Sjokkreaksjoner etter massedrap på delfiner på Færøyene

Flere enn 1400 delfiner ble drept på én dag under et tradisjonsrikt og såkalt «Grindadrap» på Færøyene. Nå vender flere seg mot tradisjonen.

– Det var en stor feil, sa Olavur Sjurdarberg. Han er leder i Den Færøyske hvalfangstforeningen, men deltok ikke selv under årets fangst.

De fant først ut hvor stor hvalgruppen var, da de hadde startet å drepe dem, sa han til BBC.

– Noen burde ha visst bedre. Folk flest er i sjokk over hva som skjedde, fortsatte han.

Til tross for dette, var fangsten ifølge Sjurdarberg godkjent av myndighetene og ikke i strid med loven.

Fangsten av grindhvaler og delfiner, som er en flere hundre år lang tradisjon på Færøyene, får nå sterk kritikk fra flere hold – også blant dem som egentlig støtter den, slik som Sjurdarberg.

For søndag ble 1428 kvitskjevinger – også kjent som kortsnutet delfin og hvitsidet stillehavsdelfin – drept under tradisjonen «Grindadrap» som betyr hvalfangst på færøysk.

Det antas at det aldri før har blitt drept så mange delfiner på én dag på Færøyene.

Fakta om grindhval og kvitskjeving * Grindhvalen er en stor delfinart som finnes i kalde farvann både på den nordlige og sørlige halvkule. * I det nordlige Atlanterhavet finnes de både langs kysten og mer pelagisk i farvannene rundt Grønland og Island. * Om sommeren er de også på vår side fra De britiske øyer og nordover til sørlige deler av Svalbard. * Grindhval er en av de hvalartene som oftest rapporteres i massestrandinger. Strandinger kan involvere kun ett individ, men som oftest strander hele flokken. * Kvitskjeving er en hvalart i delfinfamilien «springer». * Kvitskjeving er en nordatlantisk art som holder til i tempererte havområder, vanligvis i flokker. I Norge ses den særlig på Vestlandet. Kilde: Norsk Polarinstitutt og Store Norske Leksikon Vis mer

DREPT: Flere delfiner drept på Færøyene søndag. Bildet er tatt av havverngruppen Sea Shepherd som er mot hvalfangst.

En stor gruppe delfiner ble jaget inn i den største fjorden på øygruppen – båter skremte dyrene inn på grunt vann ved stranden Skalabotnur, der folk sto klare til å drepe dem med kniver, ifølge den britiske kanalen.

Vannet skiftet farge fra blått til rødt idet kadavrene ble dratt opp på land, for så å bli fordelt til lokalbefolkningen.

Videoer fra stedet viser delfiner som kaver rundt i vannet samtidig som hundrevis av mennesker ser på.

Til slutt ble hver eneste av delfinene drept, ifølge organisasjonen Sea Shepherd som jobber for bevaring av havet.

Ifølge den færøyske regjeringen blir det i snitt drept 600 hvaler hvert år, mens tallet skal være lavere for grindhvalen, 25 i 2020 og 10 i 2019.

I 2015 skrev VG om drapene, da ble det imidlertid drept rundt 250 grindhvaler på én dag.

Men årets antall får kraftige reaksjoner, for det overgår den forrige rekorden på 1200 drepte grindhvaler i 1940.

– Folk var rasende, sa færøyske Sjurdur Skaale som sitter i det danske Folketinget. Han besøkte Skalabotnur dagen etter slaktingen.

Ifølge ham er drapene på disse delfinene «lovlige, men ikke populære».

Den nasjonale reaksjonen var «forvirring og sjokk på grunn på grunn av det uvanlige høye antallet», sa den færøyske journalisten Trondur Olsen.

Han jobber i statskanalen Kringvarp Færoya som laget en «kjapp» avstemming der de spurte folk om man skulle fortsette å drepe disse delfinene.

– Like over 50 prosent sa nei, og like over 30 prosent sa ja, ifølge Olsen.

Samtidig viste en annen og separat avstemming at 80 prosent var for å fortsette å drepen grindhvaler.

Den færøyske hvaljakten er ikke-kommersiell og blir organisert på lokalt nivå, ifølge BBC. Ofte er de også spontant arrangert i anledning at noen oppdager en gruppe hvaler. Og for å delta må man ha godkjent opplæring til å drepe hvalene.

Politikeren Skaale hevder jakten var «humane» om den blir utført på riktig måte som involverer en spesiallaget lanse som brukes til å kutte ryggmargen til hvalene eller delfinene, før nakken så blir kuttet.

Ifølge Skaale tar det med denne metoden, «mindre enn et sekund å drepe en hval».

Havverngruppen Sea Shepherd er imidlertid ikke enige i det estimatet.

De mener at «drepingen av delfiner og grindhvaler sjelden går så kjapt som den færøyske regjeringen» hevder den gjør.

– Grindadrap-jakter kan ende opp i dårlig organiserte og langvarige massakrer, hevder organisasjonen, og legger til:

– Grindhvalene og delfinene kan bli drept over lengre perioder rett foran slektningen deres mens de er strandet på sand, berg eller bare kaver i det grunne vannet.

Samuel Rostøl har selv vært på Færøyene for å observere jakt på grindhvaler. Han omtaler det som en massakre.

– Helt grusomt

Dyreaktivisten Samuel Rostøl har selv nettopp vært på Færøyene som frivillig for organisasjonen Sea Shepherd. Her dokumenterte han syv forskjellige jakter på grindhval. Da han fikk se innholdet i videoen av springerdelfinene, ble han målløs.

– Her tar de rett og slett og stikker en kniv i nakken på delfinen. Det er grusomt, og forårsaker enorm lidelse, forteller Rostøl.

Han er ikke enig i at slaktemetoden er rask og smertefri for delfinen.

– Man får høre at det er bærekraftig og dyrevennlig, men denne jakten foregikk i over en time. Mange delfiner lå i lang tid strandet på stranden, hvor de satt fast og sprellet for livet mens familien deres ble slaktet rundt dem. Det er ikke en hurtig død, og absolutt ikke smertefritt.

På flere av delfinene tar det opp til 30 sekunder fra første stikk til hvalen slutter å bevege seg, forteller Rostøl.

– Til og med for meg som nettopp hadde sett syv andre hvaljakter, var dette helt forferdelig. Slaktemetoden av grindhvaler er litt annerledes, da de er vesentlig større enn springerdelfinene, men dette er noe av det verste jeg har sett.

Rostøl mener tradisjonen er helt hensiktsløs i dagens samfunn. Han forteller at mens hvaljakt tidligere ble ansett som viktig for å ivareta matsikkerheten, er det i dag mer for å bevare gammel tradisjon og kultur

– Det er en tradisjon, og det er billig mat. Før i tiden var det absolutt nødvendig for befolkningen på Færøyene å jakte på disse hvalene, for det var en viktig måte å skaffe seg mat på. I dag er historien derimot en annen, sier han.

Giftig kjøtt

At kjøttet også er inneholder store mengder kvikksølv og andre miljøgifter, gjør også at grindhvaler og springerdelfiner ikke er anbefalt å spise i for store mengder.

– Det er beregnet at det er ca. 2 mikrogram kvikksølv per gram kjøtt. Det er 20 ganger så mye som myndighetene anbefaler at man inntar i løpet av en dag. Samtidig blir spekket på springerdelfinen kastet, selv om det er spiselig. Det gjør alt sammen enda mer trist.

Aktivisten tror at det som skal til for å få stoppet praksisen, er en kombinasjon av både indre og ytre press.

– Lokalbefolkningen har sett hvalfangst hele livet, og likevel er de også sjokkerte. De må si tydelig ifra at de ikke ønsker at dette skal fortsette, men hvorvidt dette vil føre til slutten på jakt av grindhval er uklart. Om det skal stoppes, trenger vi nok også internasjonalt press.

– Hva er forskjellen på denne praksisen og øvrig fiskeindustri?

– Det som skiller grindhvaljakt og delfinjakten vi nå har bevitnet, fra vanlig fiske er den utrolige brutaliteten ved å stikke lanser og kniver inn i dyrenes sentralnervesystem og ikke svimeslå dem før dette skjer. I fiskeindustrien er det i det minste mulighet til å gjøre dette, og på den måten spare dyrene for noe lidelse. Det sagt er jeg naturligvis også imot å drepe andre fiskearter.