TALSKVINNE: Maria Zakharova er talskvinne for russisk UD, og en av president Putins lydige disipler.

Zakharova slår tilbake mot britisk forsvarsminister

Storbritannias forsvarsminister langet ut i tabloide ordelag både mot president Putin og hans trofaste forsvarer i Storbritannia, Maria Zakharova.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Britiske ministre har vært blant de mest frittalende om Vladimir Putin og hans støttespillere etter invasjonen av nabolandet Ukraina 24. februar.

– Hvordan kan man forhandle med en krokodille, er statsminister Boris Johnson sitert på tidligere under krigen da han snakket om Putin.

I går gjorde han et intervju hvor han igjen langet ut mot Putin og mente hans invasjon var et resultat av «giftig maskulinitet» og sier Ukraina-krigen ikke ville skjedd om Putin var en kvinne.

Forsvarsminister Ben Wallace bruker heller ikke kjedelige diplomatisk språk når han omtaler russiske ledere.

Han kaller ifølge Metro.co.uk Putin for en «galning», og slenger på dette:

– Vel, jeg tror president Putins syn på seg selv og verden er resultatet av et «liten-mann»-syndrom, et macho-syn, sier forsvarsministeren og gjentar hva Boris Johnson er sitert på.

– Man hører sjelden om «liten kvinne»-syndrom, man hører om liten mann-syndrom. Jeg tror han lider av det i overmåte, sier han.

FRITTALENDE: Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace legger ikke mye i mellom i omtalen av russiske ledere.

Men det er ikke bare Putin som får passet sitt kraftig påskrevet. Også Maria Zakharova, det russiske UDs talskvinne som har vært svært aktiv på informasjonsfronten under invasjonen, får høre det.

– Hun har sine uttalelser hver uke hvor hun truer med å atombombe alle eller gjøre et eller annet, sier Wallace.

Zakharova har ikke latt uttalelsene forbigå i stillhet.

Hun beskylder Wallace for bakvaskelser og for å spre «falske nyheter», skriver det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået TASS.

– Storbritannias statsminister Wallace, hvis du ikke vil fremstå som en komplett løgner overfor hele verden, gi meg ihvertfall ett eksempel på at jeg «truer med å atombombe alle» hver uke. Du vil ikke finne ett eksempel, derfor beskylder jeg deg for bakvaskelser og «falske nyheter» skriver hun på Telegram ifølge TASS.

I slutten av april uttalte Zakharova at hun ikke anbefalte å «teste vår tålmodighet», da hun mente Vesten provoserer Ukraina til å angripe mål på russisk territorium.

Hun har også advart mot «alvorlige militære og politiske konsekvenser» dersom Finland og Sverige blir medlem av Nato. Tidligere onsdag uttalte imidlertid hennes egen president at det ikke er noe problem for Russland at landene blir Nato-medlemmer, selv om han ikke utelukker «gnisninger».