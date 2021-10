VIKTIG MØTE: Daværende utenriksminister Børge Brende under Oslo Forum i juni 2015. Både representanter for Taliban og den sivile regjeringen i Kabul deltok.

Norges ukjente rolle i Taliban-forhandlingene

Høsten 2019 skulle avgjørende forhandlinger mellom regjeringen i Afghanistan og Taliban holdes i Norge. Norske diplomater spilte en langt viktigere rolle enn det UD tidligere har vedgått.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Februar 2017. I et snødekt Kabul reiser den daværende norske utenriksministeren Børge Brende rundt i skuddsikker vest, i en kortesje fulgt av væpnede vakter fra den norske livvakttjenesten og den afghanske hæren.

Norske spesialstyrker, fra sin leir ved flyplassen i Kabul, er i beredskap dersom noe skulle inntreffe. Terrorfaren er svært høy, og besøket er underlagt streng hemmelighet.

Det første møtet er i palasset til Afghanistans president Ashraf Ghani, der Brende også rekker å snakke med Afghanistans førstedame, Rula Ghani, om jenters skolegang.

To påfølgende møter er minst like viktige for den norske delegasjonen: Brende treffer Afghanistans «administrerende direktør», Abdullah Abdullah, som fungerer som statsminister, og den mektige guvernøren Muhammed Atta Noor.

MØTTE PRESIDENTEN: I løpet av noen hektiske dager i Kabul i februar 2017, traff daværende utenriksminister Børge Brende, president Ashraf Ghani.

Ghani, Abdullah og Noor er på dette tidspunktet i en mer eller mindre åpen kamp om makten i Afghanistan. Det ene de tre kan enes om, er deres sterke mistro til sin gamle fiende, Taliban.

Det betyr at Brende har en vrien oppgave i møtene, for hans formål er å overtale Afghanistans mektigste menn til å delta i forpliktende fredssamtaler med Taliban.

Like fullt, da han drar videre til flyplassen neste dag, smiler Brende håpefullt. VG fikk være med i kulissene under reisen, men kunne av sikkerhetshensyn ikke omtale turen før den var over.

VG kunne den gang heller ikke skrive hvor Brende skulle da han reiste videre, nemlig til Doha i Qatar, for å holde møter med nettopp Taliban.

Lyktes ikke

Den 15. august i år tok Taliban makten i Kabul. En lynkrig førte gruppen til Kabuls ytterkant, og da mange forventet en siste runde med forhandlinger om maktdeling, fløy president Ghani ut av landet med et ukjent antall millioner dollar. Maktvakuumet ble raskt fylt av Taliban.

Brendes fredsdiplomati under reisen i 2017 førte altså aldri frem til noen avtale. Men at Norges utenriksminister selv deltok under slike møter, viser hvor tett Norge var på forhandlingene.

Forsøket i 2017 var hverken første eller siste gang norske diplomater hadde en spesiell rolle, får VG beskrevet av flere uavhengige diplomatkilder og eksperter på Afghanistan.

I 2013 fortalte daværende utenriksminister Espen Barth-Eide til VG at Norge hadde «spilt en sentral rolle i å legge til rette for fredssamtaler mellom Taliban, USA og afghanske myndigheter».

Men det norske «fredsdiplomatiet» rettet mot Taliban går lenger tilbake: Allerede i 2007 jobbet norske diplomater med å få den ekstreme islamistgruppen til å gå med på en avtale om å dele makten med den sivile regjeringen i Kabul.

De avgjørende kontaktene ble knyttet enda lenger tilbake i tid, helt tilbake til da Taliban hadde makten i Afghanistan på slutten av 1990-tallet, får VG opplyst av diplomatkilder.

SVÆRT HEMMELIGHOLDT: Dette er to av de eneste bildene som noensinne er kjent om mulla Omar, den tidligere myteomspunne lederen for Taliban.

Møtte Mullah Omar

Ett av de første tegnene på at Norge hadde en spesiell rolle, var at norske diplomater i 2009 holdt et hemmelig møte med den myteomspunne Taliban-lederen, Mullah Omar, en historie som først ble kjent over syv år senere.

Dette møtet omtales også i Afghanistan-kommisjonens rapport. Men siden det hersker så stor usikkerhet om hvem Mullah Omar faktisk var, ta det forbehold om det var Omar selv eller en annen Taliban-topp de norske diplomatene møtte.

Rapporten slår videre fast at Norge inntok en rolle som «budbringer, tilrettelegger og pådriver» i de videre forhandlingene.

Etter at Taliban etablerte et hovedkontor i Doha i Qatar, ble det såkalte Doha-sporet det viktigste for norske diplomater fra 2010, fastslår Afghanistan-kommisjonen.

– Det norske fredsdiplomatiet hadde som mål å berede grunnen for reelle forhandlinger mellom republikkens ledelse og Taliban, og samtidig utfordre Taliban på menneskerettigheter, særlig kvinners rettigheter, forklarer en sentralt plassert diplomatkilde til VG.

PÅGÅR FORTSATT: Dette bildet er fra et møte mellom Taliban-ledere og vestlige diplomater i Doha i Qatar tirsdag i forrige uke. Norsk UD bekrefter til VG at de deltok på dette møtet.

Hemmelige møter i Oslo

To svært viktige møter ble holdt i Oslo i 2015, og var helt avgjørende for å få i gang en dialog med Taliban.

Det andre av disse møtene ble holdt under Oslo Forum i juni 2015. Dette var første gang både Taliban og den sivile regjeringen bekreftet at de var i indirekte dialog.

Mindre kjent er at det bare noen uker i forveien ble holdt et annet, svært viktig møte i Oslo. Der avholdt fem profilerte afghanske kvinnelige aktivister og diplomater et møte med tre representanter fra Taliban.

At Taliban deltok på både møtet med de kvinnelige aktivistene og under Oslo Forum var et signal om potensiell vilje til forhandlinger.

– Dette møtet representerte noe helt nytt og progressivt, det var første gang Taliban satte seg ned med kvinnelig aktivister på denne måten, opplyser en kilde til VG, om det som i UD er kjent som «kvinnemøtet».

I NORGE: Dette er den offisielle, afghanske delegasjonen under et møte i Oslo i juni 2015, der de senere fikk treffe motparter fra Taliban. Mannen med rødt slips til venstre er daværende viseutenriksminister Hekmat Karzai (tidligere president Hamid Karzais nevø). Ved siden av ham sitter tidligere næringsminister Anwar-ul-haq Ahadi, tidligere minister for kvinnesaker Husn Banu Ghazanfar, tidligere leder for underhuset i det afghanske parlamentet, Yunus Qanooni og Mohammad Mohaqiq som ledet den afghanske delegasjonen

Bekrefter Norges rolle

I september 2015, drøye to måneder etter de viktige møtene i Oslo, gikk Børge Brende ut i VG og bekreftet at Norge var klare til å ta en rolle som tilrettelegger mellom afghanske myndigheter og Taliban.

Brende, som nå er president for Verdens økonomiske forum, opplyser via sitt sekretariat at han er utilgjengelig for å kommentere denne saken.

I august 2019 ble norske diplomaters rolle offentlig kjent da Abdullah Abdullah, som i praksis var statsminister i Afghanistan, bekreftet til afghanske medier at Norge var klar til å holde forhandlinger mellom Taliban og den sivile regjeringen.

På Twitter skrev Abdullah: «Vi diskuterte den afghanske fredsprosessen og det afghanske presidentvalget. Jeg takket for Norges vilje til å være vert for de afghanske fredsforhandlingene med støtte fra Tyskland og USA».

HYLLET NORGE: Den viktige afghanske politikeren Dr. Abdullah Abdullah (til høyre) har flere ganger trukket frem Norges viktige rolle. På dette bildet, fra hans offisiell Twitter-konto, er han sammen med tidligere ambassadør til Afghanistan, Kåre R. Aas (nummer to fra venstre) og tidligere Spesialutsending for Afghanistan, Per Albert Ilsaas (ytterst til venstre).

At Norge sto klar til å ta denne rollen får VG bekreftet av flere, uavhengige kilder.

– En forutsetning for reelle, intra-afghanske forhandlinger mellom republikkens ledelse og Taliban, var at USA og Taliban allerede var nær å ha sluttforhandlet en avtale om tilbaketrekking, og at den hadde som forutsetning at Taliban inngikk en forpliktende fredsavtale.

– Sensommeren 2019 var Norge ett av de potensielle stedene der man kunne ha oppstart for disse forhandlingene, sier en diplomatisk kilde til VG.

Afghanistan-eksperten Arne Strand, forsker ved Chr. Michelsen Institutt, sier Norges rolle var viktig for å få i gang samtalene mellom Taliban og USA, som var Talibans viktigste forhandlingspartner.

– Norske diplomater har åpenbart hatt den nødvendige tilliten hos partene til at det åpnet en innledende dialog, noe som alltid er det vanskeligste, sier Strand til VG.

Trump-tweet utsatte

Høsten 2019, da det altså kunne ha blitt sluttforhandlinger i Norge, trakk plutselig daværende president Donald Trump USA ut av forhandlingene, i en dramatisk melding på Twitter.

Senere på høsten tok Trump opp igjen forhandlingene, og forsøkte å få dem flyttet til Camp David, der den historiske fredsavtalen mellom Egypt og Israel ble undertegnet med president Jimmy Carter som megler.

Men forhandlingene med Taliban fortsatte i stedet med Doha i Qatar som hovedsete. Da en avtale mellom USA og Taliban ble undertegnet 20. februar 2020, var Norge indirekte representert.

– Norske representanter hadde ingen direkte rolle, men satt tett på det som utspilte seg, får VG opplyst om denne siste runden.

BEKREFTER: Denne uken bekreftet avtroppende utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG at Norge har hatt en lang diplomatisk kontakt med Taliban, som fortsatt pågår.

Utenriksministeren bekrefter

Avtroppende utenriksminister Ine Eriksen Søreide kunne i forrige uke bekrefte til VG at Norge har hatt en lang dialog med Taliban, som fortsatt pågår:

– Norske diplomater har sammen med andre representanter fra det internasjonale samfunn møtt Taliban i Doha før helgen. Formålet med møtet var å diskutere spørsmål knyttet til humanitær bistand. Det ble fra norsk side lagt særlig vekt på Talibans ansvar for å respektere menneskerettigheter, spesielt for kvinner og jenter, og internasjonal humanitærrett, skriver Søreide til VG.

Hun sier norske diplomater også har hatt andre møter med representanter for Taliban etter maktovertagelsen i august.

– Dette er kontakter som er bygget opp over tid, først og fremst i Doha. Norge, sammen med enkelte andre land, støttet opp om forhandlingsprosessen mellom den afghanske republikken og Taliban som pågikk i Qatar frem til august, utdyper hun.

BEKREFTER NORGES ROLLE: Afghanistans ambassadør i Norge, Youssof Ghafoorzai.

Afghansk ambassadør: Norges rolle viktig

Afghanistans ambassadør i Norge, som ikke anerkjenner Taliban-styret, Youssof Ghafoorzai, sier til VG at Norges rolle i den afghanske fredsprosessen er «anerkjent og verdsatt både i Afghanistan og i det internasjonale samfunnet».

– Norge har spilt en essensiell rolle, noe jeg håper de vil fortsette å gjøre. Norges lange erfaring fra andre konflikter, som Sri-Lanka, Colombia, Guatemala og Midtøsten, gjorde at Norge hadde troverdighet på alle sider i Afghanistan.

– At Norge, sammen med Tyskland, Qatar og Indonesia, var viktige i det som kunne blitt siste fase er godt kjent. Derfor var Norge ett av alternativene for å holde sluttforhandlinger, bekrefter ambassadøren.

Hans syn er at forhandlingene med Taliban mislyktes da USA i april i år kunngjorde en tilbaketrekking, uten at det forelå en bindende fredsavtale mellom Taliban or regjeringen i Kabil. Etter det insisterte Taliban på en militær løsning, mener Ghafoorzai.

Da den aller siste forhandlingsrunden ble holdt i Doha 12. august, var det bare tre dager før Kabuls fall, og Taliban hadde i realiteten erobret nesten hele landet.

TALIBAN I DOHA: Toppledere fra Taliban, Shahabuddin Delawar, Amir Khan Muttaqi, og Khairullah Khairkhwa under en forhandlingsrunde i Doha som fant sted tirsdag denne uken.

Var det forgjeves?

Så, var det hele forgjeves? 20 år med krig, 10 år med diplomati.

Per Albert Ilsaas, tidligere spesialutsending til Afghanistan og nåværende ambassadør i Pakistan, har vært sentral i de norske forhandlingene siden 2009:

– Gjennom tiåret med dialog i Doha, forandret deler av Taliban sitt syn på noen viktige områder, det var snakk om en modernisering. Det har ført til et isnitt av moderasjon i bevegelsen, sier Ilsaas til VG.

– Det er selvsagt skuffende at man ikke lykkes i enda større grad, men engasjementet var ikke forgjeves. Håpet er at man kan bygge videre på det grunnlaget som ble lagt, fortsetter han.

Afghanistan-ekspert Arne Strand er langt på vei enig med toppdiplomaten:

– Norges rolle, med fokus på en inkluderende regjering, utdanning for jenter og jobber for kvinner i offentlig sektor, har ført til en noe mer åpen og moderne holdning i deler av Taliban-ledelsen, sier Strand.

Den afghanske ambassadøren understreker noe av det samme:

– De tidligere forhandlingene gjør at man er bedre rustet for det som nå må komme, nemlig en bindende politisk avtale om en samlingsregjering som kan representere hele det afghanske folk, sier ambassadøren.