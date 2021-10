Mørke utsikter

MØRKE UTSIKTER Nylig gikk landet tom for offentlig strøm. For vanlige folk er hver dag en kamp når sykehus, butikker og kjøleskap står uten strøm. Men for noen går festen videre som aldri før.

Det var rett før midnatt en klam dag i august at noen hamret på døren deres.

Familien åpnet metalldøren på gløtt, og ble møtt av en illsint mann som krevde penger fra dem.

Det var mannen som drifter strømgeneratoren i nabolaget, strømmen de sårt trenger for å få lys i den lille leiligheten i Libanon. Den litt billigere strømmen fra myndighetene er så godt som fraværende.

Da de tryglet om å vente noen timer med å betale den skyhøye regningen, begynte han å skjelle dem ut.

– Han kunne bare ventet til solen sto opp, men han viste ingen nåde, forteller Shaimaa Adham Ghazal (24).

Faren tar seg et trekk fra sigaretten mens Shaimaa fortsetter å fortelle.

De siste månedene har vært ekstra vanskelige for dem. Fraværet av strøm påvirker alt de gjør.

På en god dag har de en til to timer strøm fra det offentlige strømnettet. På en dårlig dag: ingenting.

De med økonomien til det har kunnet betale seg ut av problemene, og spe på med dyre, forurensende dieselgeneratorer.

Men for familien i kystbyen Saida, en snau time sør for hovedstaden Beirut, har ikke det vært mulig. Faren jobbet lenge som vaskehjelp i kommunen, og tjente omtrent 3500 kroner. Nå, etter valutakollapsen, er lønnen bare verdt 160 kroner.

Det kommer de ikke langt med i et land som er avhengig av import.

– Vi kan ikke ha mat i kjøleskapet, og vi sitter her bare i mørket. Naboen har lånt oss en lampe, og vi må bare prøve å klare oss fra dag til dag, forteller Shaimaa.

Fryseren og kjøleskapet til familien er helt tomt. Maten de kjøper, må spises samme dag. Når strømmen faktisk kommer på, skynder familien seg med å sette lamper og telefoner til lading. – Det kunne vært bedre med krig enn denne kollapsen vi nå er i, forteller moren Loubna. Med lys fra mobiltelefonen forsøker innbyggerne å navigere de mørklagte gatene.

Kollapsen

I begynnelsen av oktober skapte strømkrisen i Libanon overskrifter verden over da myndighetene gikk ut og sa at de var helt tomme for drivstoff til kraftverkene sine. Myndighetene slet med å få nok penger til å kjøpe inn drivstoff.

Dermed klarte de ikke å levere noe som helst strøm til landets seks millioner innbyggere, slik realiteten har vært i flere måneder.

I løpet av noen dager fikk myndighetene kraftverkene opp og gå igjen ved hjelp av diesel donert av militæret.

Strømkrisen har rammet så å si alle deler av det libanesiske samfunnet og infrastrukturen de siste månedene:

I august advarte FN om at fire millioner mennesker kunne miste tilgangen til vann, for uten strøm faller vannettet sammen.

Bakerier har slitt med å produsere, noe som har generert et underskudd på mat.

Ledelsen på flere sykehus sa de holdt på å gå tom for diesel til generatorene i august, og at de kunne bli tvunget til skru av livreddende respiratorer for flere titalls pasienter.

Mobilmaster og telekommunikasjon er avslått flere steder i landet.

Gatelys og trafikklys fungerer ikke, noe som resulterer i store trafikkorker.

I høyblokker har personer som er dårlige til beins, blitt sittende fast fordi heisene står. I sosiale medier deles det tips om hvordan unngå at mat blir dårlig når kjøleskapene ikke har strøm.

Som følge av den økonomiske kollapsen har demonstrasjoner blitt vanlig. – Livet var bedre da det var borgerkrig. Da kunne vi i det minste spise poteter og ost, fortalte Mariam Fares til VG i juli. Sentralbanken er nedstengt og nedtagget. Men har fremdeles lys. Brennende dekk fra demonstranter er blitt et vanlig syn i hovedstaden. Samt menneskene, som dette brudefølget, som må prøve å komme seg rundt veisperringene. Verdensbanken mener at den økonomiske krisen i Libanon er blant verdens verste siden 1850-tallet.

Et liv uten strøm

Mens lyset sakte, men sikkert forsvinner fra horisonten, utnytter Bushra Eidi (30) de siste minuttene med dagslys til å hjelpe sønnen sin med lekser.

– Det er første dag på skolen i morgen. Hvordan skal de klare å gjøre leksene sine når vi ikke har strøm, spør den fortvilte moren.

– Vannet forsvinner når vi ikke har strøm, og da kan vi ikke dusje barna våre. Vi kan heller ikke vaske klær.

Naboen titter inn i stua, og prøver å skru av og på lysbryteren for å sjekke om de har strøm.

– Ikke spør meg når strømmen kuttes. Det er lettere å spørre meg når den faktisk er på, forteller Bushra.

Hun har vært aleneforsørger for familien i flere år. Lenge var familiens økonomi god, og hun hadde råd til mat og sette av litt penger til sparing.

Men det var før den økonomiske kollapsen i 2019, som gjorde at det libanesiske pundet stupte med 90 prosent.

Kollapsen gjorde også at ektemannen ble stående mer eller mindre uten arbeid.

Ifølge en FN-rapport lever nå over 70 prosent av befolkningen under fattigdomsgrensen

Utenfor leiligheten har Bushra en frisørsalong. Strømmen har gått, så hun skrur på sin batteridrevne lampe. – Jeg får ikke jobbet skikkelig lenger, og kan kun holde åpent hvis vi har strøm, forteller hun.

Familien har råd til to timer med generatorstrøm hver dag.

Det koster dem 400 000 libanesiske pund i måneden, noe som før den økonomiske kollapsen var omkring en halv månedslønn.

Minstelønnen i Libanon tilsvarer nå omkring 300 kroner i måneden, og de som har råd til det, må betale opp mot 3500 kroner i måneden for generatorstrøm, men er fortsatt ikke garantert strøm hele døgnet.

– Jeg skylder ikke på myndighetene, men på folket.

For faren i huset, 42 år gamle Hicham, har folket også skyld i kollapsen Libanon.

– Folket gjør ikke opprør lenger. Vi må reise hjem til de ansvarlige politikerne og vise dem hva vi lever med. Vi må kutte strømmen deres. Ta bort vannet deres. Skru av generatoren.

– Vi ønsker bare at de for én dag skal føle hvordan vi har det.

Sønnen i hjemmet, Hani, forteller at han har vondt i foten. – Han gikk barfot i mørket og tråkket på noe rustent og skarpt, forteller moren. – Jeg håper familien min kan komme seg til et land hvor de kan få en bedre fremtid. De fortjener bedre, sier Hicham.

Energikollapsen

Energisektoren i Libanon er i år etter år blitt neglisjert og dårlig regulert, forteller energiforsker Jessica Obeid.

– Regjeringene har tydd til raske løsninger og brukt opp offentlige midler på å opprettholde sektoren fremfor å gjennomføre reformer, skriver hun til VG.

Etter at økonomien i Libanon kollapset, har myndighetene hatt vanskeligheter med å få nok midler til å importere drivstoff.

Libanon er blitt tilbudt lån fra Det internasjonale pengefondet (IMF) for å lette på energikrisen, men da må de gjennomføre reformer. Det har de styrende politikerne ennå ikke gjort.

Hun peker på at hele verdikjeden i kraftsektoren er gjennomkontrollert av de politiske partiene som alle har tydelige eierinteresser, fra import av drivstoff til private dieselgeneratorer og nyanskaffelser.

– Ingen steder i det libanesiske samfunnet er dette tydeligere enn i energisektoren.

Energisektoren har vært en måte for den rike politiske eliten å fremforhandle avtaler som gagner dem selv, fremfor en bedre energisektor. Korrupsjon er også utbredt i Libanon.

Subsidieringen av diesel til å drive kraftstasjonene i landet har bidratt til den enorme statsgjelden Libanon innehar.

Store deler av landets energiproduksjon kommer fra å brenne fossil energi.

– Fornybar energi har lidd under konkurransen med fossil energi, og flere anlegg er blitt planlagt, men ingen er blitt gjennomført, forteller Obeid.

– Jeg kan ikke ha kjøtt og yoghurt i butikken min lenger fordi jeg ikke har strøm, forteller Feryal (56). Når mørket senker seg i Saida, kommer innbyggerne ut i gatene. – Vi har noen milliardærer som styrer landet, og de driter i folket, forteller en butikkeier mens han etterfyller butikken i mørket. – Jeg trodde Libanon ville være bedre enn Syria, men jeg tok feil, forteller denne syriske flyktningen.

På et fortau i Beirut har naboene flyttet plaststoler og vannpipen ut.

Opplyst av billys diskuterer de om livet i det mange beskriver som en land på kanten av kollaps.

– Vi har ikke råd til privat generatorstrøm, så livet er vanskelig for meg. Jeg vil reise til hvilket som helst land utenfor Libanon. De som styrer her, er som mafiaen, forteller Khalid.

Energikrisen i Libanon har også skapt maktkamp mellom landene som har interesser i Libanon, nemlig Iran, USA, Frankrike og Saudi-Arabia.

Da Libanon var så godt som tomt for bensin, og bilister måtte overnatte i bensinkøer, så Iran sitt snitt til å tilby olje og bensin.

Men fordi Iran er underlagt sanksjoner, kunne ikke bensinen flyte fritt inn til landet. Iran sendte derfor tankbåtene sine til nabolandet Syria, hvor drivstoffet ble kjørt via landeveien og inn i den Hizbollah-kontrollerte Bakaa-dalen i Libanon. Hizbollah er støttet av Iran, er svært mektige i Libanon, og beskrives ofte som en stat i staten.

Da tankbilene ankom Libanon, løftet Hizbollah-tilhengerne kalasjnikovene sine i luften og tømte magasinene.

Noen avfyrte også rakettdrevne granater ved siden av tankbilene:

Iran har også tilbudt seg å bygge to kraftverk i Libanon, noe som har møtt kraftige reaksjoner fra vestlige myndigheter.

USA og Egypt har på sin side sagt at de kan tilby naturgass til Libanon via rørledninger gjennom Syria.

Hvis det blir en realitet, er det en stor oppmykning i Vestens bokott mot Assad-regimet i Damaskus.

– Jeg studerer kinesisk oversetting, men det er ikke så lett når man ikke har strøm, forteller Daema (19). – I sommer da det var så varmt, klarte jeg bare å sove en time om natten fordi vi ikke hadde strøm til viften. Jeg sov på gulvet, for det var litt kaldere der, forteller Fatima (51). Mange får strøm fra slike provisoriske nabolagsgeneratorer, men ikke alle har råd til det. – Den økonomiske situasjonen nå er verre enn under borgerkrigen. Jeg har ikke råd til generator i butikken min, forteller Virginia (78). På en klar dag kan stjernene være synlig fra bykjernen.

Mahmoud (73) tar et dypt trekk av sigaretten mens han lener seg tilbake i en vinglete plaststol.

– Vi har sluttet å tenke og sinnet vårt er blitt numment. Dette er utenfor vår kontroll, forteller han.

Gaten er helt mørk, med unntak av en grønnsakbutikk bak ham som har generatorstrøm.

Libanon har de siste 30 årene slitt med strømmangel, og jo lenger unna Beirut man bodde, jo dårligere var tilgangen på strøm fra det offentlige strømnettet.

De som hadde råd, kunne da som nå kjøpe seg ut av problemene.

– Beirut er ikke som andre deler av landet. Der har du noen få prosent av befolkningen som kan gå ut og hygge seg fremdeles, forteller Mahmoud.

– De føler ikke på krisen slik vi gjør.

Lys i Libanon Fra toppen av takbaren «Spine» fester eliten som aldri før. Velstående libanesere har stått på den flere måneder lange ventelisten for å slippe inn.

Eieren av utestedet, Selim Ghanem, måtte ta intervjuet over WhatsApp. Han skulle på ferie til Afrika.

– Vi sikter oss mot eliten, verdensvante og livsstilsorienterte individer, skriver han.

Utenfor «Spine» står gjestenes biler parkert. Porsche, Audi og Mercedes står på rekke og rad.

Inni en av de dyreste bilene ligger en sjåfør og sover. Lysglimtene fra takbaren over lyser taktfast opp ansiktet hans.

Fra utestedet har gjestene utsikt over hele Beirut.

– Majoriteten av kundene våre har lønninger fra bedrifter i utlandet, og er derfor ikke påvirket av krisen, forteller Selim.

Fordi utestedet har kunnet kjøpe diesel med dollar, har de ikke hatt noen problemer med å få tilgang på generatorstrøm, forteller han.

Døgnet rundt er strømmen på for å holde maten fersk. Fra menyen kan gjestene nyte laksesashimi, dekonstruert ostekake eller risotto med hvit trøffel.

Utringningen til DJ-en når ned til brystvortene og blottlegger tatoveringen og gullkjedet. Håret har han satt opp i strikk.

Den glatte R&B-musikken fyller lokalet.

Tidligere på dagen opplevde landet de verste sekteriske gatekampene på flere år. Syv personer ble drept og 30 skadet.

Utestedet er fremdeles stappfullt, og rundt et bord drikker to kvinner og to menn drinker.

– Ikke ta bilde av meg, sier mannen. Hvis kjæresten min ser bildet, så dreper hun meg, sier han og nikker til kvinnen ved hans side.

Så ler de rått, og drikker videre.

– Jeg har ikke hatt noe problem med strøm fordi jeg kan betale generatorregningen med dollar, forteller 23 år gamle Jack.

Han forteller at han og vennene drar ut på byen hver uke, men at vennegjengen har krympet de siste månedene.

Stadig flere har valgt å flytte til utlandet for å studere eller jobbe.

– Jeg vil også forlate landet. Det er mange muligheter hvis man har råd. Norge, Canada og Tyskland er alle fine land, forteller han.

– Vi kan ikke gjøre noe med myndighetene her. Vi har alltid møtt problemer med dem, og folket selv har ingen fremgang fordi de ikke utdanner seg. Jeg tror det bare vil bli verre her, men håper det ikke blir en ny borgerkrig.

Dyrest på drikkemenyen er en flaske med Dom Pérignon. Den koster 52 ganger mer enn det som er minstelønnen for én måneds arbeid akkurat nå. – Til tross for alt som skjer i landet, anbefaler jeg fremdeles Libanon som en feriedestinasjon, forteller eieren Selim. Utestedet ligger i utkanten av Beirut by, og har utsikt over noen av hovedstadens mer velstående strøk - de som fremdeles har strøm.

En vennegjeng drikker drinker i baren, og på en blanding av arabisk, engelsk og fransk diskuterer de om de skal flytte til Canada eller ikke.

De tar selfies, og veskene fra Chanel og Hermés står pent på bardisken.

– Det er ikke noe liv her lenger, forteller en mann som ikke vil oppgi navnet sitt.

– Jeg betaler ti millioner libanesiske pund for å ha generatorstrøm 24 timer i døgnet.

Om noen dager skal han flytte til Bahrain og jobbe der.

– Nå er vi her for å feste, danse og leve livet. Det er for å glemme hva som skjer her i landet mitt.

VGs Midtøsten-kontor Kyrre Lien er VGs Midtøsten-korrespondent med base i Beirut, Libanon. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

VG I LIBANON: VGs Midtøsten-korrespondent Kyrre Lien rapporterer fra Libanon.

Fakta: Slik kollapset økonomien i Libanon Lenge ble landet omtalt som Midtøstens Sveits, som et økonomisk kraftsentrum i regionen. Rike land i Gulfen plasserte pengene sine her i bytte mot god avkastning og diskresjon. Etter den blodige borgerkrigen mellom 1975 og 1990 var det store planer om å gjenoppbygge hovedstaden Beirut. Nye skyskrapere poppet opp i takt med at landet tok opp stadig større lån. Men Libanon lånte over evne, og i 2019 sprakk boblen. Bankene kapitulerte og satte begrensninger på uttak slik at kundene ikke skulle ta ut alle sparepengene sine. Mange banker stengte også dørene helt. Igjen sto libanesere som ikke fikk tilgang til kontoene sine, eller som hadde kontoer med libanesiske pund – penger som nå plutselig var verdt mye mindre. Økonomisk inflasjon har gjort at valutaen, det libanesiske pundet, har mistet nær 90 prosent av verdien sin målt mot den amerikanske dollaren, og Verdensbanken har kalt den økonomiske krisen som blant verdens verste siden midten av 1800-tallet. Politikere har fått mye av skylden på grunn av sin manglende evne, og vilje, til å håndere situasjonen. Vis mer

