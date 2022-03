Slik skal USA jakte oligarkenes rikdom

WASHINGTON D.C. (VG) USA oppretter enheten KleptoCapture, for å spore opp oligarkenes luksus. VG ringte på hos én av dem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Man kan se at lysene tent i andre etasje på den massive villaen.

Vi prøver å ringe på. Ingen svarer.

En svart SUV kommer kjørende med ruten rullet ned.

– Vet du hvem som bor der?

– Du mener den russiske oligarken? svarer mannen i bilen, før han belærer oss om nabolaget.

– Det heter Embassy Row. Der borte har du den ungarske ambassaden, nedover der bor den sveitsiske ambassadøren, sier han.

Residensen til den amerikanske visepresidenten Kamala Harris ligger noen få hundre meter unna.

LUKSUS: Denne eiendommen i diplomat- og rikingstrøket Embassy Row i Washington D.C. skal være kontrollert av oligarken Oleg Deripaska. En talskvinne har dog tidligere avvist at han eier eiendommen.

USA-oligarken

Villaen i den amerikanske hovedstaden som vi står utenfor knyttes til den russiske oligarken Oleg Deripaska.

Vi snakker om over 2000 kvadratmeter, elleve bad, italienske marmorgulv og en lysekrone fra operaen i Paris, kjøpt for over 130 millioner kroner i 2006 av en da mystisk kjøper, skriver Washington Post.

Deripaska regnes for være blant oligarkene tettest på Vladimir Putin. Han skal ha gjort seg rik på aluminium etter at Sovjets oppløsning og i dag være god for over 26 milliarder kroner, ifølge Forbes.

Navnet hans svirret rundt i etterforskningen av Russlands innblanding i USAs presidentvalg i 2016, i 2018 ble han ilagt sanksjoner fra USA, noe som påførte formuen hans stor skade – og i fjor høst slo FBI til på adressen vi nå står utenfor.

Men Deripaskas grep om egen rikdom kan bli enda svakere nå.

RAZZIA: 19. oktober i fjor rykket agenter fra FBI inn i villaen på grunn av en rettskjennelse.

«KleptoCapture»

Onsdag lanserte det amerikanske justisdepartementet «Task Force KleptoCapture».

Dette er ett hovedgrepene i den amerikanske buketten av økonomiske sanksjoner, som også inneholder målrettede sanksjoner mot russiske oligarker.

Russlands oligarker har investert i eiendom i en lang rekke land, pøst penger inn i utenlandske kontoer og sendt ungene sine på dyre privatskoler i Europa.

Målet til enheten er å legge press på antatte støttespillere av den russiske presidenten, og strupe eventuell pengeflyt fra omverdenen til Putins krigsmaskin.

– Til de som opprettholder det russiske regimet gjennom korrupsjon og sanksjonsbrudd: vi kommer til å ta fra dere trygge havner og holde dere ansvarlige. Oligarker, vær advart: Vi kommer til å bruke ethvert verktøy til å fryse og ta deres kriminelle vinning, sier visejustisminister Lisa O. Monaco.

Info Torsdagens sanksjoner fra USA Midlene til åtte rike russere og familiene deres fryses. De åtte navngis i en pressemelding fra Det hvite hus.

Det innføres reiserestriksjoner mot ytterligere 19 russere og 47 av deres familiemedlemmer.

– En av de viktigste faktorene når vi innfører sanksjoner er hvordan president Putin vil merke dem. Vi vil at han skal føle seg presset og at folkene rundt ham skal føle seg presset, sier Det hvite hus’ pressesekretær Jen Psaki. Vis mer

«NORGESVENN»: I 2018 dukket det opp en video som viste Deripaska på fisketur i Norge i 2016 med Russlands visestatsminister Sergej Prikhodko.

Kryptovaluta

KleptoCapture-gruppens mandat vil innebære å bekjempe alle forsøk på å omgå sanksjonene innført etter Russlands invasjon, men også tidligere sanksjoner som følge av russisk «aggresjon og korrupsjon», ifølge det amerikanske justisdepartementet.

Enheten skal jobbe spesifikt med å forhindre at kryptovaluta brukes til å omgå USAs sanksjoner, hvitvaske penger eller omgå amerikanske forsøk på å stagge det russiske militæret.

Agentene og analytikerne skal bemannes fra FBI, Secret Service og skattemyndighetene. De skal benytte seg av blant annet kryptovalutasporing og utenlandsk etterretning for å oppnå dette, i samarbeid med EU-land.

EU har de siste dagene iverksatt sanksjoner mot 26 styrtrike russere.

Samtidig med USAs nye sanksjoner torsdag la Storbritannia frem tiltak mot ytterligere to russiske oligarker.

Men villaen i Embassy Row i Washington D.C. har ikke skiftet eier, til tross for at Deripaska har vært sanksjonert i over fire år.

– Deripaska-saken illustrerer hvordan russiske oligarker kan omgå sanksjoner ved å bruke stråselskaper og familiemedlemmer til å kontrollere deres verdier i Vesten, sier Nate Sibley ved Hudson-instituttets kleptokrati-initiativ, til Washington Post.

STATSBESØK: Vladimir Putin sammen med Oleg Deripaska i november 2017 i Da Nang, Vietman.

Konsekvensene

Sanksjonene – både de som retter seg direkte mot oligarkene og de som retter seg mot Russlands finansinstitusjoner – ser ut til å ramme Putins rike støttespillere hardt:

– Vi er sjokkert over de falske påstandene, sier Mikhail Fridman, en av Russlands rikeste, som denne uken innså at han var tilføyet EUs sanksjonsliste.

Både Deripaska og Fridman har gått ut med ønske om fred i Ukraina.

KAMERA: To kameraer pekte ut mot gaten fra eiendommen som knyttes til Oleg Deripaska.

– Spøkelseshus

Mannen i den svarte SUV’en utenfor det lille slottet som knyttes til Oleg Deripaska i Washington D.C har sett lite aktivitet her.

– Jeg har bodd her i 25 år. Jeg er en washingtonian. Men i det huset her har jeg aldri sett noen komme og eller gå. Det eneste jeg har sett er håndverkerbiler. Det er et spøkelseshus, sier han.

Det er antatt at Deripaska på grunn av sanksjonene de siste årene i liten grad har vært i USA, til tross for at han også knyttes til eiendommer på Manhattan i New York.

Vi spør om mannen i SUV’en vil ha visittkortet vårt.

– Nei, kameraene bak her fanger opp at vi snakker sammen. Jeg vil ikke ha noe knyttet til min person eller nummerskiltene på bilen min, sier han.

– Hvem er du egentlig?

– I’m a man of mysteries, svarer han.