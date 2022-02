Dette vet vi om Russlands atomvåpen

Line Fausko

Lørdag 19. februar, fem dager før invasjonen av Ukraina:

I situasjonsrommet til det russiske forsvarsministeriet i Moskva tar Russlands president Vladimir Putin imot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko.

De to sitter og ser på øvelser der Russland viser frem deler av sitt mest fryktede arsenal:

Missiler som kan bære atomvåpen.

Øvelsen, som ble kalt «Grom-2022», var ifølge Putin lenge planlagt, men ble av Vesten sett i sammenheng med faren for en krig i Ukraina.

På storskjerm fikk Putin fornøyd se bilder av oppskyting fra en ubåt. Samtidig hadde han en invasjonshær klar på grensen.

Søndag 27. februar, fire dager etter invasjonen:

Den russiske krigsmaskinen har møtt større motstand enn forventet.

Og nå kommer meldingen verden har fryktet:

Putin setter atomvåpen-styrkene i det han kaller «kampberedskap».

Dagen etter følger Lukasjenko opp.

Etter en angivelig folkeavstemning forlater Hviterussland sin atomvåpenfrie linje og tillater Russland å plassere atomvåpen på sitt territorium.

Det betyr at russiske atomvåpen kan plasseres på grensen mot Nato-landene Polen, Litauen og Latvia.

«Nato-land har kommet med aggressive uttalelser knyttet til vårt land», sier Putin. «Dersom Vesten truer vår grense, vil be jeg be Putin sende atomvåpen tilbake», sier Lukasjenko.

Hvor farlig er det som har skjedd?

Er Putin villig til å starte en atomkrig?

– Høyst sannsynlig er dette et forsøk på å kommunisere på en kraftig måte overfor vesten, sier Kristin Ven Bruusgaard, Postdoktor ved Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Når Putin hever beredskapen, betyr det at man gjør atomvåpnene klare for å brukes, forklarer Bruusgaard.

Det kan gjøres på flere måter:

Han utsteder en ordre som gjør at de landbaserte missilene som står i siloer er litt mer klare til å avfyres.

Klargjør våpen som skal leveres fra fly ved å laste dem opp på fly.

Sender en varslingsordre til ubåtene som bærer atomvåpen, slik at disse er mer beredt enn tidligere.

Bruusgaard tror Putin retter seg mer mot USA og Nato – og sikter til de strategiske atomvåpnene som rekker over kontinentet.

– Noe av hensikten er at vi skal bli bekymret for kjernevåpen og revurdere vår politikk.

For selv om alle stormakter vet at Russland har et enormt arsenal av atomvåpen, er det noe annet å minne om det – midt i en eskalerende konflikt.

Det er 70 år siden atomkrig ble brukt sist. Mye har skjedd siden.

I dag skiller vi gjerne mellom to typer atomvåpen:

→ De langtrekkende strategiske.

→ De taktiske, som har kortere rekkevidde.

USA har flest strategiske atomvåpen, mens Russland er overlegne på taktiske.

Russland har cirka 2000 taktiske atomvåpen, ti ganger så mange som USA.

Strategiske

atomvåpen: Kalles også interkontinentale atomvåpen, fordi de kan bevege seg veldig langt, på tvers av kontinenter.

De har stridshoder som har større sprengladning enn taktiske.

Amerikanerne og sovjeterne (og flere andre land) utviklet disse under den kalde krigen.

Strategiske atomvåpen kan gjøre enormt stor skade. Dersom to parter, for eksempel Russland og USA brukte disse mot hverandre, kan det i praksis føre til utslettelse av store deler av jorden.

USA er det eneste landet i verden som har brukt disse, på Hiroshima og Nagasaki under andre verdenskrig. Atomvåpen er ikke blitt brukt siden. Taktiske

atomvåpen: Har kortere rekkevidde og vil gjøre mindre, men fremdeles massiv, skade enn strategiske.

Også de minste har større ladning enn det som ble brukt i Hiroshima.

– Vi snakker om mindre kjernevåpen, men våpen med enormt stor sprengkraft. Det er kort- og mellomdistanse-missiler som avfyres fra plattformer basert på land, på fly eller på fartøy, forklarer Bruusgaard. En internasjonal atomavtale begrenser antall strategiske atomvåpen land har lov til å ha. Men den avtalen begrenser ikke taktiske atomvåpen.

Det er usannsynlig at Russland vil ta i bruk atomvåpen, tror Adelina Trolle Andersen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole:

– Hvis det eskalerer og man får en konflikt mellom Russland og Nato, blir mareritt-scenarioet at Russland truer ytterligere og i verste fall bruker taktiske atomvåpen.

Taktiske atomvåpen rommer forskjellige ladninger. Hvor stor skade som gjøres, kommer blant annet an på våpentype, mengden sprengstoff, vindretning og detonasjonshøyde, altså hvor høyt i luften man detonerer.

– Det er absolutt stor skade som kan gjøres, for eksempel på en by, sier Trolle Andersen.

Flere av missilene som Russland har utplassert langs grensen til Ukraina, er såkalte flerbruksmissiler, oppgir hun.

– De kan være lastet med enten kjernefysisk eller konvensjonelt stridshode. Det er vanskelig å verifisere hva som er hva.

Se video med forsker Adelina Trolle Andersen her:

UiO-ekspert Bruusgaard tror heller ikke det er sannsynlig at Putin faktisk tyr til atomvåpen.

Men forskerne prøver likevel å tenke ut hvilke scenarioer som kan gjøre det mer sannsynlig.

– Da må det oppstå en eller annen situasjon der russiske og Nato-styrker havner i direkte konfrontasjon som gjør at det baller seg på seg uten at det er intendert, sier Bruusgaard.

I en slik eskalert situasjon kan det hende Russland, som føler seg underlegne når det gjelder konvensjonelle våpen i forhold til Nato, overkompenserer ved å bruke disse våpnene.

I så tilfelle vil det være taktiske atomvåpen Russland tar i bruk.

Russerne har ingen interesse av atomkonflikt med Nato, understreker Bruusgaard.

– Alle handlinger er myntet på å forhindre at de skal havne i direkte konfrontasjon.

– Hva slags type situasjon kan gjøre at konfrontasjonen mellom Russland og USA eskalerer?

– Hvis Russland tar kontroll over flere regioner i Ukraina, betyr det også kontroll over grensen til Nato-land i vest.

I de Nato-landene er det stadig mer tilstedeværelse av Nato-soldater.

– Da kan det oppstå en situasjon eller konfrontasjon på grensen der det avfyres et våpen som havner på Nato-territorium.

Det kan oppfattes som et angrep på Nato, sier UiO-eksperten.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, er ekspert på den type invasjon som Russland er i gang med.

Han tror ikke trusselen om atomvåpen vil påvirke kampene på bakken.

– Det vil neppe påvirke kampviljen til ukrainerne. Nettopp fordi det er atomvåpen og det å skulle bruke dem mot et naboland og nabofolk krysser en grense som er hinsides, sier Ydstebø.

– Jeg tror ikke de tror på at Putin vil gjøre det, dermed vil de fortsette å forsvare seg.

Ydstebø tror trusselen er rettet mot omverden.

– Å true med atomvåpen er for å skremme omverden fra å innføre økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland, tror Ydstebø.

HER FYRES MISSILET AV: Russland har startet en stor øvelse av sitt kjernefysiske system. Blant annet skal ballistiske missiler som kan bære atomvåpen, testes under president Vladimir Putins oversyn.

Russerne har atomvåpen flere steder:

Missiler i svartehavsregionen, der de har båter og ubåter som kan bære denne typen missiler

Landbaserte missiler som de flytter rundt

Missiler på fly

I fjor sa både Putin og USA-president Joe Biden i en felles uttalelse at en atomkrig aldri kan vinnes og atomvåpen aldri bør benyttes.

I flere Nato-land finnes det allerede amerikanske taktiske kjernevåpen.

– Hvis et angrep skjer, kommer Nato til å svare?

– Det er vanskelig å si. Hvis Russland gjør det, er det et så drastisk skritt som ingen har tatt siden andre verdenskrig. Jeg kan ikke forestille meg annet enn at det blir møtt med universell fordømmelse, sier UiO-forsker Bruusgaard.

– Flere er bekymret for en mulig atomkrig. Hva kan du si til dem?

– Det er lite sannsynlig at de bruke atomvåpen. En krig med kjernevåpen vil være massivt ødeleggende for Russland. Konsekvensene vil være veldig uforutsigbare, og det er de veldig bevisst på.

Bruusgaard tror og håper at Putin har for mye å tape på et atomangrep.

Likevel:

– Jo mer Putin blir trengt opp i et hjørne, jo farligere kan det hende dette blir.