Dødelige skogbranner sprer seg: − Føles postapokalyptisk

Tusenvis er evakuerte, mange skadede og flere døde i forbindelse med skogbrannene som herjer i flere hetebølge-rammede land rundt Middelhavet.

Det har herjet skogbranner i Portugal, Spania, Frankrike, Kroatia, Ungarn, Hellas og Italia i Europa denne uken. Nord i Afrika er Marokko rammet, og på andre kanten av verden sliter også Kina med skogbrann. Brannene har oppstått i forbindelse med hetebølgene i områdene.

Portugal

Fredag kveld døde en pilot som fløy et vannbombefly over skogbrannen i Torre de Moncorvo i Portugal. Flyet krasjet i Foz Coa, og ifølge Reuters oppga det lokale nyhetsbyrået at piloten ble erklært død på stedet. Statsminister Antonio Costa uttrykte sin kondolanse til de pårørende via Twitter.

1 / 11 Brannmannskap ved landsbyen Ancede i Baiao i Portugal fredag. En lokal kvinne i landsbyen Ancede i Baiao i Portugal kjemper mot flemmene like ved huset sitt fredag. Brannmannskap ved landsbyen Ancede i Portugal fredag. Brannmannskap ved landsbyen Ancede i Baiao i Portugal fredag. Brannmannskap ved landsbyen Ancede i Baiao i Portugal fredag. En brannkonstabel i Larache nord i Marokko fredag. En lokal kvinne i landsbyen Ancede i Baiao i Portugal kjemper mot flemmene like ved huset sitt fredag. Brannmannskap ved landsbyen Ancede i Portugal fredag. Vann dumpes på skogbrannen ved landsbyen Ancede i Portugal fredag. Turister ser på røykskyen fra en skogbrann i Malaga fredag. Brannmannskap fra Gironde-distriktet kjemper mot brann ved Landiras sørvest i Frankrike torsdag. forrige neste fullskjerm Brannmannskap ved landsbyen Ancede i Baiao i Portugal fredag.

Ifølge BBC har helsemyndighetene i Portugal oppgitt 238 flere dødsfall en normalt siden 7. juli. Disse dødsfallene kobler de til varmen og tørken.

Fredag morgen var det over 30 aktive branner i det tørkerammede landet. Ifølge AP var flere enn 3000 brannbetjenter i aksjon på brannene.

Deutsche Welle (DW) skriver at fem distrikter har rødt hetevarsel. Portugal har hatt hetebølge siden begynnelsen av denne uken. Torsdag nådde temperaturen 47 grader i Pinhao, og brannene hadde frem til torsdag krevd ett menneskeliv og skadet rundt 135. Rundt 900 var evakuert torsdag. Skogbrannene har så langt i år ødelagt 30.000 hektar land i år.

KJEMPER MOT FLAMMENE: En brannkonstabel ved brannen som omgir landsbyen Ancede i Baiao norsk i Portugal fredag.

En gjeng studenter ved Oxford universitet på ferie i Portugal var blant de evakuerte på Algarve-kysten.

– Jeg løp på en måte for livet med flammer som fulgte etter bilene i det vi kjørte ut, sa Millie Farley (22) til BBC fredag.

João Anastácio (63) forteller Daily Mail han dekket seg med et vått håndkle mens brannen raste utenfor hjemmet hans i Ansião.

– Det så ut som djevelen. Alt rundt huset mitt brant, sier han.

Frankrike

DW melder også at ytterligere flere hundre ble evakuert fra skogbranner i Spania og Frankrike fredag.

– Vi opplever en spesielt tøff sesong, sa president Emmanuel Macron fredag ved et besøk til regjeringens krisehåndteringssenter i Paris, skriver AP.

Presidenten oppga at tre ganger så mye skog har brent i landet så langt i år enn det som ble ødelagt i branner i 2020.

16 av Frankrikes regioner har oransje hetevarsel, mens 26 har gult varsel lørdag. Mandag er det meldt opp mot 40 grader.

HETT: Værmelderen Météo France melder disse temperaturene mandag.

Siden tirsdag har flere enn 3000 brannbetjenter og ti vannbombefly forsøkt å temme to store skogbranner i Gironde-distriktet sørøst i landet. Ifølge BBC er flere enn 12.000 evakuert. Rundt 10.000 hektar er brent ned siden tirsdag.

Også fredag var det rundt 40 grader i Sør-Frankrike.

Beboer Karyn i Cazaux, som fikk evakueringsordre torsdag, sa til nyhetsbyrået AFP:

– Jeg har aldri sett dette før, og det føles postapokalyptisk.

Det er også brutt ut skogbrann nord for Paris.

Spania

I Spania skriver El Pais lørdag at nødetatene kjemper mot 33 skogbranner, hvorav 14 er ute av kontroll.

Rundt 2300 mennesker er evakuert fra en skogbrann ved Mijas sørøst i landet, innover i landet fra Malaga. Torsdag brøt det ut en ny skogbrann i nærheten av nasjonalparken Monfrague som er kjent for sitt dyreliv.

Temperaturen nådde 45,4 grader i Spania torsdag, ifølge France 24. Da hadde allerede minst 3500 hektar brent.

Ifølge AFP brant over 70.300 hektar skog i Spania mellom 1. januar og 3. juli. Myndighetene oppgir at det er nesten dobbelt så mye som snittet de siste ti årene.

Myndighetene i Marokko har oppgitt at én person ble funnet død med brannskader nord i landet i forbindelse med skogbrannene. Over 1100 familier er evakuert fra rundt 15 landsbyer nordvest i landet. Siden onsdag har minst 1600 hektar brent.

Onsdag krasjet et helikopter som hjalp til med skogbrannslukking på den greske øya Samos. Kystvakten meldte at helikopteret krasjet i Egeerhavet, ifølge AFP. To besetningsmedlemmer mistet livet.

Klimaendringer

I Storbritannia har det så langt ikke vært meldt om skogbranner, men fredag erklærte landet nasjonal krise etter at de for første gang sendte ut et rødt hetevarsel. Mandag og tirsdag skal temperaturene kunne komme opp mot 40 grader. Da melder helsemyndighetene at det kan være fare for liv, helse og infrastruktur.

Også Italia har erklært unntakstilstand i Po-dalen.

Forskere mener klimaendringene er grunnen til de intense og hyppige skogbrannene rundt om i verden.