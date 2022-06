MØTTE SVERIGE: Jens Stoltenberg var i Harpsund og møtte den svenske statsministeren Magdalena Andersson mandag.

Kilder til VG: Tyrkia avslo Nato-invitasjon

BRUSSEL (VG) Tyrkia takket nei til å møte representanter fra Finland og Sverige, i regi av Nato, tidligere denne uken. Formålet med møtet fra Natos side var å komme videre i medlemskapsprosessen.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det var Financial Times som først meldte om det avlyste møtet, som skulle vært holdt onsdag i denne uken. VG har fått bekreftet disse opplysningene i Nato-hovedkvarteret i Brussel.

Ifølge kilder VG har snakket med, legges det planer for et nytt såkalt trilateralt møte med de tre landene og Nato, i Brussel i neste uke.

Det vil i så fall skje bare noen dager før Natos toppmøte i Madrid 29. og 30. juni.

Blokkert

Tyrkias blokkering gjør at Nato ikke kan starte formell saksbehandling av søknadene fra Sverige og Finland, som ble levert til generalsekretær Jens Stoltenberg 18.mai.

Deretter er det to steg:

** 30 Nato-lands regjeringer må bekrefte medlemskapet i en tiltredelsesprotokoll, etter at forhandlingene er avsluttet. Når det skjer, er Sveige og Finland formelle kandidatmedlemmer og kan delta i møter på alle nivåer i Nato.

** Siste steget til medlemskap er godkjenning fra alle landenes parlamenter. Når det siste parlamentet har gitt grønt lys, får landene fulle rettigheter og plikter som Nato-medlemmer.

Snakket med Erdogan

Stoltenberg skal de siste dagene ha engasjert seg sterkt i å overtale Tyrkia til i det minste å godta at de formelle medlemskapsforhandlingene kan starte.

Onsdag hadde han en telefonsamtale med Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan. Temaet for møtet var blant annet å «gjøre fremskritt i medlemskapsprosessen», skrev Stoltenberg på Twitter etter telefonmøtet med Erdogan.

Men ikke lenge etter uttalte Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu at Tyrkias forventninger ikke var nådd i dokumenter som de hadde mottatt fra Sverige. Det skal også ha vært begrunnelsen for at Tyrkia ikke ville delta på et tre-parts møte denne uken, får VG opplyst.

Jobber hardt og aktivt

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag sa Stoltenberg at hans stabssjef Stian Jenssen og mange andre i hovedkvarteret er tungt engasjert i saken.

– Vi jobber hardt og aktivt for å finne en løsning, svarte Stoltenberg på VGs spørsmål om hva som kom ut av samtalen med Erdogan.

– Mange har uttrykt støtte til søknadene fra Sverige og Finland, men samtidig tar både jeg og medlemslandene Tyrkias bekymringer om terrorisme på alvor. Vi ser på hvordan vi kan adressere dem slik at Tyrkia sier ja og aksepterer Sverige og Finland som medlemmer, la han til.

Sterk støtte

Ifølge VGs opplysninger har alle de andre 29 medlemslandene i Nato uttrykt støtte til at Sverige og Finland kan bli Nato-medlemmer.

På en lukket middag med forsvarsministrene, skal et stort flertall av dem gitt sterk verbal støtte til svensk og finsk medlemskap i Nato. Tyrkias forsvarsminister skal ikke ha nevnt disse søknadene i sitt innlegg under middagen, sier en kilde.

Stoltenberg sier til VG at han og hans stab forsøker å legge til rette for møter «i ulike formater og på ulike nivåer». Det kan være på president/statsminister-nivå, og møter mellom landenes ambassadører i Brussel.

– Mange Nato-land har i dag og i går uttrykt sterk støtte til svensk og finsk Nato-medlemskap, bekrefter Stoltenberg.