Leonid Volkov foran et bilde av Aleksej Navalnyj som blir pågrepet. Dette er fra EU-parlamentet i Strasbourg i desember 2021.

Navalnyjs stabssjef ut mot vestlig IT-nei: − Verktøy for diktatur

Vestlige IT-selskaper trekker seg i tur og orden ut av Russland, og det blir stadig vanskeligere for russerne å få troverdig informasjon på nettet. Putin-fienden Aleksej Navalnys stabssjef går ut mot Vesten og mener det tjener Kreml.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Leonid Volkov var stabssjef for Navalnyj før organisasjonen hans måtte gå i dvale etter at russiske myndigheter stemplet den som «ekstremistisk». Han er også IT-ekspert. Nå går han ut på vegne av det han kaller «Internett Protection Society».

– Vi motsetter oss tiltakene. Dette er et verktøy for diktatur, ikke demokrati. Sanksjoner som svekker russernes tilgang til informasjon, styrker bare Putins regime, fastslår han i et innlegg gjengitt hos Meduza.

– Total statspropaganda er hovedårsaken til at noen russere fortsatt støtter Putin og fortsatt tror på hans «fredsbevarende mål i Ukraina». Tilgang til objektiv informasjon er den eneste måten å motstå hjernevasking, fortsetter Leonid Volkov.

Protesterer

Han fortsetter slik:

– Putin er ikke Russland! Det er viktig for innbyggerne i landet som ikke tror på propagandaen og som kommer ut for å protestere i masser mot krigen, å holde kontakten med hverandre og med verdenssamfunnet.

Volkov fastslår at det er viktig å «motta og formidle oppdatert informasjon om hva som skjer».

– Vil du at russerne skal kjempe mot regimet og kreve å stoppe krigen? Så gjør det lettere for dem å få tilgang til informasjon, er oppfordringen fra Navalnys stabssjef.

Han karakteriserer internett som frontlinjen i konfrontasjonen «mellom sunn fornuft og den undertrykkende statsmaskinen».

– Ikke hjelp den undertrykkende maskinen til å vinne, er oppfordringen.

En rekke tiltak er de siste dagene innført for å ramme IT-sektoren i Russland.

Flere store selskaper, som Microsoft, Adobe, Nvidia, Dropbox og Snapchat, har trukket seg ut av landet.

Selskaper som jobber med internett-tilkobling har sluttet å jobbe med russiske kunder. Russiske kunder kan ikke lenger betale for utenlandske nettjenester med VISA og MasterCard.

Samtidig skal det være hundretusener av ukrainske hackere som angriper russiske nettsider for tiden.

– Vanskelig etisk

Heidi Biseth, professor ved Universitet i Sørøst-Norge og ekspert på menneskerettigheter, ser annerledes på saken enn Volkov:

– Her må vi holde tungen rett i munnen på hva vi snakker om. Krig er i utgangspunktet brudd på menneskerettigheter, og den aller viktigste menneskeretten er retten til liv. Det står øverst og trumfer alt.

– Dette handler om at mennesker i Russland skal ha tilgang til informasjon. Hvis dette bryter med retten til liv hos andre, er det problematisk. Det er vanskelige etiske ting å diskutere. Det er ikke veldig klart, mener jeg, sier professor Biseth, som har undervist også i Ukraina.

– Vi vet at barnekonvensjonen brytes i Ukraina i disse dager. Det er langt viktigere enn at de skal få informasjon. Så lenge russernes rett til liv og helsesituasjon ikke er i fare, så tenker jeg ut fra et etisk perspektiv at ukrainernes behov er viktigere å ivareta, sier professor Biseth.