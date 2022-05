VITNE: Den palestinske journalisten Shatha Hanaysheh var kun en meter unna da Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh ble skutt og drept onsdag.

Vitner sier israelske soldater drepte Al Jazeera-journalist

RAMALLAH (VG) Journalisten Shadda så sitt idol bli skutt like ved henne. Det var israelske soldater som skjøt, sier hun til VG.

Av Kyrre Lien

Drapet på den anerkjente og respekterte Al Jazeera-journalisten Shireen Abu Akleh onsdag kom som et sjokk på hele den arabiske verden.

Øyenvitner, palestinske myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner var tidlig ute med å konkludere med at det var israelske soldater som drepte den anerkjente 51 år gamle journalisten.

Dette avviste israelske myndigheter, som mener at det kan være palestinske menn med våpen som står bak.

VG har derfor snakket med to av journalistene som var til stede, kun få meter unna i det Al Jazeera-journalisten ble drept, for å prøve å forstå hva som egentlig skjedde.

DREPT: Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh ble drept i dag på Vestbredden.

– Jeg kan ikke forklare hvordan jeg har det.

Den palestinske journalisten Shatha Hanaysheh var kun en meter unna da Shireen ble skutt og drept onsdag. De hadde reist til byen Jenin for å rapportere om en israelsk operasjon som soldatene skulle utføre, en by nord på den okkuperte Vestbredden.

Israelske myndigheter har nå nærmest full kontroll over Vestbredden som de har okkupert siden 1967, i strid med Folkeretten.

– Vi dro dit hvor vi så det var israelske militærbiler. Da var det ingen kamper eller konfrontasjoner, så vi trodde det var helt trygt. Det var biler som kjørte på gaten bak oss, forteller hun i et intervju med VG.

DREPT: Her gjemmer Shatha (t.h.) seg bak et tre, mens hennes drepte kollega Shireen Abu Akleh ligger like ved.

Hun møter VG i byen Ramallah på den okkuperte Vestbredden, og er kledd i svart.

– Vi stoppet der i fem til ti minutter for at de kunne se oss, så de israelske soldatene kunne se at vi var journalister. Jeg trodde at hvis de ikke ville at vi skulle gå nærmere, ville de skutt i luften for å advare oss.

– Men de lot oss gå nedover gaten mot dem. Så startet skytingen.

JENIN: Slik forklarer vitnene som VG har snakket med at de observerte de israelske soldatene, og hvor skuddene kom fra.

De to kvinnene hadde begge på seg blå skuddsikre vester, hvor det over hele brystet står “PRESS” med store bokstaver. Sharon ble truffet av et skudd like under øret, og falt i bakken. Shatha gjemte seg bak et tre mens skuddene fortsatte i flere minutter.

– Hver gang jeg strakk hånden min ut for å redde henne så kom det nye skudd mot meg.

– Vet du hvem som skjøt mot deg?

– Jeg er 100 prosent sikker på at det var den israelske hæren som skjøt mot oss, og ingen andre. Det var bare israelske patruljebiler der, det var ingen andre fraksjoner eller menn med våpen der.

Hedres

Flere steder i Midtøsten, blant annet i Libanon og Jordan, har det vært demonstrasjoner og markeringer for å hedre Shireen.

Hun ble sett på som en av de viktigste stemmene for vanlige mennesker over hele Midtøsten, og ble sett opp til av mange.

I over tyve år har hun vært til stede ved noen av de mest toneangivende begivenhetene i Midtøsten. Men det er hennes reportasjer om den palestinske kampen mot den israelske okkupasjonen, som har gjort henne ekstra respektert blant mange arabere.

– Da jeg var liten ønsket jeg å bli journalist slik som Shareen, hun var mitt idol. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være der i det hun ble drept, sier Shatha til VG.

PALESTINER: Kisten med den drepte journalisten under en offisiell begravelse torsdag. Kisten er drapert i det palestinske flagget.

– Vil ikke forbli ustraffet

Torsdag formiddag ble det holdt en høytidelig begravelse i Ramallah til ære for Shireen. Journalistkolleger, venner og hundrevis av andre har møtt opp for å hedre den drepte journalisten. Flere gråter i det kisten bæres inn.

Så kommer den palestinske presidenten Mahmoud Abbas på talerstolen.

– Den israelske okkupasjonsstyrken må bære det fulle og hele ansvaret for dette drapet, sier han.

– Denne forbrytelsen vil ikke forbli ustraffet. Vi sier her at vi ikke vil utføre en samlet etterforskning med israelerne, og det er fordi Israel utførte denne kriminelle handlingen. Derfor stoler vi ikke på dem. Vi vil gå umiddelbart til Den internasjonale straffedomstolen.

Norges utenriksminister, Anniken Huitfeldt, har også tatt til orde for en uavhengig etterforskning. Det har også Norsk Journalistlag’s leder Dag Tryggestad. Han uttaler samtidig at dette er «et forkastelig angrep på ytringsfrihet og demokrati», heter det i en pressemelding fra dem.

DEMONSTRERER: Utenfor begravelsen roper demonstranter slagord for å hedre Shireen.

Bestrider øyenvitnene

Israels statsministeren Naftali Bennet er sitert på følgende i The Times of Israel:

– Ifølge informasjonen vi har innsamlet, ser det ut til at det er sannsynlig at væpnede palestinere – som skjøt på det tidspunktet – er ansvarlige for det sørgelige dødsfallet til en journalist, sier han.

Talsperson for det israelske forsvaret, Amnon Shefler, har uttalt at de utførte en antiterroroperasjon i Jenin, i det de ble møtt av kraftig væpnet motstand, og hvor Shireen så ble drept.

– Israelske militæret vil gjøre nøye etterforskninger av denne hendelsen. Israel vil aldri med vilje angripe ikke-krigende og vi er forpliktet til pressefriheten, heter det i en uttalelse.

Agnès Callamard, Amnesty International sin generalsekretær, sa i en uttalelse at drapet på Shireen var en blodig påminnelse på det dødelige systemet som rammer palestinere.

«Israel dreper palestinere støtt og stadig, ustraffet. Det internasjonale samfunnet må agere for å stoppe Israels apartheid», skrev hun på Twitter.

SHIREEN: Kisten med Shireen bæres gjennom gatene i Ramallah onsdag ettermiddag.

– 150 meter unna

– Den første kulen som traff meg kom fra der de israelske patruljene var.

Ali Smoudi jobber som produsent i Al Jazeera og var på jobb i Jenin sammen med sin kollega Shireen.

Han ble selv skutt, og lot seg intervjue fra sykesengen onsdag. I et nytt intervju med VG forteller han mer detaljert om hvor skytingen kom fra, og hvem han mener står bak.

– Jeg så i hvert fall tre patruljebiler i veien nedenfor. De var rundt 150 meter unna oss, sier Ali.

Han, Shireen og de andre journalistene var på vei dit hvor de israelske soldatene stod. Han forklarer at de satte kameraene med trebensstativene ute i veien slik at soldatene skulle se hvem de var.

Etter fem til ti minutter valgte de å gå nedover gaten mot der de israelske soldatene befant seg.

– Jeg og Shireen gikk med kameraene foran oss for å tydelig identifisere oss som journalister. Vi var seks journalister som var der, sier han på telefon.

– Vi gikk mot de israelske soldatene fordi vi visste at de ikke ville skyte mot oss. Men vi tok feil.

SKUTT: Dette bildet har Ali Smoudi delt med VG, som viser han på sykesengen etter at han ble skutt.

Plutselig kommer skuddene, og Ali blir truffet. Han fraktes til sykehuset, og like etterpå kommer hans kollega Shireen inn. Hun erklæres død på stedet.

– Hvordan kan du være sikker på at det var israelske soldater som skjøt?

– Det var ingen andre menn med våpen der bortsett fra dem. Det var ingen annen skyting, folk som kastet stein eller noe. Det var helt stille.

Han forteller at israelske patruljebiler har små hull langs siden av bilen hvor våpenløpet kan stikke ut. Bilene er også utstyrt med kameraer, så soldatene inni har full oversikt over hva som skjer rundt dem, forteller den erfarne produsenten.

– Jeg tror de så det var journalister som var der og fikk beskjed om å skyte, hevder han.

– Hva tenker du om at israelske soldater sier at det ikke var de som avfyrte?

– De er løgnere. De skjøt meg, og de skjøt Shireen. Jeg er allerede blitt skadet syv ganger før av de israelske soldatene. En av gangene ble jeg skadet av en granat fra en stridsvogn. Da hevdet israelerne at det var palestinere som sto bak. Men Palestina har da ingen stridsvogner.

– Hver gang jeg er blitt skadet av israelske soldater sier de at det er palestinere som står bak.

