Stoltenberg: − Putin har gjort en stor tabbe

BRUSSEL (VG) Nato-lederne møtes til et ekstraordinært toppmøte én måned etter invasjonen av Ukraina.

– President Putin har gjort en stor tabbe ved å starte en krig mot en uavhengig nasjon. Han har undervurdert styrken til det ukrainske folk og modigheten til styrkene, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg torsdag morgen i forkant av Nato-toppmøtet.

Stoltenberg mener russerne møter langt mer motstand enn ventet.

Stoltenberg snakket med den oppmøtte pressen utenfor Nato-hovedkvarteret i Brussel. Her skal han senere i dag blant andre ta i mot den amerikanske presidenten Joe Biden.

Torsdag er det én måned siden Russland invaderte Ukraina.

– Fakta er at vi står i møte med den mest alvorlige sikkerhetskrisen på en generasjon, og derfor må Nato svare, sier Stoltenberg.

Nato-toppmøtet vil ventelig beslutte å utplassere fire nye stridsgrupper i de østeuropeiske medlemslandene Bulgaria, Ungarn, Romania og Slovakia, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag, i forkant av toppmøtet som holdes torsdag formiddag i Brussel.

Støre deltar for første gang fysisk på toppmøtet som statsminister.

– Det viktige her er å markere at Nato står samlet. Det er å markere at det vi har gjort nå er å gi alle allierte trygghet, sier han til VG.

Støre understreker at det er viktig å vise at Nato står samlet.

