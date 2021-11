DRAPSTILTALT: Kyle Rittenhouse (18) under rettssaken i Kenosha County i delstaten Wisconsin.

TV-kanal fulgte etter juryen – utestengt fra rettssak

Den amerikanske TV-kanalen MSNBC har fått forbud mot å gå inn i en rettsbygning i Wisconsin etter å ha fulgt etter en buss med jurymedlemmer i Kyle Rittenhouse-saken.

Det er bestemt av Kenosha Country Circuit Court, skriver CNN.

Politiet skal ha stoppet en mann som identifiserte seg som frilansprodusent og forklarte at han hadde blitt instruert av sin oppdragsgiver, TV-kanalen MSNBC, til å følge etter en jus med jurymedlemmer. Dette skal ha skjedd onsdag etter at Kyle Rittenhouse-drapssaken hadde vært oppe i retten.

Dommer Bruce Schroeder reagerer kraftig på hendelsen som førte til utestenging av TV-kanalen.

– Jeg vet ikke hva den endelige sannheten i dette er, men at noen følger etter jurybussen er ekstremt alvorlig, sier han.

VÆPNET: Kyle Rittenhaus (t.v.) under demonstrasjonene der han skjøt tre menn.

Kyle Rittenhouse (18) skjøt tre personer da han var 17 år gammel og risikerer nå livstid i fengsel. To av mennene han skjøt ble drept, en tredje skadet. Rittenhouse hevder han handlet i selvforsvar etter å ha blitt jaget og truet.

Hendelsen skjedde i fjor sommer da det var store demonstrasjoner mot politivold og rasisme i byen Kenosha i Wisconsin etter at en hvit politibetjent hadde skutt en afrikansk-amerikansk trebarnsfar.

Rittenhause, som kommer fra Antioch i nabostaten Illinois, hadde med seg en halvautomatisk rifle da han dro til Kenosha i Wisconsin, en halvtime unna. Han er tiltalt for drapsforsøk og for å ha satt andre mennesker i fare.

SPLITTER AMERIKANERNE: USA er delt i sitt syn på Kyle Rittenhouse.

Beklager hendelsen

følge dommer Schroeder ble frilansprodusenten bøtelagt for å ha ignorert et trafikklys. Nå er altså hele MSNBC utestengt fra rettsbygningen.

NBC News sier i en uttalelse til CNN at produsenten aldri hadde til hensikt å kontakte jurymedlemmer, og MSNBC samarbeider med myndighetene.

– I går kveld mottok en frilanser en trafikkbot. Trafikkforeseelen fant sted nær jurybussen har frilanseren, men frilanseren tok aldri kontakt eller hadde til hensikt å kontakte jurymedlemmene og har heller aldri fotografert eller hatt til hensikt å fotografere dem, sa NBC News i uttalelsen til CNN.

– Vi beklager hendelsen og vil samarbeide fullt ut med myndighetene i enhver etterforskning.

Påberoper seg selvforsvar

Rittenhouse brøt forrige uke sammen i vitneboksen. Han hevder at han handlet i selvforsvar og erkjente ikke straffskyld.

Den nå 18-årige gutten utstyrte seg med en halvautomatisk rifle og førstehjelpsbag før han oppsøkte demonstrasjonene. Årsaken var ifølge Rittenhouse at han ønsket å hjelpe sårede og forhindre plyndring.

BRÅT SAMMEN: Kyle Rittenhouse i vitneboksen.

Hans forklaring er at den ene mannen han drepte prøvde å ta våpenet fra ham, mens den andre som også døde av skuddene slo ham i hodet med et skateboard. Den tredje mannen som ble skutt, overlevde.

Den tredje mannen Rittenhouse skjøt, var Gaige Grosskreutz som overlevde. Han er et av hovedvitnene i rettssaken.

OVERLEVDE: Skuddofferet Gaige Grosskreutz under vitneforklaringen i Kyle Rittenhause-rettssaken.

Under vitneforklaringen til Rittenhause var stemningen amper. Saken har splittet den amerikanske befolkningen mellom dem som mener han er en patriot og dem som mener han drev med ulovlig borgervern.

Våpendebatten i USA har også blusset opp etter hendelsen.

Videoer etter hendelsen viser hvordan Rittenhause ble jaget av flere personer, blant annet en mann med pistol, før han snubler og skyter mot dem som jager ham.

Trump: – Antar at han var i skikkelig trøbbel

Da daværende president Donald Trump ble spurt om han fordømmer handlingene til den daværende 17-åringen, svarte han følgende:

– Vi ser på det, det var en interessant situasjon. Dere så det samme klippet som jeg så. Han prøvde å komme seg unna dem, så det ut som, og han falt, og de angrep ham veldig voldelig. Vi ser på det nå, det er under etterforskning, men jeg antar at han var i skikkelig trøbbel og han ville nok ha blitt drept, men det er under etterforskning.

Nåværende president Joe Biden mente at Trumps uttalelser etter opptøyene i en rekke amerikanske storbyer sommeren 2020 gjorde ham uegnet til å være president. Han reagerte kraftig på det han anså som unnfallenhet etter at Trump hadde besøkt byen Pittsburgh:

– Han ville ikke engang avvise en av sine støttespillere som er siktet for drap på grunn av sine angrep mot andre. Han er for svak og for redd for hatet han har nørt opp om til å få en slutt på det, uttalte Biden.