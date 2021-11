LAGER: Dorota Nowok i den polske hjelpeorganisasjonen Fundacja Ocalenie har utstyr klar til å hjelpe flyktninger i nød.

Hjelpeorganisasjon i Polen: − Mange vil dø når vinteren kommer

SOKOLKA (VG) Lenge rykket de ut til skogene i grenseområdet flere ganger daglig for å hjelpe flyktninger i nød. De siste par dagene har telefonen stått så godt som stille.

– Vi vet ikke sikkert hvorfor det har vært mindre behov for hjelp fra oss de siste dagene, men kanskje det er fordi flyktningene har blitt blokkert fra å krysse grensen?

Dorota Nowok (34) i den polske hjelpeorganisasjonen Fundacja Ocalenie (Stiftelsen Frelse) tar imot VG i en liten garasje i en bakgård i sentrum av småbyen Sokolka noen kilometer fra grensen mellom Polen og Hviterussland.

Der, på grensen, utspiller det seg en migrantkrise. Den siste drøye uken har det vært fullstendig kaos: Hundrevis, trolig flere tusen, desperate migranter og flyktninger, hovedsakelig fra Midtøsten, er blitt presset mot grensen av hviterussere. Der møter de piggtråd, tåregass og 15.000 polske soldater.

Det har gjort det vanskeligere for flyktningene å oppnå drømmen om EU og Europa.

TELTLEIR: Mange av flyktningene har slått leir på den hviterussiske siden av grensen. De tenner bål for å holde varmen.

For Nowok og kollegene har de siste rolige dagene betydd at de har hatt tid til å sortere i lageret i garasjen. Hylle på hylle er fylt med blå IKEA-poser med vann, esker med sko, som er markerte med størrelse, varme klær, soveposer, liggeunderlag, hygieneartikler og utstyr til å lade mobiltelefoner med.

Det er ikke et stort lager, men nok til å kunne hjelpe mange som trenger. Og donasjonene fortsetter å komme inn.

– Når vi får telefon om at noen trenger vår hjelp er det viktig at vi raskt kan pakke med oss det som trengs enten det er til voksne, eller barn, sier hjelpearbeideren, og legger til at organisasjonen hennes så langt har hjulpet 250 flyktninger.

Tror ikke myndighetene bryr seg

For når de blir kontaktet så er det gjerne fra noen som har møtt flyktninger i skogområdene nær grensen. De mangler det aller meste. Og nå – i midten av november – er både dagene og nettene kalde her helt øst i Polen.

Og verre kommer det til å bli.

– Mange vil dø når vinteren kommer, men jeg tror ikke Hviterusslands myndigheter bryr seg. Det ser ikke Polens heller ut til å gjøre, sukker Nowok.

Polen har siden september erklært unntakstilstand ved grensen og satt inn væpnede soldater for å stanse flyktninger som vil inn i landet fra Hviterussland. De ønsker ikke å la dem få søke asyl i landet. Hviterussland beskyldes på sin side for å bruke dem som brikker i et spill for å legge press på EU, ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Flyktningene havner dermed i en skvis.

– Vi sier til de vi drar ut for å hjelpe at det er farlig å søke asyl i Polen. De som gjør det blir plassert på forvaringssentre fordi de har krysset grensen ulovlig. Men nå er det jo ikke mulig å krysse grensen lovlig, så de blir satt i en felle, sier hjelpearbeideren, som legger til at det heller ikke er trygt å søke asyl i diktaturet Hviterussland.

HJELPEARBEIDER: Dorota Nowok foran garasjen som er stappfull med ting som varme klær og vann.

Redd for å finne noen som er døde

Men også de som forsøker å hjelpe opplever vanskeligheter. Det er blitt meldt om at hjelpearbeidere og aktivister har fått knust vinduer i bilene sine av polske nasjonalister som støtter opp om regjeringens ønske om å hindre flyktninger å søke asyl i landet. VG har ikke hatt mulighet til å verifisere disse påstandene, men Nowok sier hun er kjent med at det skal ha skjedd.

– Vår organisasjon har ikke opplevd det, men vi har opplevd at folk har forsøkt å blokkere veien for oss når vi ønsker å kjøre enkelte steder.

Størst er likevel utfordringen at de – i likhet med mediene – ikke får lov å dra innenfor sonen polske myndigheter har opprettet noen kilometer inn i landet fra grensen. Dermed kommer de seg ikke helt til selve grensen, og kan ikke hjelpe flyktninger før de har kommet seg trygt ut av denne sonen.

SJEKKPUNKT: Polske soldater ved et sjekkpunkt der de kontrollerer at ingen biler smugler med seg migranter.

– Vi gikk inn ved ett tilfelle, men da ble vi bøtelagt. De kan også arrestere oss dersom vi gjør det, så det er en risiko. Vi ble til og med truet med arrestasjon en gang vi var helt på grensen til sonen, men uten å være på innsiden.

– Føler du deg trygg?

– Jeg er usikker, men det som gjør meg mest redd er uansett å være ute i skogen og finne noen som er døde.

Så langt er det meldt om minst 10 som er funnet døde.

Vil ha ny regjering

Nowok forteller også at det har vært en utfordring for dem når de har dratt ut for å hjelpe flyktninger som viser seg at trenger medisinsk hjelp. Hun forklarer at en telefon til ambulansen i praksis også er en telefon til grensevakten, som da tar med seg flyktningene til et forvaringssenter.

– Så vet vi også at grensevaktene har tatt dem med tilbake til grensen og bokstavelig talt løftet opp piggtrådgjerdet og tvunget folk til å gå tilbake til hviterussisk side. Men på den siden blir de så presset til å gå inn i Polen på nytt, sier hun og legger til:

– Noen har også blitt presset til å krysse elven som går langs grensen, og vi vet at folk har dødd der.

VG besøkte tirsdag graven til 19 år gamle Ahmed Al Hasan fra Syria, som ble funnet død i eleven, og nå ligger gravlagt i en liten polsk landsby tusenvis av kilometer fra familien.

Dorota Nowok misliker sterkt situasjonen som utspiller seg på grensen til hennes hjemland. Å se at folk i hvesste fall dør i stedet for å få hjelpen de trenger.

– Jeg vet ikke hvilke følelse som er sterkest i meg om dagen. Kanskje sinne? Og frustrasjon. Det er vondt å føle på at man ikke får gjort så mye for disse menneskene som vi ønsker.

Mange andre polakker føler på det samme, og mange har spurt hjelpearbeideren hva de kan bidra med.

– Jeg sier at det viktigste de kan gjøre er å sørge for å skifte ut regjeringen i Polen.

Kan bli langvarig

Migranter som har ligget i teltleir på hviterussisk side av grensen, ble onsdag ført inn i busser og kjørt vekk fra stedet, ifølge en polsk talsperson. Om opplysningene stemmer, kan det bety en mulig deeskalering i den spente situasjonen. Men det blir ifølge NTB også spekulert i om de bare flyttes til et annet sted langs grensen.

Polen varslet uansett onsdag at migrantkrisen kan bli langvarig.

– Vi må forberede oss på at situasjonen på den polsk-hviterussiske grensen ikke vil løses raskt. Vi må forberede oss på måneder. Jeg håper det ikke tar år, sa forsvarsminister Mariusz Blaszczak til polske Radio Jedynka