CORONATEST: Helsearbeidere sjekker identifikasjonsdokumenter til personer som står i testkø utenfor en gymsal i Manila 7. januar 2022.

Vil arrestere uvaksinerte på Filippinene: − Setter alle i fare

Under halvparten av befolkningen har tatt coronavaksinen. Nå har landets president beordret arrestasjon av uvaksinerte som ikke holder seg hjemme.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

President Rodrigo Duterte i Filippinene er «forferdet» over det store antallet uvaksinerte, skriver TV-kanalen Al Jazeera.

– Det er en nasjonal nødssituasjon. Derfor mener jeg at vi kan holde tilbake de som ikke har tatt coronavaksinen. Du setter alle i fare hvis du ikke tar vaksinen, sa Duterte et innslag publisert torsdag.

Lørdag satte landet ny smitterekord for fjerde dag på rad. Til sammen 26.458 personer ble registrert smittet - et tall som utgjør 43.7 prosent av alle de utførte testene.

Den stigende smitten var bakgrunnen for at presidenten torsdag beordret arrestasjon av uvaksinerte personer som bryter påbudet om å holde seg hjemme.

– Jeg gir nå ordre til våre tjenestemenn om å lete etter personer som ikke er vaksinerte og be dem om å bli hjemme. Hvis de nekter eller går ut av huset og beveger seg i samfunnet, kan de holdes tilbake. Tjenestemenn har fullmakt til å arrestere personer som strider imot, sa Duterte i innslaget.

Vaksinasjon mot coronaviruset er frivillig i Filippinene. Det er over 100 millioner innbyggere i landet. Så langt er under halvparten av befolkningen vaksinerte.

STIKK: Helsearbeidere setter vaksinedoser på en skole i Quezon City i Filippinene i desember 2021.

Filippinene har registrert nesten tre millioner smittetilfeller så langt i pandemien.

Det er over 100.000 aktive tilfeller registrert i landet. Lørdag ble det rapportert om 265 nye coronarelaterte dødsfall. Totalt er det meldt om over 52.000 dødsfall, men det faktiske antallet kan være høyere.

VAKSINE: Presidenten i Filippinene, Rodrigo Duterte, holder et hetteglass med coronavaksine da den første forsendelsen ankom landet i februar 2021.

Obligatorisk i flere land

Flere andre land har gjort det obligatorisk å ta coronavaksinen. Ifølge Reuters er det obligatorisk for alle innbyggere eller enkelte grupper å ta vaksinen i blant annet Canada, Kroatia, Frankrike, USA, Australia og Hellas.

Østerrike innfører et påbud som gjør det obligatorisk for alle innbyggere å ta coronavaksine 1. februar, som eneste land i Europa hittil, skriver NTB.

Fra 10. januar blir det kraftige innstramminger for de som ikke er vaksinert mot viruset i Italia. Coronavaksinasjon blir også obligatorisk for italienere over 50 år.

– Vi ønsker å bremse smitteøkningen og oppmuntre italienere som ennå ikke er vaksinert til å ta vaksinen, sa statsminister Mario Draghi under et statsråd der tiltaket ble vedtatt onsdag denne uken.

Fra før er vaksinasjon obligatorisk for helsepersonell, politifolk, militæret og skoleansatte.

