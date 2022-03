DEMONSTRERER: Kvinner og jenter protesterer mot Talibans brutte skoleløfte.

Afghanske kvinner demonstrerer mot Talibans skolestenging

– Denne gangen kommer det til å bli mye vanskeligere for Taliban å opprettholde forbudet mot jenters utdanning, sier fredsprisvinner og rettighetsforkjemper Malala Yousafzai.

Av Malene Birkeland

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Utenfor utdanningsdepartementet i Afghanistans hovedstad, Kabul, står flere jenter – og kvinner og demonstrerer.

Dette skjer tre dager etter at Taliban stengte ned ungdomsskoler for jenter «inntil videre», skriver Al Jazeera.

– Åpne skolene! Rettferdighet! Rettferdighet! ropte demonstrantene lørdag mens de bar på lærebøker.

Da Taliban var i Norge i januar kunne generalsekretær i flyktninghjelpen, Jan Egeland, meddele til VG at Taliban-ledelsen lovet dem at jenteundervisning på alle nivåer skulle gjenopptas i vår.

Representanten fra Taliban fortalte til VGTV at det skulle komme positive nyheter om jenteundervisning i mars.

Nå blir Taliban anklaget for å ha brutt løftet sitt, skriver Al Jazeera.

LÆRERE: Afghanske lærere protesterer mot utdanningsdepartementet i Kabul lørdag.

Onsdag denne uken hadde utdanningsdepartementet bestemt at de skulle gjenoppta undervisning for jenter i alle aldre. Men bare timer inn i den første skoledagen kunngjorde departementet en reversering av politikken, skriver Al Jazeera.

Det betyr at kvinnelige elever over sjette klasse ikke vil kunne gå på skolen.

– Redde

Det førte til at USA avlyste planene om å ha samtaler med Taliban i Doha i Qatar.

Fredsprisvinner og rettighetsforkjemper Malala Yousafzai reagerte kraftig på Twitter.

– De (Taliban, journ anm.) vil fortsette å finne unnskyldninger for å stoppe jenter fra å lære – fordi de er redde for utdannede jenter og sterke kvinner.

Yousufzai sier til nyhetsbyrået AFP lørdag, at Talibans forbud mot jenters undervisning ikke vil vare evig. Hun mener det var lettere for Taliban å håndheve et forbud mot jenters utdanning «tilbake i 1996».

– Det er mye vanskeligere denne gangen, det er fordi kvinner har sett hva det vil si å bli utdannet, hva det vil si å bli styrket. Denne gangen kommer det til å bli mye vanskeligere for Taliban å opprettholde forbudet mot jenters utdanning.

RETTIGHETSFORKJEMPER: Fredsprisvinner Malala Yousafzai er internasjonalt kjent for sitt arbeid for jenters rett til utdannelse.

På plakatene til kvinnene som demonstrerer i Kabul står det blant annet: «Utdanning er vår fundamentale rett, ikke en politisk plan», ifølge Al Jazeera.

– Taliban kan ikke undertrykke kvinnene i Afghanistan, Laila Basim som demonstrerte, til ifølge avisen.

