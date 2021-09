FLYPLASS-KAOS: I kaoset som oppsto da Taliban overtok makten i Afghanistan, hentet NATO ut om lag 3 000 afghanere - ansatte i NATO og deres familier. Nå har regjeringen bestemt at Norge skal bosette 80 av dem.

Norge gir opphold til 80 NATO-ansatte afghanere

NEW YORK (VG) Norge vil ta imot og bosette om lag 80 afghanere som jobbet for NATO i landet, før de internasjonale styrkene trakk seg ut og Taliban kom til makten i august.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det var tidlig et ønske om at NATO -land og partnerland skulle gi beskyttelse til de som ikke jobbet spesifikt for et enkeltland i Afghanistan. Der har vi alle et ansvar, hvor Norge tidlig sa seg villig til å bidra, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Antallet 80 inkluderer familiemedlemmer, bekrefter hun. Regjeringen ga instruks til utlendingsmyndighetene om dette mandag.

I NEW YORK: Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide på vei gjennom sikkerhetssluser og inn i FN-bygningen mandag morgen.

Hentet ut

Etter at presidentstyret kollapset og Taliban overtok kontrollen i landet, skal NATO skal ha hentet ut om lag 3000 personer med denne statusen fra Afghanistan.

Det skjedde i løpet av to hektiske uker med luftbro ut av Kabul, før evakueringen måtte avsluttes.

– De kommer etter hvert til Norge. Det har vært stor vilje fra alle NATO-land å ta imot dem. Dette er mennesker som jar jobbet for våre interesser, men ikke for et spesifikt land, sier Eriksen Søreide.