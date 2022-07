VIL UTVIDE: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under G20-møtet i Indonesia tidligere i juli.

Ekspert om Lavrov-uttalelse: − Noe han tror Putin vil like å høre

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland vil utvide sine militære mål i Ukraina. Men det er stor avstand mellom populistiske utspill og realitetene på bakken, mener professor Tormod Heier.

Nesten fem måneder etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina, kunngjør landet at de vil utvide det geografiske målet til det de selv kaller en «spesialoperasjon».

Utenriksministeren sier til det russiske nyhetsbyrået RIA, at vestens våpenleveranser til Ukraina har påvirket russernes planer og at «geografien» er endret siden representanter fra Russland og Ukraina møttes i Istanbul i mars.

– Nå er geografien annerledes. Dette er langt fra å være både DPR (Donetsk) og LPR (Luhansk). Det er også Kherson-regionen, Zaporizjzja-regionen og en rekke andre territorier, sier Lavrov ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

Flere vestlige land har siden krigen brøt ut, bistått Ukraina med ulike våpen. Sammen med Storbritannia, donerer Norge langtrekkende rakettartilleri til Ukraina.

I tillegg, bidrar USA med ammunisjon til det moderne artillerisystemet HIMARS.

– Vi kan ikke tillate at den delen av Ukraina som Zelenskyj eller hans etterfølgere kontrollerer har våpen som utgjør en trussel mot våre territorier, sier Lavrov.

– Populistiske utspill

Professor i militær strategi ved stabsskolen Tormod Heier, sier det er verdt å stille spørsmål ved Lavrovs uttalelser.

– Lavrov tilhører ikke Putins innerste krets, så når han likevel velger å si dette, kan det være fordi det er noe han tror Putin vil like å høre, sier han til VG.

Men realiteten er annerledes, ifølge Heier. Russland har nemlig ikke militær kapasitet til å utvide de militære målene utover områdene Russland allerede kriger om i dag.

– Dermed er det stor avstand mellom Lavrovs populistiske utspill og de militære realitetene på bakken. Russiske styrker har mer enn nok med å vinne frem langs en frontlinje som er nærmere 1000 kilometer lang, sier Heier.

Professor i militær strategi ved stabsskolen, Tormod Heier

Heier sier at Russland må gjennomføre en massemobilisering i sivilsamfunnet i Russland, dersom landet skal gjennomføre Lavrovs ambisjoner. Det sitter nok langt inne for Putin, tror han.

– Det vil øke de innenrikspolitiske kostnadene betraktelig.

Endrer stadig mål

Det er ikke første gang Russland har endret målsetningen. Da landet gikk til krig mot Ukraina i slutten av februar, var målet opprinnelig å okkupere hele Ukraina.

– Jeg tror de militære målene innledningsvis var å gjennomføre en regimeendring i Kyiv, for så å sikre maktgrunnlaget til det nye regimet ved hjelp av de cirka 190.000 soldatene som stod oppmarsjert på Krimhalvøya og på de nordlige og østlige grensene til Ukraina, sier Heier.

Etter den mislykkede regimeendringen, har de militære målene gradvis blitt nedjustert til å konsentrere seg om de delene av Ukraina hvor den russiske tro og tanke står sterkt, som Donbas og Luhansk.

RUINER: En bygning er totalskadd etter bombeangrep mot Lysychansk i Luhansk, Ukraina.

– Når Lavrov nå antyder at militære mål igjen skal utvides, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt Russland har kapasitet til dette, med mindre Kreml ikke vil fremtvinge en ukrainsk overgivelse ved å true med taktiske atomvåpen. Men det tror jeg er lite sannsynlig.

Gjør fremskritt

Russland kontrollerer allerede den sørlige delen av Kherson-regionen og deler av Zaporizjzja sørøst i Ukraina. I sin daglige oppdatering onsdag, skriver det britiske forsvarsdepartementet at Russland fortsetter å gjøre små fremskritt i Donbas, mens ukrainske styrker fortsatt holder stand.

Heier tror det er lite sannsynlig at hovedstaden Kyiv, som var russernes viktigste mål i starten av krigen, blir et mål for Russland igjen.

– Krigen tyder så langt på at de russiske styrkene har endt opp i en hengemyr i Europas nest største land, mot et ukrainsk forsvar med nærmere en kvart million soldater, hvor alle slåss en eksistensiell forsvarskamp på eget territorium.

Heier mener dette er en gedigen tabbe som det er vanskelig å komme ut av, fordi Russlands nasjonale forsvarsevne gradvis slites ned.

– Russland vil fremstå mer sårbar, og den sårbarheten gjør også at Russland kan bli mer uforutsigbar og veien kortere til kjernefysiske styrker.