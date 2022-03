HUNGERSNØD: Mat og drikkevann er mangelvare i Mariupol. Her står enorme folkemengder i kø utenfor et supermarked tirsdag.

Nye bilder fra Mariupol: Hundrevis i matkø – enorme ødeleggelser

Å komme seg inn eller ut av havnebyen Mariupol kan bety døden. Fra bane rundt jorden klarer satellitter likevel å fange bilder av ødeleggelsene og desperate mennesker på jakt etter mat.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En talsperson for Mariupols ordfører Vadym Bojtsjenko, hevdet mandag denne uken at 90 prosent av bygningene i byen har blitt skadet – og at 40 prosent er totalt ødelagt. Sykehus, skoler og barnehager er blant de ødelagte byggene.

Nå viser nye satellittbilder fra selskapet Maxar de enorme ødeleggelsene byen ved Azovhavet har blitt utsatt for:

29. mars 2022 1 av 2 Foto: AFP

Bojtsjenkos kontor hevder også at nesten 5000 personer skal ha dødd i byen etter at krigen brøt ut. Blant dem skal det være 210 barn.

Sent tirsdag kveld uttalte FN til nyhetsbyrået Reuters at flere tusen sivile har dødd i den beleirede og utbombede byen Mariupol sør i Ukraina, etter at Russland invaderte landet for snart seks uker siden.

SKADET GUTTUNGE: Treåringen Dima ligger på barneavdelingen ved et sykehus i Zaporizjzja. Han ble skadet av russiske artillerigranater i Mariupol.

Havnebyen har siden krigens start blitt omtalt som en av de hardest rammede av de russiske angrepene. De sterke historiene har kommet på rekke:

Blant de mest omtalte angrepene på sivilbefolkning i byen, er angrepet mot et sykehus med en fødeklinikk, og bombingen av et teater som ble brukt som tilfluktsrom.

«ДЕТИ»: På russisk, ikke ukrainsk, ble det advart om at barn befant seg inne i dette teateret i Mariupol. Bildet er tatt tirsdag, og frigitt onsdag. 1 av 2 Foto: AP

Onsdagens ferske satellittbilder viser teateret sett fra oven. På parkeringsplassen er det skrevet ordet «barn», for å advare russiske fly om å ikke angripe bygget.

For to uker siden ble teateret likevel lagt i grus i et bombeangrep.

Også sivile boligblokker og hus har blitt behandlet på samme brutale vis:

LEILIGHETSKOMPLEKS: Boligblokker rammet av russiske angrep. 1 av 3 Foto: AP

– Når det kommer til massegravene, har vi bestemt oss for å kalle dem «improviserte graver», sa leder for FNs menneskerettighetsdelegasjon, Matilda Brugner, tirsdag.

Hun forklarte at dette er fordi uttrykket «massegrav» kan bære med seg assosiasjoner om at de døde er ofre for overgrep.

I gravene i Mariupol ligger det ikke bare de som har blitt drept i konflikten. Også de som har dødd av naturlige årsaker har blitt gravlagt på samme måte, fordi krigen har gjort det vanskelig å få de døde med til likhusene.

For de som er igjen i byen, fortsetter kampen for tilværelsen etter mer enn en måned med krig.