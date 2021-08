SEX PISTOLS: Vokalist og frontfigur John Lydon, også kjent som Johnny Rotten, opptrer på Azkena Rock Festival i Vitoria 5. september 2008.

Sex Pistols-vokalist tapte rettssak om musikkrettigheter

Dermed ligger det an til at den planlagte TV-seien om bandet kan gå som normalt.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

Tidligere vokalist og frontfigur i Sex Pistols, John Lydon, tapte mandag kampen for å hindre andre bandmedlemmer i å bruke bandets musikk i en planlagt TV -serie. Det skriver Reuters.

Historien om punkrockbandet som sjokkerte Storbritannia og verden på 70-tallet skal etter planen bli til en TV-serie hos strømmetjenesten Disney og er ventet å komme i 2022.

Det var gitarist Steve Jones og trommeslager Paul Cook som brakte saken til retten for å tvinge den 65 år gamle vokalisten til å tillate sanger innspilt av bandet å bli brukt i serien.

Englands høyesterett kunngjorde mandag at de mener kravet til Lyndon kan tilsidesettes og viser til en avtale bandet inngikk i 1998. Dermed ligger det an til at bandets musikk kan brukes i TV-serien.

Serien er ifølge Reuters basert på Jones memoarer og blir regissert av Danny Boyle, som blant annet står bak kinosuksessen «Slumdog Millionaire».

Lydon kommenterte saken til The Sunday Times i april i år. Han hevdet at han har blitt ekskludert fra prosjektet.

– Hvis du setter meg i et hjørne som en rotte, kommer jeg til å gå for strupen din. Jeg står opp mot noen selskaper som ønsker ta over, sa vokalisten.