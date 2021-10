UT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ønsker å kaste ut ambassadører fra ti vestlige land.

Erdogan vil kaste ut Norges ambassadør: − Vil avlede oppmerksomhet

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han vil kaste ut ambassadører, blant annet fra Norge. – Han prøver å få frem en konflikt som viser at Tyrkia trenger en sterk mann, mener Tyrkia-ekspert.

– Jeg har bedt vår utenriksminister om å erklære disse ti ambassadørene for persona non grata så raskt som mulig, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lørdag ettermiddag.

Med det grepet kan Norges ambassadør til Tyrkia, Erling Skjønsberg, bli tvunget til å forlate Tyrkia.

Utenriksdepartementet (UD) hadde lørdag kveld foreløpig ikke mottatt informasjon om utkastelsesordre.

Bakgrunnen for Erdogans drastiske beskjed er at Norge og ti andre land, herunder USA, Canada og Danmark, krever den tyrkiske opposisjonelle Osman Kavala løslatt fra tyrkisk fengsel.

Kavala fengslet i 2017 for sin angivelige medvirkning til demonstrasjoner og opprør mot Erdogan i Istanbul i 2013.

AKTIVIST: Norge og flere andre land har bedt om løslatelse av aktivisten Osman Kavala, her avbildet da han snakket på et arrangement i Istanbul.

– Tilfeldig

– Tyrkia er i en ganske alvorlig økonomisk krise, sier Einar Wigen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og Tyrkia-ekspert, til VG.

Han mener den økonomiske krisen får konsekvenser for presidentens popularitet:

– Erdogans popularitet er fallende på grunn av fallende kjøpekraft. Man har hatt kraftige prisøkninger på en rekke fronter. Det dreier seg delvis om høye gasspriser, men også at Liraen (Tyrkisk valuta journ.anm.) er lav. Det gjør at vanlige tyrkere ikke kan betale for varer. Vanlige tyrkere, også presidentens grunnfjell, har vanskelig for å få endene til å møtes.

Tyrkia-eksperten mener Erdogan tyr til et gammelt grep for «samle troppene» blant sine tilhengere.

– Hver gang Erdogan står i en politisk krise har han klart å spille opp en konflikt mot andre for å få sitt grunnfjell til å støtte opp om ham selv. Erdogan prøver å få frem en konflikt som viser at Tyrkia trenger en sterk mann. At dette står på Tyrkias «ære».

Ambassadørene fra disse landene kan bli utvist fra Tyrkia:

Norge

Sverige

Danmark

USA

Canada

Tyskland

Frankrike

Nederland

Finland

New Zealand

Wigen mener valget av sak langt på vei er tilfeldig.

– Jeg tror valget om å reagere på denne uttalelsen er tilfeldig. Det kunne vært en rekke andre spørsmål han kunne valgt å politisere, sier Wigen med referanse til Osman Kavala-saken.

– For å håndtere den innenrikspolitiske krisen, og avlede oppmerksomheten fra den, bruker Erodgan ofte denne type midler som gjøre andre til ytre fiender man kan samles mot.

UiO-forskeren er imidlertid usikker på om grepet vil lønne seg i det lange løp.

– Det er et veldig kortsiktig perspektiv på utenrikspolitiske relasjoner. Man ser ikke hvor mange års arbeid en slik sak river ned. Tyrkia har jo gjort dette med det ene landet etter det andre: Man har hatt oppblussende konflikter med allierte og venner og så forventer man at det skal blusse over når den innenrikspolitiske situasjonen er over, sier Wigen.

– Det å utvise Norges ambassadør gjør ikke noe med det grunnleggende problemet, nemlig tyrkernes kjøpekraft, sier han.

– Åpenbart politisk motivert

– Den umiddelbare bakgrunnen er at Erdogan ønsker at Osman Kavala skal fortsette å være i fengsel så lenge som mulig, sier førsteamanuensis ved UiO og Tyrkia-ekspert Joakim Parslow om den tyrkiske presidentens utkastelses-uttalelser.

– Kavala har vært en aktivist i Tyrkia i mange år. Han har vært opptatt av å støtte bokbransjen og ytringsfrihet i mange år. Han har sittet fengslet siden 2017. Tiltalen mot ham er åpenbart politisk motivert. Det er helt klart fabrikkerte anklager, sier Parslow.

Parslow påpeker at de fabrikkerte anklagene er bakgrunnen for at den europeiske menneskerettsdomstolen har begjært Kavala løslatt. Tyrkia-kjenneren er imidlertid enig med sin UiO-kollega om at saken har et større bakteppe.

– Det er veldig overraskende at Erogan vil gå så drastisk til verks, sier Parslow om utkastelses-beskjeden.

– Det er nok myntet på et hjemlig publikum. De siste rene har økonomien gått veldig dårlig i Tyrkia. Det er dyrtid og inflasjon. Erdogan ser på meningsmåling etter meningsmåling av oppslutningen er i ferd med å glippe, sier han.

– Neste valg skal – etter planen – stå i 2023. Da har Erdogan valget mellom å få oppslutning på demokratisk vis. Eller å skape kriser, sier Parslow og legger til:

– Det ser ut som om han skaper et fiendebilde på klassisk vis.

– Konspiratorisk verdensbilde

UiO-forskeren mener Kavala langt på blir brukt som en syndebukk.

– Det er litt arbitrært hvem som havner i siktet. Det viktige er at Erdogan langt på vei opprettholder et konspiratorisk verdensbildet hvor man kan plotte inn aktører. I dette tilfellet har Kavala vært «uheldig», sier Parslow. Han mener Norge og andres land fordømmelse av fengslingen passer Erdogans verdensbilde.

– Det passer Erdogan godt at de vestlige landene bygger opp under dette. Da kan han trekke flere kort og si «dere angriper våre domstolers suverenitet». Han spiller på strenger som går langt tilbake i tyrkisk historie.

Parslow mener grepet kan få konsekvenser for Tyrkia.

– Det interessante er hvilke konsekvenser dette har på lengre sikt. Dette kan ikke være bra for tyrkisk økonomi. Utenlandske investeringer i Tyrkia er allerede lave. Det kan ikke være bra for den tyrkiske økonomien, sier han og påpeker at flere av landene både er Nato-allierte og medlemmer av Europarådet.

Parslow påpeker at Tyrkia allerede risikerer disiplinære tiltak som følge av fengslingen av Osman Kavala.

– I første omgang kan dette føre til at Tyrkia mister stemmeretten i Europarådet – og i ytterste konsekvens kan det føre til at Tyrkia mister medlemskapet.

Tyrkia-eksperten har imidlertid ikke tro at på den tyrkiske presidenten ønsker å lukke døren mot Europa.

– Jeg tror ikke Erodgan ønsker å stenge den døren. Jeg tror han har undervurdert de langsiktige konsekvensene her, sier han.