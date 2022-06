ANGREP: Hvis ukrainerne skal ha sjans til å stå imot russernes angrep, som her i Mykolajiv, må våpenene fra Vesten komme fort frem, mener forsker.

Klokken tikker for ukrainerne - må ha nye våpen

– Nå avhenger nesten alt av hvor fort vestlige våpen kommer frem til ukrainerne. Ukraina vil ikke klare å stoppe Russland uten, sier forsvarsforsker Tor Bukkvoll.

Alle broer til Sievjerodonetsk over elven Donetsk har blitt ødelagt, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sin morgenrapport torsdag.

Britene beskriver situasjonen som «ekstremt vanskelig for de ukrainske styrkene», selv om Ukraina sannsynligvis har klart å trekke tilbake store deler av sine kampstyrker.

Nå står ukrainerne igjen med én mulighet for overtak, forteller sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll.

– Nå avhenger nesten alt av hvor fort vestlige våpen kommer frem til ukrainerne. Ukraina vil ikke klare å stoppe Russland uten. Den russiske fremgangen er liten, men den er likevel der. Det blir vanskelig for Ukraina å stoppe Russland uten bedre og mer langtrekkende artilleri, sier Bukkvoll til VG.

Russland prøver nå å få full kontroll over Sievjerodonetsk, samtidig som de presser innover mot nabobyen Lysytsjansk :

Lang vei

Ukrainerne er lovet mye våpen fra Vesten. Senest onsdag kunngjorde USAs president en avtale om våpenleveranser til Ukraina verdt en milliard dollar, som inneholder mer artilleri, våpensystemer til bruk mot russiske krigsskip, samt ammunisjon til artilleri og avanserte rakettsystemer som Ukraina allerede bruker.

Men det tar tid før det kan tas i bruk, forklarer forsker Bukkvoll. Det er både fordi styrkene skal trenes opp i bruk, men ikke minst fordi våpnene fra USA skal sjøveien, fra båt til land og fraktes over store deler av Europa.

– Ukrainerne hadde først forventet at de skulle få nok våpen før utgangen av denne måneden, men nå snakker ukrainske kommentatorer heller om slutten av juli eller august, sier forskeren.

FORSVARSEKSPERT: Sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt ( FFI), Tor Bukkvoll, følger krigen i Ukraina tett.

Fortgangen i leveransen er helt avgjørende.

– Hvis ukrainerne ikke får det kjapt nok, kan vi se en gradvis russisk overtagelse av Luhansk og kanskje etter hvert Donetsk, men hvis Ukraina får nok våpen og blir flink til å bruke det, kan man tenke de klarer å stoppe russerne og kanskje klarer å gå til motoffensiv, forklarer Bukkvoll.

Ingen store bevegelser

Den ukrainske militærsjefen Valerij Zaluzjnyj meldte onsdag at russiske styrker har satt i gang et massivt angrep fra ni forskjellige kanter nord i Luhansk fylke, øst i Ukraina.

I sør har ukrainerne lykkes med et moderat motangrep mot russiske styrker, spredt utover, forklarer Bukkvoll, men i øst er situasjonen langt vanskeligere for Ukraina.

– Russland har noe fremgang i særlig i Luhansk, mindre i Donetsk. Så er det mer eller mindre stillstand rundt Kharkiv. Der har Russland tatt tilbake noen områder så de er fremdeles nært nok byen til at de kan bruke artilleri mot deler av byen. Så har Ukraina litt fremgang i sør, men heller ikke mye, sier forsker Bukkvoll til VG.

Tilgangen på våpen er i stor grad svaret på hvorfor stillingen er som den er nå.

– Situasjonen er fremdeles som den var etter at krigen flyttet seg til øst-Ukraina, at Russland har et overtak når det gjelder våpen, særlig når det gjelder artilleri og ammunisjon.

Ukraina må spare på ammunisjonen, mens russerne har brukt det mye mer uten å spare på det, sier han.

– Det kan ikke bli en eventuell endring i det før vestlige våpen kommer frem til ukrainerne ved fronten i større antall, sier sjefsforskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt.

SMADRET: En mann i Lysytsjansk i Luhansk står fortvilet igjen etter et angrep som tok livet av hans mor og far, og etterlot han med en ødelagt hus.

To nøkkelbyer

De harde kampene rundt Sievjerodonetsk i Luhansk, som har rast i en måned allerede, pågår fortsatt.

Russerne har tatt små seire langs motorveien mellom Bakhmut og Lysytsjansk, byen som ligger like over elven for Sievjerodonetsk, skriver Institute for the study of war (ISW) i sin siste analyse.

Ifølge Bukkvoll er ikke Sievjerodonetsk spesielt militært viktig, men sammen med nabobyen Lysytsjansk er den politisk viktig.

– Nå ser det ut som russerne har kontroll over det meste av Sievjerodonetsk, men Lysytsjansk ligger litt vanskeligere til i terrenget for russerne. Dersom russerne klarer å ta begge, så kan nok Russland ganske raskt hevde at de har tatt hele Luhansk fylke, og det vil de nok gjerne like å annonsere hjemme, sier forsvarsforskeren til VG.

Høyere tapstall nå

Forsker Bukkvold har registrert at oppmerksomheten for krigen har falt i det det siste. Egentlig er det rart, fordi krigen er ikke mindre enn før, kanskje tvert imot, sier han.

– Det kan virke som om det er mer tap nå enn før, men der må vi ta høyde for at det kan skyldes at særlig Ukraina har blitt mer åpen om tap enn tidligere. Russland deler fortsatt lite informasjon om tap.

Hvor store tap det er, avhenger jo av hvor mye personell partene er villig til å sette inn i krigen, sier han.

Oppsummert kan man si det nå er ganske begrenset fremgang for begge parter, og den fremgangen som er har innebåret store tap på begge sider.

– Det er mer snakk om at de utmatter hverandre, enn at de et noen som får betydelig overtak her. Det er mulig at de høye tapene vi ser nå fortsetter en stund, sier Bukkvoll.