LANGT FRA HVERANDRE: Frankrikes president Emmanuel Macron og Russlands president Vladimir Putin under pressekonferansen i Moskva.

Snakket i fem timer: Macron tror han overbeviste Putin

Frankrikes president Emmanuel Macron sier at han overbeviste Russlands president Vladimir Putin om å ikke ytterligere eskalere Ukraina-konflikten. Samtalene beskriver som «konstruktive» fra russisk hold.

Av NTB og Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

De to møttes i et fem timer langt møte i Moskva mandag kveld. Putin uttalte i etterkant til pressen at Macron kom med flere gode forslag for å løse krisen.

Macron har nå reist videre til Ukrainas hovedstad Kiev, hvor han skal møte president Volodymyr Zelenskyj. Macron snakket optimistisk om Putin-møtet da han tirsdag møtte pressen i Kiev.

– Jeg oppfattet at det ikke kommer til å bli noen forverring eller opptrapping, sier Macron.

– Målet mitt var å fryse dette spillet for å forhindre en eskalering og åpne opp for nye perspektiver. Slik jeg anser det, er dette målet oppfylt, sier han.

STORT BORD: De to mektige presidentene møttes ved et svært langt bord for å diskutere situasjonen i Ukraina mandag kveld.

Macron er den første vestlige lederen som møter Putin siden Ukraina-konflikten eskalerte i desember, og han skal nå forsøkte å overbevise den ukrainske presidenten til å gå med på kompromisser for å roe ned situasjonen.

Putins talsmann Dimitij Peskov sier til det russiske nyhetsbyrået Tass, at møtet varte så lenge fordi både Macron og Putin tok seg uvanlig god tid.

Han sier også at de to lederne har funnet en veldig konstruktiv måte å samarbeide på.

– Et forhold med substans som tillater at de bruker mye tid på å omgås hverandre. Det var en ekstraordinær situasjon, med et gjensidig ønske om å fortsette samtalen i mange timer, sier Peskov.