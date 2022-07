ADVARER: Flere leger i USA advarer om farene ved TikTok trenden.

«Gjør det selv-abort» går viralt på TikTok: − Det var slik kvinner døde før i tiden

Amerikansk høyesterett fjernet nylig retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå. I ettermælet har en potensielt livsfarlig trend dukket opp i sosiale medier.

Publisert: Nå nettopp

Det virker som en helt vanlig video med sminkeråd.

En ung jente med perfekte øyenbryn sminker kinnene rosa. I bakgrunnen spiller en kjent låt.

Så lyser en tekst på skjermen.

«Hvis du er en kvinne i Amerika som er bekymret for fremtiden din, må du bare vite at det finnes en urt for enhver 'situasjon'.»

En liste over urter blinker deretter på skjermen, deriblant klaseormedrue, poleimynte og burot.

Flere slike videoer har vokst i popularitet på TikTok etter at et utkast ble lekket i mai. Dokumentet avslørte at et flertall i Høyesterett ville sette til side retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå – noe som senere ble en realitet.

På TikTok har flere brukere laget videoer som skal gi råd til kvinner som ønsker abort.

Noen er «gjør det selv» løsninger.

De er populære, men kan også vært svært farlige.

En video som forteller at papayafrø igangsetter abort er sett av fem millioner, ifølge Dazed.

Interessen speiles også i amerikaneres nettsøk: I løpet av den siste måneden har Google-søk etter «poleimynte» økt med 62 prosent, «burot» med 68 prosent og «DIY abort» med 86 prosent, skriver Dazed.

Kan være livsfarlig

Flere leger i USA har uttalt seg om trenden. De advarer om farene.

– Jeg er forferdet. De kommer til å drepe folk, sier Mary Jane Minkin, en gynekolog og klinisk professor ved Yale University School of Medicine til Rolling Stone.

Minkin forteller magasinet at hun har hørt om folk som promoterte urte-abortmidler på TikTok, så vel som kirurgiske gjør det selv-aborter, som potensielt kan resultere i sepsis eller død.

– Det er skremmende fordi det var slik kvinner døde for 49 år siden, sier hun videre.

ALT MULIG: Videoene anbefaler alt fra å spise sesam- og papayafrø, til urter som kan være dødelige.

Urter kan fremstå ufarlige, men brukt feil kan de ha alvorlige konsekvenser.

En av de mest populære urtene i videoene, poleimynte, kan føre til oppkast, magesmerter, samt anfall, koma, leversvikt og i verste fall død.

Kodespråk

På tross av at videoene tydelig får frem hvilke urter som kan sette i gang en abort, er de forsiktige med ordbruken.

Videoene bruker en form for kodet språk. Fremfor å skrive at ingrediensene kan føre til abort, anbefaler brukere urtene for å «igangsette mensen».

MASKERT: Flere av videoene fremstår som vanlige dansevideoer og råd til gravide. Noen få er mer tydelige i sin agenda.

Ved første øyekast kan de fremstå som råd til gravide om mat de burde unngå. Videoene bruker språk som «Bruk definitivt ikke poleimynte hvis du vil forbli gravid» og «Vennligst ikke kjøp burot-te hvis du er gravid fordi det vil føre til spontanabort!».

Men taggene på flere videoer vitner om at de har et annet budskap. Tagger som #roevwade og #womensrights går igjen.

Info Kodet språk var vanlig Det er ikke første gangen i historien at man bruker slikt kodet språk. Tilbake på slutten av 1840-tallet skrev en lege kjent som «Madame Restell» annonser i en avis i New York der hun tilbød å behandle kvinners «undertrykte» eller «blokkerte» menstruasjoner. Det hun virkelig markedsførte var aborttjenester, i en tid da det var ulovlig å tilby. Vis mer

Etter at fenomenet har blitt omtalt i flere internasjonale medier, har også flere av videoene blitt fjernet fra TikTok.

Helsepersonell har også lagt ut egne videoer som fraråder å bruke urtene.

Ny trend

Det er nå særlig en advarsel som trender på plattformen under hashtagen «deleteperiodapps». En av disse videoene har syv millioner visninger.

I videoene oppfordres det til å slette applikasjoner som registrerer mensen.

Slike syklusapper har de siste årene vokst i popularitet og nesten en tredjedel av amerikanske kvinner bruker dem ifølge en undersøkelse fra 2019.

ADVARER: Flere TikTok videoer oppfordrer til å slette syklusapper i frykt for at dataen vil brukes mot dem.

Årsaken er at de frykter at informasjonen som samles inn av appene kan bli brukt mot dem i fremtidige straffesaker i stater der abort har blitt ulovlig.

Det er heller ikke en ubegrunnet redsel.

I en stat der abort er ulovlig, kan påtalemyndigheten be om informasjonen som samles inn av disse appene.