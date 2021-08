NY NEW YORK-GUVERNØR: Kathy Hochul. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Blir første kvinnelige guvernør i statens 233 år lange historie

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kathy Hochul (62) blir historisk når hun overtar som guvernør etter Andrew Cuomo i New York.

Cuomo kunngjorde tidligere tirsdag at han går av som guvernør etter anklager om seksuell trakassering. Hans plass blir fylt av Kathy Hochul, som til nå har vært Cuomos viseguvernør.

Hochul blir dermed den aller første kvinnen som inntar stillingen og leder staten i dens 233 år lange historie, skriver Reuters.

Hun vil sitte ved roret til desember 2022. Sammen med Hochul vant Cuomo guvernørvalget i 2014 og 2018. Som Cuomo kommer hun også fra staten New York, og vokste opp i Buffalo, nær grensen til Canada.

Hun vokste ifølge Reuters opp i et arbeiderklassehjem i byen og har irske røtter. Etternavnet er imidlertid ikke irsk, det er fra ektemannen William Hochul. Sammen har de to barn. Hun ledet Cuomos «Enough is Enough»-kampanje i 2015, en kampanje som hadde som mål å kjempe mot seksuelle overgrep på høyere utdanningsinstitusjoner.

Hun har jobbet i et advokatfirma i Washington, og også som rådgiver for John LaFalce, kongressmedlem fra New York, og senator Daniel Patrick Moynihan. I sin tid i kongressen var hun blant annet med å stemme gjennom innvandringsreformer.

Hun har tidligere omtalt seg selv som en «uavhengig Demokrat» og stemte sammen med republikanerne da det ble stemt om tidligere justisminister Eric Holder (Demokrat) viste forakt for kongressen i 2012.

Andrew Cuomo gikk av etter sterkt press tirsdag. Han har tidligere avvist at han han vil trekke seg etter den knusende rapporten om seksuell trakassering ble lagt frem 3. august.

President Joe Biden er en av dem som har bedt Cuomo om å fratre. Presidenten har i dag uttalt at han respekterer Cuomos avgjørelse, men har også berømmet jobben han har gjort som guvernør.

Kathy Hochul har også uttalt seg om avgangen til hennes tidligere overordnede:

– Det er det rette å gjøre og i best interesse for newyorkerne, sier hun.