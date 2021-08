KRITISERES: NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg får kritikk for forsvarsalliansens Afghanistan-strategi. Foto: Thomas Nilsson / VG

Krisemøte i dag: − Det er den største fiaskoen NATO har lidd

Makt-kollapsen i Afghanistan er NATOs største fiasko, ifølge den tyske topp-politikeren Armin Laschet. Tirsdag starter selvransakelsen i forsvarsalliansen, og klokken 15 skal NATO-sjef Jens Stoltenberg holde en pressebriefing.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er bare to måneder siden NATOs stats- og regjeringssjefer møttes i Brussel. Toppmøtet uttrykte full oppslutning om ordren fra USAs president Joe Biden om å trekke soldatene ut av Afghanistan.

Men mer enn det: Topplederne lovet det afghanske folket et nytt kapittel i samarbeidet.

«Vi bekrefter at vi står ved våre forpliktelser til Afghanistan, folket der og institusjonene i å fremme sikkerhet og opprettholde fremskrittene gjennom de siste 20 år», skrev topplederne fra 30 NATO-land inn i slutt-erklæringen fra møtet.

– PINLIG: Armin Laschet er Angela Merkels etterfølger i det tyske kristen-demokratiske partiet CDU. Han kaller Afghanistan-situasjonen for NATOs største tabbe. Foto: CHRISTIAN MANG / POOL

Denne støtten skulle komme på flere måter: NATO ville fortsette å støtte de afghanske sikkerhetsstyrkene med penger og med trening, Alliansen lovet å trene afghanske spesialsoldater i utlandet når NATO ikke lengre var fysisk til stede i Afghanistan. Og NATO ville støtte aktivt opp om fredsprosessen mellom Kabul-regjeringen og Taliban.

I løpet av noen hektiske døgn hadde alt dette kollapset. USA sendte flere tusen soldater tilbake til Kabul - ikke for å slåss mot Taliban men for å evakuere sine og vestlige diplomater, og deres lokale hjelpere.

Tirsdag pågår det hektisk møtevirksomhet i NATO, der medlemslandenes ambassadører er kalt inn til møte. NATO varslet at generalsekretær Jens Stoltenberg vil holde en pressekonferanse klokken 15.

MER GEMYTTLIG: Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer spør om Tyskland og de andre NATO-landene heretter må ta større ansvar for ting som tidligere er overlatt til USA. Bildet er tatt av henne sammen med Jens Stoltenberg under 30-års markeringen for Berlinmurens fall. Foto: Ola Vatn / VG

– Stor NATO-tabbe

Armin Laschet er Angela Merkels etterfølger, leder for de tyske kristendemokratene og partiets kanslerkandidat til valget i høst. Han sier at tilbaketrekningen av styrkene, som startet i mai, er pinlig for NATO og at man må trekke lærdom av det:

– Det er åpenbart at dette ikke var et vellykket engasjement av det internasjonale samfunnet, har Laschet sagt, ifølge tysk presse.

– Det er den største fiaskoen NATO har lidd siden starten, og vi står nå foran endringer av episke dimensjoner, la han til.

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer leter etter læringspunkter - og antyder at USA har hatt for stort ansvar for Afghanistan-strategien.

– Spørsmålet for oss er i hvor stor grad vi er villige til å ta konsekvensene av dette og i hvor stor grad vi er villig til å ta på oss de tingene vi så langt har overlatt til amerikanerne, sier Annegret Kramp-Karrenbauer i et intervju med den tyske kringkasteren ZDF.

Også i London kommer det hard kritikk mot USA. Tobias Ellwood, den konservative lederen i det britiske parlamentets forsvarskomite, sier at Storbritannia har gitt etter for dårlige amerikanske beslutninger.

Han mener det er ytterst pinlig for vesten at Taliban nå har kontroll over en langt større del av Afghanistan enn bevegelsen hadde før 11-september 2011 - og etterlyser initiativet til en internasjonal koalisjon som kan hindre borgerkrig i landet:

– Hvis ikke USA kan gjøre det, så er Storbritannia en åpenbar kandidat. Men jeg ser ikke noen av de kvalitetene som må til for å stå fram og fylle dette vakuumet, sier Ellwood.

NATOs medansvar

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Karsten Friis, sier i likhet med andre forskere at NATO opplagt har et ansvar for kollapsen i Afghanistan.

- Helt klart et medansvar. Den opprinnelige strategien har endret seg underveis. Først gikk jo den ut på å ta knekken på Taliban og Al Qaida. Så ble det ambisiøs statsbygging. Dette ga man jo opp. Så var strategien tilstedeværelse med sikkerhetsstyrker samt opplæring av landets egne sikkerhetsstyrker. Ingen av delene har NATO fått til, sier NUPI-forskeren til VG.

Han mener likevel det er for lettvint å gi NATO hele ansvaret for kollapsen i Afghanistan.

– Dette dreier seg om større ting enn det NATO har hånd om. En del av årsaken til det som skjer nå, er nok også at det ble fastsatt en dato for uttrekningen. Dette er noe Trump-administrasjonen i USA bestemte, minner Friis om.

SNAKKET MED USA: Kinas utenriksminister Wang Yi advarte mot å bruke fremmed tilnærming på land med en annen kultur og historie da han snakket med USAs utenriksminister Antony Blinken tirsdag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kina: - For raskt uttrekking

Kinas utenriksminister Wang Yi snakket tirsdag med sin amerikanske kollega og kritiserte USA for å ha trukket styrkene sin ut av Afghanistan for raskt.

– Wang Yi avklarte Kinas posisjon når det gjelder situasjonen i Afghanistan. Han sier realitetene nok en gang har vist at det er vanskelig å få fotfeste ved slavisk å bruke fremmede modeller på land med en helt annen historie, kultur og nasjonale forhold, sier det kinesiske utenriksdepartementet etter Wangs samtale med Antony Blinken.

Wang sier ifølge NTB at Kina er innstilt på kommunikasjon og dialog med USA for å sikre en smidig overgang i Afghanistan og unngå en ny borgerkrig og humanitær katastrofe.