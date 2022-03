DREPT: Boris Nemtsov ble skutt og drept på åpen gate i 2015.

Medier: Drept russisk Putin-kritiker ble skygget av attentatgruppe

Den drepte russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov skal ha blitt skygget av en attentatsgruppe, med tilknytning til FSB, i ett år før han ble drept.

Det skriver journalistkollektivet Bellingcat, BBC og The Insider, som har gjennomført omfattende undersøkelser av saken.

Ved bruk av lekkede kart- og billettdata fra FSB-databasen Magistral, har mediene kartlagt bevegelsene til spesifikke agenter. Noe av datagrunnlaget ble kjøpt av Bellingcat, mens andre deler a grunnlaget ble gitt til BBC.

Ifølge mediene viser dataene at Nemtsov skal ha blitt skygget på minst 13 turer i månedene før drapet.

Reiseaktiviteten til flere agenter med tilknytning til FSB og særlig FSB-agent Valery Sukharev skal vise at flere Putin-kritikere ble skygget av samme gruppe, ifølge mediene.

Attentatgruppen er den samme som skal ha stått bak den mye omtalte forgiftningen av opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj, forgiftningen av Putin-motstander Vladimir Kara-Murza og den angivelige forgiftningen av journalist og forfatter Dmitry Bykov.

Drept på åpen gate

Den russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov (55) ble skutt og drept på åpen gate i Moskva i februar 2015.

Nemtsov var fra 1997 til 1998 visestatsminister i Russland under Boris Jeltsin og var en populær politiker som lå an til å kunne bli presidentkandidat.

Som opposisjonspolitiker ble han flere ganger arrestert. Han la fram dokumenter som viste at milliarder av kroner til OL-utbyggingen i Sotsji (der Nemtsov ble født) hadde forsvunnet i korrupsjon og talte – som en av de få russiske politikere – mot annekteringen av Krim.

Russlands president Vladimir Putin fordømte drapet, som fem tsjetsjenere senere ble dømt for.

DEMONSTRASJON: Boris Nemtsov var i Moskva i forbindelse med en demonstrasjon han planla, da han ble skutt og drept.

Kreml avviser påstandene

Bellingcat skriver at minst tre andre aktivister også ble skygget av medlemmer av den russiske attentatsgruppen før de døde under «mystiske omstendigheter».

Mediene skriver at undersøkelsene deres ikke har avdekket noen konkrete bevis på at russiske myndigheter sto bak drapet på Nemtsov, men at måten han ble forfulgt på reiser en rekke nye spørsmål.

– Ingenting av dette har noe med den russiske regjeringen å gjøre. Det ser ut som enda en fabrikasjon, har Kreml-talsperson Dmitry Peskov sagt i en kommentar til BBC.

Motivet for drapet på Nemtsov er fortsatt ikke kjent.