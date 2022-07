AKSJONERER: Her ankommer Sri Lankas sikkerhetsstyrker protestleiren foran presidentens kontor.

Sri Lanka: Soldater går til aksjon mot protestleir

Hundrevis av soldater går natt til fredag, lokal tid, til aksjon mot den viktigste protestleiren i Colombo, Sri Lankas hovedstad.

Aksjonen skjer et knapt døgn ett at Sri Lankas nasjonalforsamling har valgt Ranil Wickremeshinge som ny president. Demonstrantene hadde på forhånd varslet at de ikke ville godta dette valget.

Tidligere i juli rømte daværende president Gotabaya Rajapaksa fra landet som følge av at mange tusen demonstranter omringet hjemmet hans. Noen timer etter skal demonstrantene ha satt fyr på hjemmet til daværende statsminister, som nå er valgt til president.

Det skal ha vært første gang i Sri Lankas historie at en president skal ha trukket seg, ifølge Al Jazeera.

ESKORTERES: Soldater fra Sri Lankas sikkerhetsstyrker eskorterer sivile.

Demonstrantene skal ha satt opp telt fordi de i over 100 dager har protestert utenfor presidentens kontor og i Colombos gater.

Ifølge en AFP-reporter skal soldatene ha begynt å rive ned teltene og slå de ubevæpnede demonstrantene. Det melder NTB.

Demonstrantene har hatt flere fredelige demonstrasjoner.

FREDELIG DEMONSTRASJON: Innbyggerne krever at Wickremesinghe trekker seg.

Avla ed som Sri Lankas nye president

Torsdag morgen avla president Ranil Wickremesinghe sin ed som landets nye statsoverhode.

De siste månedene har Sri Lanka vært preget av mye uro etter den verste økonomiske krisen på 70 år. Noe av det første han gjorde etter å ha avlagt ed, var å advare demonstrantene som samlet seg i Colombo, ifølge Tamil Guardian.

– Hvis dere prøver å felle myndighetene, okkupere presidentens eller Statsministerens kontor, vil dere bli håndtert etter loven.

– Vi vil ikke la et mindretall med demonstranter undertrykke en taus majoritet som ønsker en endring i det politiske systemet.

AVLEGGER ED: Her avlegger Ranil Wickremeshinge sin ed som landets nye president torsdag.

Nasjonalforsamlingen som består av 225 folkevalgte politikere har valgt Wickremeshinge som president, selv om det vanligvis er innbyggere på Sri Lanka som velger. Det blir nasjonalforsamlingens ansvar når en president avtrer midt i en periode. Det skriver NTB.

Wasantha Mudalige, leder for en studentforening, talte til massene onsdag:

– Ranil er ikke vår president. Folkets mandat er i gatene.

Mudalige refererer til demonstrantene som har tatt til Colombos gater.

I PROTEST: Demonstrantene ønsker at Wickremeshinge skal trekke seg.

Protestene ledes i stor grad av unge innbyggere som hevder at Rajapaksa-familien har stor skyld i krisen som landet står overfor. The New York Times skriver at de siste to tiårene er det Rajapaksa-familien som har styrt politikken i landet.

– Ranil ble valgt som president for å forsvare Rajapaksa-familien, forteller en demonstrant i dag til Al Jazeera.

Sri Lanka har vært preget av kraftig inflasjon og mangel på livsnødvendige varer som mat, medisiner og drivstoff.

Wickremesinghe som nå er valgt som president, skal tidligere denne uken erklært krisetilstand i et forsøk på å stanse den offentlige uroen som har preget landet i flere uker.

– Det er et forsøk på å skremme demonstrantene, sa en av lederne for protestene, Rev Father Jeewantha Peiris, til Al Jazeera.

Enkelte demonstranter skal ha referert til Wickremesinghe som en mer utspekulert person enn den tidligere presidenten Rajapaksa, og brukt krisetilstandene som eksempel.