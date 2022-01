UKRAINSK SKYTTERGRAV: Vinteren har kommet til frontlinjen mellom ukrainske soldater og russiskstøttede separatiststyrker i Donetsk-regionen av Ukraina.

Dette må du vite om Ukraina/Russland-konflikten

Nato har innkalt til hastemøte, USA og Russland skal møtes til sikkerhetssamtaler og EUs utenrikssjef har reist til den ukrainske fronten. Diplomatiet jobber på høygir i den betente konflikten.

I de vinterkalde skyttergravene ved frontlinjen mellom ukrainske soldater og russiskstøttede separatiststyrker i Donetsk-regionen av Ukraina, forbereder soldatene seg på at det kan bli krig.

Minusgradene har kommet og snøen har lagt seg. Vinterkamuflasjen er på.

Det er ikke bare i luften det er minusgrader. Forholdet mellom Ukraina og Russland er også på frysenivå.

Ikke siden Russland annekterte Krim-halvøyen, som tilhørte Ukraina, i 2014, og russiskstøttede separatiststyrker samme år tok kontroll over regionene Donetsk og Luhansk (kjent som Donbass), har konflikten mellom de to landene vært så betent.

JULEFEIRING: En soldat avbildet på nyttårsaften. Han og kollegene hadde pyntet til jul.

Med Russlands store troppeforflytning mot den ukrainske grensen i fjor har spørsmålet meldt seg om en ny invasjon kan være på trappene.

Derfor ser man nå et diplomatisk kappløp for å unngå en fullskala krig.

Her er det viktigste du må vite for å være oppdatert på det som akkurat nå fremstår som en svært usikker og komplisert sikkerhetssituasjon.

Hvordan er situasjonen på grensen?

Det er anslått at en troppestyrke på rundt 100.000 russiske soldater har blitt utplassert nær Russlands grense til Ukraina. Satellittbilder viste mot slutten av fjoråret en leir rundt 300 kilometer fra grensen. På bildene, som du kan se under, ble det identifisert selvdrevet artilleri, stridsvogner og annet utstyr.

Ved frontlinjen ved de to regionene der separatiststyrker har kontrollen er det i utgangspunktet våpenhvile, men det har de siste årene vært skarpe trefninger med ujevne mellomrom. Ukraina hevder også at russiske styrker er inne i Donbass, noe russerne selv har benektet.

På Krim-halvøyen har russerne titusener av soldater ved sin store marinebase der.

Jakub M. Godzimirski, som i over 20 år har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), brukte ett enkelt ord da han overfor VG for halvannen måned siden beskrev situasjonen som rådet på grensen:

– Nervøsitet.

Han sa også følgende:

– Når det er en såpass stor styrke samlet, så er det mange som frykter at det er en forberedelse til en større militær operasjon.

VIDEOMØTE: Vladimir Putin i samtale med Joe Biden 7. desember i fjor. Den første av to samtaler på bare drøye tre uker.

Hva har Russland sagt?

Selv har Russland avvist at den militære opptrappingen handler om et forestående angrep. En talsmann for Putin har blant annet kalt påstander om slikt «hysteri».

Det som er sikkert er at den russiske regjeringen har uttrykt sterk misnøye med Natos våpen-, trenings- og personellstøtte til Ukraina. Den ser på dette som en trussel mot russisk sikkerhet, og har vært klokkeklare på at det er opp til Russland å velge hvordan landet skal beskytte sine sikkerhetsinteresser.

Den russiske regjeringens store frykt er at Ukraina skal ende opp som Nato-medlem, og i en liste med krav fra president Vladimir Putin settes det som et ultimatum. De krever også at alliansen fjerner våpen fra land i deres nabolag.

– Dersom det ikke kommer noen konstruktiv respons innen rimelig tid, og Vesten fortsetter sin aggressive linje, vil Russland være tvunget til å gjøre alle nødvendige skritt for å sikre en strategisk balanse og eliminere uakseptable trusler mot vår sikkerhet, sa utenriksminister Sergej Lavrov nylig.

I tillegg har Putin-regimet krevd at Ukraina trekker styrker som står nær den russiske grensen tilbake.

Russiske myndigheter har beskyldt Ukraina for å trappe opp deres militærstyrker, og sagt de tror ønsket er å ta tilbake kontrollen over Donbass, et område hvor de selv har lovet å beskytte russisktalende som bor der.

I DET HVITE HUS: Volodymyr Zelenskyj besøkte Joe Biden i Washington, D.C. i september i fjor.

Hvordan svarer Ukraina?

Ukraina nekter å svare på om landet har planer om å ta tilbake kontrollen i Donbass.

Den ukrainske regjeringen har også vært tydelige på at Moskva ikke kan diktere hvordan Ukraina velger å bygge opp sin sikkerhet, for eksempel ved å knytte tettere bånd til Nato.

– Russland har ingen rett til å ha noe de skulle sagt i denne diskusjonen. Ethvert forslag fra Russland om å diskutere med Nato, eller USA, noen som helst form for garanti mot at alliansen utvider mot øst er urettmessig, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba nylig.

Grunnen til at Ukraina søker seg mot Vesten er nettopp annekteringen av Krim og støtten Russland har gitt til separatistene i Donbass. Ukraina mener Russland bevisst forsøker å destabilisere landet.

På slutten av fjoråret sa statsminister Volodymyr Zelenskyj at et kuppforsøk mot ham, med russisk støtte, var avslørt.

MØTTES: Volodymyr Zelenskyj og Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i Nato-hovedkvarteret i Brussel i desember.

Hva har Nato sagt?

I slutten av november sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at dersom Russland igjen bruker militærmakt mot Ukraina, vil det ha store kostnader og konsekvenser for Russland.

Stoltenberg nevnte både finansielle sanksjoner og politiske restriksjoner.

Han har, i likhet med mange eksperter og analytikere, sagt at han ikke vet med sikkerhet hvilke intensjoner Russland har med troppeoppbyggingen langs grensen.

Den tidligere norske statsministeren har holdt muligheten for et ukrainsk Nato-medlemskap åpent, og vært tydelig på at dette uansett ikke er Russlands anliggende.

I TELEFONEN: Joe Biden i sin andre samtale med Vladimir Putin i desember. Denne gang dagen før nyttårsaften.

Hva sier USA?

Senest mandag hadde president Joe Biden en telefonsamtale med president Zelensky om situasjonen:

– President Biden gjorde det klart at USA med allierte og partnere vil svare bestemt hvis Russland ytterligere invaderer Ukraina, sa presstalsperson Jen Psaki i Det hvite hus etter samtalen mellom de to.

Biden har gitt uttrykk for at han håper diplomati kan løse krisen. Derfor har han nylig selv hatt to lengre telefonsamtaler med Putin. Også her har han advart Russland mot alvorlige konsekvenser dersom det ender med invasjon.

USA bidro for øvrig med 450 millioner dollar i sikkerhetshjelp til Ukraina i fjor. Det inkluderte en forsending med mindre mengder våpen og ammunisjon like før jul. Landet vurderer også å bidra med militære rådgivere og nytt utstyr, inkludert mer våpen.

Amerikansk etterretning har konkludert med at Russland har lagt planer som kan gjøre det mulig med en offensiv, som involverer 175.000 soldater fra flere fronter, allerede tidlig i år.

VED FRONTLINJEN: En ukrainsk soldat ved skyttergravene nær Donbas

Hvordan jobbes det diplomatisk?

I tillegg til de nevnte samtaler mellom Biden og presidentene i Russland og Ukraina vil det i de neste dagene være en rekke møter hvor den betente konflikten blir tema. Tirsdag ble det klart at Nato har hasteinnkalt alliansens utenriksministre til et møte om situasjonen allerede på fredag.

Dette blir fulgt opp av et møte i det såkalte Nato-Russland-rådet onsdag i neste uke. Her møtes representanter for alliansen og russiske tjenestemenn.

Allerede søndag skal tjenestemenn fra USA og Russland møtes i Genève i Sveits for å diskutere krisen.

Og i disse dager er EUs utenrikssjef Josep Borrell på et tre dager langt besøk i Ukraina. Der skal han blant annet til fronten øst i landet.

SENIORFORSKER: Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Hvor stor er faren for krig?

Det er det store spørsmålet som opptar alle involverte akkurat nå. Svaret der derimot langt fra klart.

– Det er en situasjon nå som er veldig vanskelig å tolke. Vi ser hva Russland gjør, men vi vet ikke hvilke intensjoner de har, sa Jakub M. Godzimirski til VG nylig.

– Vi håper at Putin bare ønsker å sende et signal, at dette er press (for å oppnå sine krav journ.anm.) uten intensjon om handling. Men vi kan ikke utelukke at det ligger noe mer skummelt i kortene, at dette er en klar forberedelse til militæroperasjon, fortsatte han.

ENKTELT: En kvinnelig soldat slapper av i den spartanske innkvarteringen for soldatene ved frontlinjen til Donbas.

Godzimirski er glad for at den diplomatiske aktiviteten den siste tiden har vært høy.

– Det er full forvirring om hva som skjer, og ikke minst hva man skal gjøre for å dempe spenningen. Det er viktig at de snakker sammen for å avklare situasjonen, sa han til VG i desember.

Russland-forsker Tor Bukkvoll ved Forsvaret forskningsinstitutt sa til VG i romjulen at han tror på flere samtaler før noe eventuelt skjer:

– Så selv om det nok kan komme flere politiske utspill fra begge sider, er det vel lite sannsynlig at noe stort skjer før man prøver å forhandle.

