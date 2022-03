DESPERAT ØYEBLIKK: Marina Yatsko løper bak kjæresten Fedor og deres sønn Kirill.

Truffet av granatild: Her forsøker de å redde sønnens liv

De forsøkte desperat å redde livet til den lille sønnen sin. Det var ingenting legene kunne gjøre.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Marina Yatsko og kjæresten Fedor løpet inn på sykehuset i Mariupol. I armene holder han 18 måneder gamle Kirill, mens hun løper like bak.

Barnet deres er pakket inn i et blått og blodig teppe. Brått svermer helsepersonell, leger og sykepleiere rundt lille Kirill. De prøver å redde gutten, som har blitt truffet av en russisk artillerigranat.

Det er ingenting de får gjort. Det unge livet står ikke til å redde.

SORG: Det unge paret forsøker å finne trøst i hverandre etter at sønnen ble drept av artilleri-ilden.

Marina Yatsko faller sammen i armene til kjæresten, og gråter:

– Hvorfor, hvorfor, hvorfor, roper hun utrøstelig mens han holder rundt henne.

Når foreldrene går inn til sin døde sønn, er han pakket inn i et nytt teppe. Hun tar det vekk fra ansiktet hans, kysser ham, og dekker han til igjen.

UNDER TEPPET: Marina Yatsko stryker sønnen på kinnet og gir ham et kyss.

Ingen unik skjebne

De nyeste bildene fra sykehuset i Mariupol er levert av nyhetsbyrået AP, som den siste tiden har fulgt de mange tragediene som har utspilt seg der.

– Vi fortsetter arbeider vårt uten strøm og varme. Vi har jobbet i mer enn en uke uten stans, sier doktor Evgenij Dubrov til AP.

En far som kollapser i sorg når tenåringen dør etter at granatene traff skolens fotballbane. Mødre som må føde på bomberommet. Og legene som i mørket må bruke telefonens lommelykt for å undersøke pasientenes skader.

PREGET: Helsearbeideren jobbet for å redde lille Kirills liv – men det gikk ikke.

Havnebyen Mariupol sør i Ukraina har denne uken vært blant de hardest rammede av de russiske angrepene under invasjonen.

Historien om Kirill og foreldrene hans fikk journalistene følge fredag. Men barn som dør og foreldre i sorg har blitt en alt for normal skjebne i Mariupol den siste tiden.

– Vis dette til Putin

På mandag omtalte VG historien om en seks år gamle jente som hadde blitt truffet av russisk artilleriild i Mariupol.

Ikledd en blodig pyjamas med enhjørninger på og en rosa ytterjakke, ble hun fraktet til sykehuset sammen med faren sin, som også ble skadet i angrepet. Utenfor ambulansen sto jentas mor, gråtende.

Leger, sykepleiere og ambulansepersonell jobbet iherdig for å redde livet også livet hennes.

KRITISK SKADET: En gråtende kvinne står utenfor ambulansen ved sykehuset i Mariupol mens det blir utført livreddende førstehjelp på seksåringen som ble truffet av artilleriild søndag.

En lege i blå sykehusuniform sto over jenta og pumpet oksygen da han henvendte seg direkte til journalisten som hadde fått bli med inn på sykehuset:

– Vis dette til Putin. Vis ham øynene til dette barnet og legene som gråter, sa han.

Men livet til den seks år gamle jenta sto heller ikke til å redde.

Beleiret og uten strøm

Artilleriangrepene har pågått i dagevis i den viktige havnebyen sør i Ukraina.

Byen er beleiret, og ordfører Boisjenko sier til AP at byen er inne i «en svært vanskelig fase» av beleiringen. Tidligere har det blitt meldt om skader på infrastruktur, som gjør at vann og strøm ikke har fungert i byen.

ETTER KAMPEN: En ukrainsk soldat inspiserer et russisk militærkjøretøy etter trefninger utenfor Mariupol.

Minusgrader gjør nettene kalde i byen – særlig når strømmen ikke lenger gir varme.

– Russiske styrker ødelegger byen og dreper ukrainere. Vi klarer ikke å samle alle likene fra gatene. Spør du hvor mange ofre vi har i denne krigen, er det eneste svaret: jeg vet ikke, sa viseordfører i Mariupol, Sergej Orlov, til BBC.

Lørdag rammet artilleriangrepene havnebyen Mariupol sør i landet – til tross for at Russland på morgenkvisten meldte at de ville inngå en våpenhvile for å la sivilbefolkning evakuere fra byen.

I stedet skal artilleriangrepene ha fortsatt – og de som først ville flykte, ble presset tilbake til bomberommene.

Natt til søndag har angrepene i den hardt pregede havnebyen fortsatt.