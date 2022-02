NYTT INTERVJU: President Joe Biden har latt seg intervjue, blant annet om Ukraina-krisen, av NBC.

Biden oppfordrer alle amerikanere til å forlate Ukraina umiddelbart

Den amerikanske presidenten tar fram kraftig muntlig skyts i et nytt intervju.

Amerikanske myndigheter ber alle amerikanske borgere om å forlate Ukraina umiddelbart på grunn av den «økte trusselen fra Russland». De som er i Ukraina bør dra nå.

President Joe Biden gjentar budskapet i et intervju med NBC.

– Amerikanske statsborgere bør dra nå, sier han i intervjuet hvor deler er publisert natt til fredag.

– Det er ikke som at vi har med en terrororganisasjon å gjøre. Vi har med en av de største militære styrkene i verden. Det er en ganske annerledes situasjon, og kan gå galt fort, sier han.

På spørsmål om hva som skal til for at Biden vil sende tropper inn i Ukraina for å evakuere amerikanere, svarer han at det ikke vil skje:

– Det blir en verdenskrig når USA og Russland begynner å skyte på hverandre, sier han.

Russerne kan ifølge amerikanske gjennnomføre en fullskala invasjon med stridsvogner som kan nå hovedstaden Kiev innen 48 timer. I intervjuet sier Biden at «dersom Putin er dum nok til å gå inn, så er han smart nok til å ikke gjøre noe som påvirker amerikanske borgere negativt».

– Har du fortalt ham det? spør programleder Holt.

– Ja, svarer Biden før Holt følger opp med:

– Du har fortalt ham at amerikanske borgere, det er en grense han ikke skal overskride?

– Jeg trengte ikke fortelle ham det. Jeg har snakket om det, han vet det, svarer Biden.

Ukraina-konflikten har ikke kommet nærmere noen løsning denne uken. I går ble det kjent at Russland og Hviterussland trener på krig, helt på grensen til Ukraina. Det har Nato-sjef Jens Stoltenberg omtalt som et «farlig øyeblikk».

Vladimir Putins møte med Frankrikes president Emmanuel Macron kom det heller ikke noe konkret ut av.