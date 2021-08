PATRULJE: Taliban-krigere på motorsykkel i den afghanske byen Ghazni torsdag. Byen er kun én av en lang rekke byer Taliban har kapret de siste dagene. Foto: Gulabuddin Amiri / AP

Taliban hevder de har «fullstendig erobret» Afghanistans nest største by

Opprørsgruppen Taliban har inntatt Kandahar, den nest største byen i Afghanistan. Selv hevder gruppen å ha kontroll på byen – samt den tredje største byen i landet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

By etter by har falt under Talibans kontroll. Med kun timers mellomrom mistet de afghanske myndighetene noen av sine viktigste byer: Herat, Ghazni og Qala–Naw falt alle torsdag.

Sent torsdag kveld kom Taliban deretter med påstander om at de hadde inntatt Kandahar. Meldingene kom til nyhetsbyrået AP via det de omtaler som lokale kilder.

– Kandahar er fullstendig erobret, uttalte en Taliban-talsmann ifølge BBC natt til fredag.

Kildene ville ifølge AP være anonyme, fordi byens fall ennå ikke er erkjent av regjeringen. De skal ha sagt at og at de lokale styresmaktene i byen greide å rømme byen med sitt følge og unnslippe med fly fra flyplassen.

Bilder i sosiale medier har vist militante fra Taliban i Kandahars gater torsdag. Allerede dagen før hadde de brutt seg inn i, og tatt over fengselet i byen.

Påstandene er så langt ikke bekreftet av afghanske myndigheter.

Strategisk viktig

Taliban har nå kontroll over mesteparten av nord-Afghanistan, og tar over stadig flere strategisk viktige byer. Den seneste av disse, er Kandahar – byen hvor Taliban oppsto.

Byen har dessuten en internasjonal flyplass, og er et viktig knutepunkt for handel i landet.

– Det verste er i ferd med å skje, advarte den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen i VG torsdag.

FORLATT: Et marked i Kandahar står langt mer tomt enn vanlig som følge av konflikten mellom afghanske styrker og Taliban flere steder i landet. Bildet er fra tirsdag denne uken. Foto: M. SADIQ / EPA

Han frykter at utviklingen i landet kan bety full borgerkrig.

Til Al Jazeera, sier en annen talsmann for gruppen at det store antallet byer som har falt under Talibans kontroll, viser at «det afghanske folk ønsker dem velkommen.

Sikkerhetsrådet vurderer fordømmelse

Natt til fredag melder nyhetsbyrået Reuters at en uttalelse som skal fordømme Talibans fremrykk i Afghanistan, er oppe til diskusjon i FNs sikkerhetsråd. Utkastet til uttalelsen skal være skissert av Estland og Norge.

– FN erklærer at vi ikke støtter, og ikke vil støtte, etableringen av noen som helst myndighet i Afghanistan som innføres gjennom militær makt, heter det ifølge Reuters i utkastet.

PÅ VAKT: En Taliban-kriger ved inngangen til politiets hovedkvarter i Ghazni. Foto: AFP

Reuters melder også at USAs utenriksminister Antony Blinken har vært i samtaler med utenriksministre i flere samarbeidsland – samt med NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Torsdag ble det også kjent at både USA og Storbritannia sender ytterligere styrker for å hjelpe borgerne sine ut av landet. Nesten samtlige av de ansatte på den amerikanske ambassaden blir evakuert.

600 britiske og 3000 amerikanske styrker sendes inn i landet for å evakuere blant annet sine ambassadører og diplomater i landet.