakte natten ved sin manns side, og noen dager senere la de ham i jorden.

– Dette er bare en liten del av tapene vi har, sier hun, og ser utover den store gravplassen.

– Det er nesten umulig å forstå mengden. Unge menn dør her. Verden må forstå prisen vi betaler for dette.

Alina sier det eneste som kan hjelpe dem nå, er mer våpen, mer artilleri, mer hjelp.

– Vi klarer ikke å vinne denne krigen uten det.

VG I UKRAINA: Kyrre Lien er i Ukraina for VG.