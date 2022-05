Sikkerhetsrådet enige om felles uttalelse om situasjonen i Ukraina

FNs sikkerhetsråd er enige om en erklæring, formulert av Norge og Mexico, som tar til orde for en fredelig løsning i Ukraina.

Av Eirik Husøy og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Mona Juul, ambassadør ved Norges faste delegasjon til FN, og hennes mexicanske motpart Juan Ramón de la Fuente møtte pressen i New York fredag kveld norsk tid.

Fuente omtaler det som et forsiktig første steg.

– Jeg synes det er oppmuntrende å se at diplomatiet får sin plass i Sikkerhetsrådet, sier han.

– Det peker i riktig retning, sier han.

– Behovene og lidelsen til det ukrainske folk trenger maksimal innsats fra FNs side, supplerer Juul.

Erklæringen er forhandlet fram av Norge i samarbeid med flere andre land i FNs sikkerhetsråd.

Dette er første gang Sikkerhetsrådet har klart å samles om en felles uttalelse om situasjonen i Ukraina.

Russland er et av de faste medlemmene av rådet og har dermed vetorett.

Den korte erklæringen konsentrerer seg om arbeidet til generalsekretær António Guterres og fredsarbeidet hans.

MØTE: FNs sikkerhetsråd under et møte om Ukraina-krigen i slutten av februar.

Sikkerhetsrådet uttrykker sterk støtte til generalsekretærens arbeid som går ut på å finne en fredelig løsning.

Det uttrykkes dyp bekymring for ivaretagelsen av fred og sikkerhet i Ukraina, og det understrekes at alle medlemsland har forpliktet seg til å løse uoverensstemmelser ved hjelp av fredelige midler, etter det VG kjenner til.

Sikkerhetsrådet ber også Guterres om å underrette dem om situasjonen i Ukraina innen rimelig tid.

Kort tid etter at den ble vedtatt, la Russland ned veto mot et annet resolusjonsforslag, ifølge NTB. Denne teksten fordømte invasjonen og krevde at Russlands styrker trekkes ut av Ukraina.