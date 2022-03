VOKTES: Aleksej Navalnyj blir bevoktet mens dommen mot ham leses opp i rettssal inne i straffeleiren der han sitter. Ved siden av ham står advokaten Olga Mikhailova. Til høyre den andre advokaten hans, Vadim Kobzev.

Navalnyj ut mot Putin-regimet: − Krigsforbrytere

Kreml-kritikeren og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (45) er dømt til ni års straffekoloni. Nå går han hardt til angrep mot president Vladimir Putin (69).

Det gjør han på Twitter, der korrupsjonsjegeren blant annet skriver:

– Putin er redd for sannheten.

Navalnyj takker for støtten han har fått, men fastslår at det også trengs handlinger mot Kreml:

– Enhver aktivitet mot løgnene og tyvene i Putins regime. Enhver motstand mot disse krigsforbryterne.

Utenfor domstolen ble Navalnyjs to advokater, Olga Mikhailova og Vadim Kobzev, pågrepet, i følge blant andre Mediazona og Reuters. Det er ikke kjent hvorfor de ble arrestert.

En russisk domstol fant tirsdag morgen Navalnyj skyldig i «storstilt svindel». Navalnyj var ikledd straffeleirens fangedrakt mens dommen ble lest opp.

– Navalnyj begikk svindel – tyveri av eiendeler begått av en organisert gruppe, sa dommeren Margarita Kotova, ifølge Mediazona.

Under straffeutmålingen ble Navalnyj dømt til 9 år i en straffekoloni med såkalt maksimal sikkerhet.

Advokaten til Navalnyj sier at de planlegger å anke tirsdagens dom, melder Reuters.

Hans kone Julia skriver på Instagram:

– Vi har vært sammen i over 20 år ... Hvis vi må stå imot et konstant press, så vil vi lære hvordan vi skal gjøre det også. Ni år betyr ingenting. Jeg elsker deg.

Navalnyj avslører på Twitter også at hans antikorrupsjonsorganisasjon, som i 2021 ble forbudt i Russland, nå blir en global virksomhet, som altså ikke trenger å forholde seg til russiske lover.

Tiltalen mot ham handlet om underslag av 2,7 mill. rubler. Opposisjonslederen har nektet straffskyld. Nå er han dømt på alle tiltalepunkter, melder Interfax. I tillegg til svindelen, er han også dømt for å ha fornærmet retten i en tidligere rettssak.

«Dere kommer til å brenne i helvete for det dere har gjort», sa han, henvendt til aktor og dommer, ifølge dommen som ble lest opp tirsdag.

Navalnyj har de siste årene fremstått som den klare lederen for opposisjonen mot Vladimir Putin. Det er imidlertid veldig usikkert hvor stor oppslutning han har hatt/kunne ha hatt, blant annet fordi han så å si ikke omtales i de Kreml-kontrollerte mediene.

Domsavsigelsen tirsdag fant sted i en straffekoloni i Vladimir fylke, ikke langt fra Moskva, der Navalnyj fra før soner en dom på tre og et halvt år etter å brutt meldeplikten på en tidligere betinget dom.

Bruddene på meldeplikten var forårsaket av at han lå i koma sommeren og høsten 2020, og hans allierte beskriver dommen som politisk motivert.

Denne rettssaken handlet om ytterligere bedragerianklager knyttet til organisasjonene han driver og forakt for retten.

Under rettssaken har påtalemyndigheten hevdet at opposisjonslederen har stjålet store pengesummer fra sine egne organisasjoner. Det var angivelig snakk om penger som organisasjonene hadde mottatt som donasjoner.

Mediazona melder at ingen journalister slapp inn i rettssalen der Navalnyj oppholdt seg sammen med sine advokater. Tidligere har akkrediterte journalister hatt adgang. Den kjente journalister Jevgenija Albats var i en lang krangel med vaktene, men måtte gi opp å komme inn.

Journalistene skal kunne følge dommen on-line, men ifølge Mediazona var dette nesten umulig fordi dommeren leste så fort og fordi kvaliteten på overføringen var så dårlig.

Forgiftet

Navalnyj ble forgiftet i august 2020 da han var på vei hjem fra en valgturné i Sibir. Hans organisasjon har beskyldt etterretningen for å stå bak dette, og Navalnyj har sagt at dette ble beordret fra høyeste hold, altså Vladimir Putin. Presidenten har benektet dette.

Opposisjonslederen ble behandlet for forgiftningen i Tyskland, og da kom tilbake til Russland i januar 2021, ble han umiddelbart pågrepet på flyplassen i Moskva.

Fengselsmyndighetene hadde på forhånd advart om at Navalnyj kom til å bli pågrepet så snart han satt sin fot på russisk jord, men korrupsjonsjegeren valgte likevel å dra tilbake.

Navalnyj har blitt særlig kjent for sine avsløringer av korrupsjon i det russiske maktapparatet. Han og en rekke av hans nærmeste medarbeidere og støttespillere er terrorlistet av myndighetene. Ettersom Navalnyjs organisasjon nå er stemplet som «ekstremistisk» og ulovlig, er den nedlagt inntil videre.

Opposisjonspolitikeren har blitt arrestert av russiske myndigheter flere ganger, og sittet i husarrest.

Dommer Margarita Kotova leste opp dommen, og sa at Navalnyj på ulovlig vis samlet inn donasjoner til en valgkampanje, til tross for at det var kjent at han (på grunn av den betingede dommen den gang) ikke var valgbar.

– Han handlet ikke alene, men hadde medskyldige, sa dommeren, noe som fikk Navalnyj til å le og begynne å snakke med advokat Olga Mikhailova, som sto ved hans side, melder Mediazona.