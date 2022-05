Zelenskyj på dagen for seieren over nazistene: Putin gjentar Hitlers forbrytelser

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder i sin 9. mai-tale at president Vladimir Putin og Russland kommer til å «miste alt». Han mener dette er en krig mellom to verdenssyn.

I videotalen, som er publisert på sosiale medier og gjengitt av Unian, sier Zelenskyj at åtte millioner ukrainere døde i den andre verdenskrig, men at de lyktes med å beseire nazismen. Han trekker paralleller til Russlands invasjon i Ukraina nå, uten å nevne navnet «Putin» eksplisitt:

– Bare en galning kan ønske å gjenta krigens 2194 dager. Den som i dag gjentar Hitler-regimets forferdelige forbrytelser, kopierer alt som de gjorde. Han er dødsdømt. For han ble forbannet av millioner av forfedre da han begynte å etterligne deres morder. Og derfor kommer han til å miste alt, sier presidenten – med tydelig adresse til president Putin.

– Vi vant den gang. Vi kommer til å vinne nå, sier Zelenskyj i videoen, der han går gjennom Kyivs gater.

«Denazifisering»

Russland har brukt «denazifisering» som en av begrunnelsene for invasjonen av Ukraina. Zelenskyj sier at «vår fiende drømte om at vi ikke ville feire 9. mai og seieren over nazismen slik at de skulle få sjansen til å bruke ordet «denazifisering»».

President Zelenskyj mener at de som frigjorde Ukraina i 1945, er en inspirasjon for dem som skal kjempe mot angriperen denne gang.

– Det gir oss tro på at vi skal klare å drive okkupantene ut av landet, sier han.

Zelenskyj mener imidlertid at dette er noe mye mer enn krig:

– Dette er ikke en krig mellom to hærer. Dette er en krig mellom to verdenssyn.

Volodymyr Zelenskyj sammen med stortingspresident Masud Gharahkhani søndag.

– Vi er frie mennesker som går våre egne veier. På denne veien fører vi i dag krig og vil ikke gi fra oss en eneste del av landet vårt til noen. I dag feirer vi Seiersdagen over nazismen. Og vi vil ikke gi et snev av historien vår til noen. Vi er stolte av våre forfedre som sammen med andre folkeslag beseiret nazismen som en del av anti-Hitler-koalisjonen. Og vi vil ikke tillate noen å stjele denne seieren, sier Zelenskyj.

Soldater fra hele det veldig Sovjetunionen deltok i krigen mot Nazi-Tyskland i den andre verdenskrig.

– På Seiersdagen over nazismen kjemper vi for en ny seier. Hva er vår overlegenhet? Vi er en bok smartere. Det er læreboken om Ukrainas historie, sier Zelenskyj i talen.

Professor Jeremy Morris ved Aarhus Universitet mener Zelenskyjs måte å bruke Seiersdagen er godt forståelig:

– Det gir fornuft at Zelenskyj bruker seiersdagen over nazismen til å linke dette til Ukrainas kamp i dag. Det vil ha god effekt hos det store flertallet av ukrainere – og Zelenskyj har også en veldig effektiv mediekampanje mot Vesten og Skandinavia. Ukraina har allerede vunnet informasjonskrigen, sier Morris.

Trigger-ord

– Både Ukraina og Russland har ledere som effektivt bruker slutten av andre verdenskrig for sitt umiddelbare behov nå. Seieren den gang var en seier for ukrainere og russere og mange andre folkeslag i Sovjetunionen. I dag ser vi at både Ukraina og Russland gjør effektiv bruk av fortiden.

– Hva tenker du om russernes påstander om «avnazifisering» av Ukraina?

– Dessverre har vi allerede sett dette i russiske mediene i åtte-ni år. Dessverre har det også hatt stor effekt på det russiske publikumet, i hvert fall dem som bruker begrenset tid på nettet. Fascismen er den hete poteten som blir brukt igjen og igjen, fordi det har så stor betydning i det tidligere Sovjetunionen. Det er et trigger-ord.

– Derfor er det viktig at Zelenskyj slår tilbake mot dette som han gjør i denne talen, sier professor Jeremy Morris.