Kai Eide har vært FNs spesialutsending i Afghanistan.

Tidligere FN-topp: Frykter Afghanistan blir frihavn for ekstremister

Kai Eide har vært FNs spesialutsending i Afhanistan, og mener ekstreme krefter nå vil søke seg mot landet etter Taliban har tatt over – og reagerer på uttalelse fra utenriksministeren om at norske mål er oppnådd i landet.

Av Martin Lægland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Eide reagerte på uttalelsene til utenriksminister Ine Eriksen Søreide på radioprogrammet Politisk kvarter på NRK mandag morgen. Der uttalte hun:

– Jeg mener det viktigste vi skulle oppnå, og som vi har vært veldig tydelig på, er å nettopp hindre Afghanistan i å være en frihavn for internasjonal terrorisme. Det mener jeg i stor grad er oppnådd. Så er det mange av de andre delmålsettingene som ikke er oppnådd i samme grad.

Det går ikke Eide med på:

– Jeg reagerer på påstanden om at vi har oppnådd målet om Afghanistan ikke skal bli en frihavn for terrorisme. For dette vet både vi og utenriksministeren lite om. IS har kommet tilbake stadig sterkere de siste årene.

– Jeg håper bare at jeg tar feil

– Det er rimelig sikkert at både IS og al-Qaida allerede er til stede i landet, selv om det er vanskelig å anslå omfanget. Men angrepet på jenteskolen i Kabul i mai var en IS-operasjon, ikke Taliban.

Han legger til:

– Når vi får en utvikling slik vi har sett nå, så tiltrekker det seg flere ekstreme krefter utenfra.

Han mener landet igjen kan gi fotfeste for ekstreme organisasjoner, og at utviklingen som skjer i Afghanistan nå vil tiltrekke seg flere ekstreme krefter utenfra.

– Det er det ikke tvil om. Taliban har aldri brydd seg om hva som skjer utenfor deres egne landegrenser. Andre grupper som opererer der, og som nå er på vei inn i landet, deler ikke den filosofien. De har siktemål utenfor landet. Jeg håper bare at jeg tar feil, sier Eide

Talibans nåde

Forsvaret har 36 sanitetssoldater ved feltsykehuset i Kabul. Planen er at de skal bli der ut året.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttalte til VG søndag at det vil bli en dialog med Taliban om hvor lenge det blir nødvendig med sykehuset.

FNs tidligere spesialutsending i perioden 2008–2010 og eks-diplomat Kai Eide viser også til at alle utenlandske aktører opererer på nåde fra Taliban.

– Samtlige utenlandske hjelpeorganisasjoner og enheter er avhengig av at Taliban lar dem operere. Og stort sett, til nå hvert fall, har de fått operere i forståelse med Taliban.

– Selv om man til tider opplever problemer, legger han til.

– En spesiell utfordring

Eide mener likevel at situasjonen kan være en annen for det norske, militære feltsykehuset.

– En enhet som egentlig er del av militæret kan være en spesiell utfordring. Sykehuset er en del av det norske forsvaret, og det er et militær sykehus. Så må man håpe at Taliban ser at det er i deres interesse at de får operere. Men det kan bli vanskelig, sier Eide.