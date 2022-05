BESLAGLAGT: Superyachten Amadea, som ifølge The Guardian skal ha koblinger til milliardæren Suleiman Kerimov, har blitt beslaglagt på Fiji.

Oligarkenes superyachter «forsvinner» på mystisk vis

Superyachter med tilknytning til russiske oligarker går bokstavelig talt «under radaren» for å unngå sanksjoner.

Av Filippa Vale Frogner

Publisert: Nå nettopp

Siden den russiske invasjonen av Ukraina, har minst 13 superyachter blitt beslaglagt. Samtidig forsvinner flere fra sporingssystemer.

En undersøkelse fra The Guardians søsteravis Observer denne helgen, avslører at minst én av seks superyachter med tilknytning til britisk-sanksjonerte oligarker i Russland, er «forsvunnet» fra sporingssystemer. Det skriver The Guardian.

Analytikere forteller til avisen at det har skjedd en økning i antall yachter med russisk tilknytning som slår av det automatiske identifikasjonssystemet AIS. Systemet brukes normalt til å spore store skip.

BESLAGLAGT: Et medlem av besetningen vasker baugen til superyachten Phi, etter at den er blitt beslaglagt av National Crime Agency i London, 29. mars 2022. Båten har russisk tilknytning.

I visse tilfeller kan det være gode grunner til å slå av identifikasjonssystemet, men ifølge Observer er det mye som tyder på at noen fartøy rett og slett prøver å unngå å bli oppdaget.

«Økonomiske våpen»

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU, Storbritannia og USA innført omfattende sanksjoner mot Putin-regimet. De «økonomiske våpnene» er særlig rettet mot russiske oligarker.

Eierne av de «forsvunne» yachtene vet nesten med sikkerhet at de er målet i internasjonal jakt på superrike russere. Og nå er det altså flere som ser ut til å forsøke å gjemme seg.

SPOTTET: Roman Abramovitsjs superyacht Solaris i Barcelona i mars. Yachten har 48 rom fordelt på åtte etasjer, og en utendørs «beach club» på dekk.

En analyse fra Observer av AIS-data viser at flere superyachter har vært sporløst forsvunnet i over én måned.

Et besetningsmedlem på en av superyachtene som ble sanksjonert av Storbritannia, fortalte Observer at de fikk beskjed om å slå av identifikasjonssystemet.

– Vi fjernet skruene på støpselet og dro det ut.

RUSSISK ELITE: Lenoid Mikhelson (H), CEO i det russiske gasselskapet Novatek, sammen med president Vladimir Putin. Bildet ble tatt 1. desember 2021, da de sammen besøkte kunstsenteret GES-2 i Moskva.

Fortune melder denne uken at en superyacht med tilknytning til Leonid Mikhelson - Russlands rikeste etter president Putin - nylig har blitt identifisert, etter nesten to uker uten å dele posisjon. Superyachten ble sett i Middelhavet, rett utenfor Malta, ifølge Bloomberg.

Å seile uten posisjonssender er i strid med internasjonal maritim lov.

Superyachtene er blitt beslaglagt over hele verden – helt fra Frankrike til Fiji. De har foreløpig en samlet verdi på omtrent 17,5 milliarder kroner.