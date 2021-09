DESPERATE: Nylig deporte migranter til Haiti løp tilbake på rullebanen etter først å ha blitt busset vekk. Flypersonalet måtte lukke døren inn til flyet i all hast.

VG i Haiti: Migranter forsøkte å storme deportasjonsfly

PORT-AU-PRINCE (VG) Desperate migranter stormet tirsdag rullebanen for å komme seg til flyet som nettopp hadde deportert dem til Haiti fra Texas.

Tusener av migranter fra Haiti har de siste dagene møtt opp på grensen i Texas. Søndag begynte Biden-administrasjonen å deportere dem i store antall.

VG var der da deportasjonsfly landet i Port-au-Prince tirsdag formiddag. Situasjonen kom ut av kontroll da desperate migranter, nettopp deportert tilbake, løp tilbake til rullebanen.

På veien hadde ikke flyplasspoliti sjangs til å stoppe dem. En port ble slått opp på vidt gap.

De sprang mot flyet som nettopp hadde deportert dem fra Texas. Flypersonalet måtte i all hast lukke døren inn flyet.

Migrantene ble stående på utsiden og kaste det de fant – stort sett sko – mot flyets ugjennomtrengelige skrog.

FORTVILET: Carline Saintfort bodde fem år i Chile før hun satset alt hun eide på et nytt liv i USA. Nå er hun tilbake til start i Haiti.

– Mistet alt jeg har

Carline Saintfort skriker, gråter og roper ut sin fortvilelse ved teltene til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Hun hadde brukt uker og over 50.000 kroner på å komme seg fra Sør-Amerika og frem til den amerikanske grensen i Texas.

– Jeg har mistet alt jeg har. Jeg har bare de klærne jeg har på meg nå. Vi har ikke noe håp lenger. Alt jeg hadde solgte jeg for å kunne dra til USA, forteller hun.

Ute på rullebanen ble fortvilelsen til enkelte enda større da en tralle med plastnettene som inneholdt deres få eiendeler ble rullet frem.

Nettene ble i praksis plyndret i kaoset.

– Jeg har mistet passet mitt, sier en mann som går forbi.

Fjernet midlertidig oppholdstillatelse

Historien til Saintfort er lik den de alle de andre nylig deporterte migrantene VG snakker med. Flere av dem er familier med små barn.

Saintfort forlot Haiti for fem år siden og etablerte seg i Chile i håp om et bedre liv. Informasjon fra venner i USA ga henne håp om et enda bedre liv i USA.

I mai kunngjorde nemlig Biden-administrasjonen at alle fra Haiti som befant seg i USA ville få en midlertidig oppholdstillatelse.

Sluttdatoen ble etterhvert satt til 29. juli. Alle som kom etter dette, ville ikke få bli.

For de mange tusen fra Haiti som satset alt de hadde på et nytt liv i USA, etter flere år i Sør-Amerika, er det derfor som en surrealistisk virkelighetsversjon av stigespillet.

De har falt helt igjennom, og er tilbake i et land som har blitt enda fattigere, dysfunksjonelt og kriserammet siden de forlot det for fem eller ti år siden.

KAOS: Myndighetene til Haiti som var tilstede på flyplassen i Port-au-Prince hadde liten eller ingen kontroll på de frustrerte migrantene som ankom fra Texas.

Visste ikke hvor de skulle

Alle de deportete VG snakker med på flyplassen i Port-au-Prince ante ikke at de kom til å bli sendt til Haiti.

– I dag sa de at de skulle sende oss til et annet sted, et annet fengsel. På flyplassen skjønte jeg at de kom til å deportere oss, sier Saintfort.

VG var ved Texas-grensen i vår og dokumenterte hvordan latin-amerikanske immigranter ble deportert med fly tilbake til Mexico.

Også disse var uvitende om at de kom til å bli sendt tilbake. Mange har fortalt internasjonale medier at deres sak aldri ble hørt av amerikanske myndigheter.

LASSO: Slik ble migrantene fra Haiti behandlet da ankom Texas i USA.

Håpte på Biden

For Saintfort var det avgjørende at USA hadde fått en ny president.

– Jeg håpte at Biden ikke kommer til å deportere meg. Det var derfor jeg prøvde, sier hun.

Bildene av grensepatruljer på hest med cowboyhatt, lasso og pisk som jager haitiske migranter i Texas har sjokkert hele USA, Det hvite hus og det internasjonale samfunnet.

Joe Biden nødes nå av sine egne topp-demokrater om å stoppe.

– Jeg oppfordrer president Biden til straks å stanse disse deporteringene og oppheve denne politikken, som er en etterlevning av den hatefulle og fremmedfiendtlige politikken til Donald Trump, og som ignorerer våre migrasjonslover, sier Chuck Schumer, demokratenes flertallsleder i Senatet.

FRUSTRASJON: Med en gang de deporterte kom ut av bussene som fraktet dem fra flyet og til noen telt hvor de kunne få et måltid og en covidtest, lyste fortvilelse og frustrasjon ut av dem.

Kaos og katastrofer

Landet de deporteres tilbake til, er regnet for å være den vestlige halvkules aller fattigste.

Haiti var fortsatt under sakte gjeninnhenting siden jordskjelvet i 2010, som kan ha tatt en kvart million menneskeliv.

14. august rammet et nytt jordskjelv den sørvestlige delen av Haiti, over 2000 omkom og 120.000 hjem ble ødelagt.

Før dette ble landet kastet ut i politisk kaos da president Jovenel Moise ble drept av leiemordere i juli.

Parlamentet har kun ti politikere igjen fordi valg ikke har blitt avholdt i tide, og det varslede valget i november er det ingen som tror blir noe av.

Samtidig, i år, har krigen mellom Haitis gjenger eskalert.

De kontrollerer i praksis store deler av Port-au-Prince, noe som har skapt 20.000 internt fordrevne flyktninger, stengt ned sykehus og tatt kvelertak på distribusjon av varer og drivstoff.