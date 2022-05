AKTIVIST: Pavel Tsjikov er for tiden i Norge. Juristen leder organisasjonen Agora, som formelt sett ble forbudt fra 2016.

– Putin liker ikke internett. Og internett liker ikke Putin. Derfor vil han stenge det.

Den russiske menneskerettighetsaktivisten Pavel Tsjikov (43) forteller at politiet stopper folk på gaten for å sjekke mobiltelefonene deres.

Han er sikker på at Vladimir Putin aller helst hadde stengt ned internett fullstendig – men at presidenten nå har mer enn nok andre ting å tenke på:

– Selvfølgelig vil Putin helst stenge ned internett. Putin og internett er så forskjellige som det går an, sier Tsjikov – og viser det med å strekke armene sine hver sin vei. Han er i Norge for å delta på arrangementer i regi av blant andre Fritt Ord og Helsingforskomiteen.

– Putin bruker ikke internett og liker ikke internett. Og internett liker ikke Putin. Så Putin hadde helst sett at internett ikke hadde eksistert. Men det klarer han ikke. Internett vil nok eksisterer lengre enn Putin, fastslår Tsjikov, uten å trekke på smilebåndet.

Hans organisasjon «Agora» ble formelt sett forbudt av myndighetene i 2016. To år tidligere hadde han og «Agora» fått den høythengende Raftoprisen. Tsjikov har vært en profilert talsmann for menneskerettigheter i Russland.

– Jeg er overbevist om at Putin fortsatt bruker gamle fasttelefoner og dokumenter i papir han får fra sine folk. Han og internett hører hjemme i to forskjellige århundrer.

– Hvorfor vil han helst stenge internett?

– Fordi det er en permanent trussel for ham og hans indre sirkel, men jeg tviler på om han klarer å stenge det.

Russland har siden invasjonen av Ukraina blokkert tilgangen til både Facebook, Instagram og Twitter for alle med russiske ip-adresser.

– Telegram brukes mye. Det er ingen tegn på at de gir informasjon videre til myndighetene, sier Tsjikov.

Stopper folk på gaten

Derimot kan han fortelle om tilfeller der politifolk stopper folk på gaten eller ved grensepasseringene og ber om å se på telefonene deres.

– De sjekker om folk har Telegram-kanaler som har informasjon om Ukraina-krigen enn den statlige propagandaen. De ser gjennom Telegram-kontoen til folk. Derfor råder vi folkene våre til å slette disse tingene hvis de skal krysse grensen.

– Hvorfor gjør de dette?

– Det er mest for å skape frykt og at folk skal drive enda sterkere selvsensur. For det er får ingen direkte konsekvenser, i hvert fall ikke foreløpig. De vil ikke at du skal få alternativ informasjon om regimet og dermed bli mer kritisk til dem.

PUBLISHER: Galina Timtsjenko måtte allerede i 2014 flytte sin internettavis Meduza til nabolandet Latvia.

Galina Timsjenko, som er administrerende direktør i det største uavhengige russiske mediet nå, Meduza, er enig med Tsjikov:

– Ja, de vil gjerne stenge internett, men jeg er ikke så sikker på om de har kapasitet til det, hverken økonomisk eller teknisk. Og det blir ikke bedre med sanksjonene.

Hun og hennes redaksjon rømte Russland allerede for åtte år siden – etter annekteringen av Krim. Også hun er i Norge som gjest hos stiftelsen Fritt Ord. Meduza holder – som flere andre «ulovlige» russiske medier – til i Latvia.

– De er først og fremst opptatt av at det ikke skal være mulig å hente informasjon fra uavhengige kilder. Det er en katastrofe for uavhengig tenkende som desperat ønsker satt objektiv og riktig informasjon.

Meduza er blokkert for internettbrukere i Russland, men folk vet råd: De bruker en utenlandsk vpn-tilkobling og får dermed tilgang til nettsiden.

– Det har blitt veldig mange lesere fra Nederland og Frankrike i det siste.

– Hvordan ser du på at folk kan bli stoppet på gaten for å sjekke telefonene deres?

– Det er et tegn på et totalitært regime. Dette regimet har byttet maske. De har sluttet å late som om de er bare autoritære.

– Hvorfor sjekker de folks telefoner?

– Først og fremst for å se kontaktlisten din. De har en spesiell app som de bruker til dette. Dette er farlig, for de kan hente ut masse informasjon om deg og dine kontakter på den måten.

Protester utløste kontroll

Johanne Kalsaas, doktorgradsstipendiat i russisk media og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen, forklarer oss det store bilder:

– Det var i mange år sånn at ytringsfriheten var større på nettet enn i tradisjonelle medier. Da det var de store demonstrasjonene mot valgfusk for ti år siden, sto internett og sosiale medier sentralt da Aleksej Navalnyj og andre mobiliserte massene. Da våknet russiske myndigheter. De skjønte hvilken voldsom politisk mobiliseringskraft nettet kunne ha - og at de var nødt til å gjøre noe med det.

Kalsaas forteller om loven om suverent internett - som gir russiske myndigheter mulighet til å stenge nettsteder og overvåke all trafikk som går via internett.

– Det handler om å få nasjonal statlig kontroll over det russiske internettet. Infrastrukturen på internett ble nasjonalisert slik at myndighetene fikk kontroll og kunne overvåke befolkningens digitale liv. Internett ble gjort til en statskontrollert plass.

Doktorgradsstipendiaten forklarer at 2021 var et historisk mørkt år for ytringsfriheten i Russland, og da særlig for internett.

– Uavhengige medier var flinke til å bruke nettet, men de ble stemplet som «utenlandske agenter» og demonisert - noe som gjorde at internett som kilde til uavhengig informasjon ble snevrere og snevrere.

Mistet pusterom

Johanne Kalsaas forklarer at journalister og aktivister i opptakten til krigen fikk sine PC-er og mobiler gjennomsøkt.

– Da krigen kom, ble Facebook, Instagram og Twitter blokkert. Meta, selskapet bak Facebook, ble stemplet som «ekstremistisk organisasjon».

– Hvor viktig var dette?

– De internasjonale plattformene var vært noen av de siste pusterommene. Russland har sine egne sosiale plattformer, men disse er under mye større kontroll. Derfor har de internasjonale sosiale mediene vært et fristed, et pusterom fra staten og et sted med et helt annet personvern og beskyttelse enn de russiske, som kan pålegges å gi ut informasjon om sine brukere til myndighetene, om de ber om det.