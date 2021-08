STÅR VAKT: Afghanske sikkerhetsstyrker vokter et narkotikabeslag. Bildet er fra Rodat-distriktet i Nangarhar-provinsen og er datert 11. august. Foto: GHULAMULLAH HABIBI / EPA

Stridskadede afghanere behandles på det norske feltsykehuset i Kabul

Siden mars har norsk personell ved feltsykehuset ukentlig behandlet 1–2 afghanske pasienter skudd- og eksplosjonsskader.

Det er snarere at coronapandemien har sluppet taket enn krigshandlingene som har sendt en annen type pasienter til det norske sykehuset på flyplassen i Kabul.

– Det som kan gi kognitiv dissonans her nede er situasjonen i store deler av Afghanistan, hvor det kriges, og den boblen vi lever i her inne på basen ved flyplassen, skriver oberstløytnant Bent Anders Salberg i en melding til VG.

Han understreker at de føler seg trygge og at de er klare til innsats døgnet rundt.

Blir igjen når Nato drar

Daglig kommer det oppdateringer om Talibans fremferd i landet. Antallet provinshovedsteder som faller i Talibans hender, stiger raskt. Klokken 14.00 på fredag, var det oppe i 18:

Den nest største byen i landet, Kandahar, er også under Talibans kontroll.

– Afghanistan er et land der vi har håpet på det beste, og fryktet det verste. Det verste er i ferd med å skje, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til VG torsdag.

Norge har siden våren 2020 drevet feltsykehuset i Kabul. I underkant av 40 nordmenn er med i bidraget.

Den første kontingenten som dro ned for å drive traumekirurgi, ble imidlertid i stor grad opptatt med håndtering av coronapandemien. Salberg er styrkesjef for den tredje kontingenten ved sykehuset. De ble anmodet av USA om å bli igjen - etter planen ut året.

– De føler seg trygge i Kabul foreløpig, og de fortsetter å gjøre jobben sin. Vi har en jevn dialog med amerikanerne, og dersom det blir aktuelt så kan vi trekke oss ut, sier forsvarssjef Kristoffersen om feltsykehuset.

Norge har i en årrekke bidratt med nærmere 60 spesialstyrke-soldater i Afghanistan. De trakk seg ut som en del av Natos uttrekning og ankom Norge i juni.

I KABUL: Oberstløytnant Bent Salberg er styrkesjef ved det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Skudd- og eksplosjonsskader

– Siden vi kom i mars har traumepasientene vi har behandlet vært 100 prosent afghanske sikkerhetsstyrker som har kommet inn med skudd og eksplosjonsskader, skriver han.

Han anslår at de har hatt mellom en og to slike pasienter ukentlig.

– Dessuten har vi hatt pasienter med blindtarmer som er infiserte og må opereres ut, nyresteinerer, hjerteinfarkt, og så videre.

De har hatt pasienter som er svært syke av covid-19, som har blitt behandlet med respirator. Likevel sier han at det overveldende fokuset på sykdommen, som var i Afghanistan og resten av verden, har sluppet taket. Han sier at de lever med pandemien, men at vaksiner og erfaringene de har gjort seg, har gjort det håndterbart.

Kamp og veibomber

– Disse afghanske sikkerhetsstyrkene, kommer de fra hele Afghanistan eller er de skadet i Kabul?

– De blir flydd inn til oss fra Kabuls nærområder. Etter 12. juli gar ikke Nato vært her, så da har de vært på oppdrag alene. Skadene har oppstått i kamp eller som følge av IED’er (veibomber, journ.anm).

VG har spurt om Talibans fremrykking har gitt utslag på pasientmassen til det norske feltsykehuset, det avviser Salberg.

Han forklarer at det tidligere ble regulert av Natos hovedkvarter, mens det nå reguleres av et amerikansk hovedkvarter.

– De vil aldri tillate at vårt sykehus blir fylt opp med afghanske pasienter, slik at vi ikke er i stand til å gjør e primærjobben vår, beslutningen om å ta imot afghanske pasienter gjøres også i samråd med vår egen Senior Medical Officer (overlege) på sykehuset, skriver han.

De ser heller ikke annerledes skader hos pasientene som kommer inn nå enn det de har sett på tidligere pasienter.