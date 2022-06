KLAPPJAKT: Lokalt politi får hjelp av Texas Rangers, som etterforsker alvorligere kriminalitet, i jakten på drapsdømte Gonzalo Lopez.

Klappjakt på rømt fange etter fem ble funnet drept

Politiet i Texas jakter på Gonzalo Lopez (46) som rømte 12. mai. Nå er han ytterligere interessant for politiet etter at fem personer er funnet drept i samme fylke.

Gonzalo Lopez rømte fra fengsel etter å ha knivstukket en vakt i hånda og løpt avgårde fra en fangebuss i Leon fylke i Texas 12. mai.

46-åringen har siden vært på rømmen, og jakten på den drapsdømte mannen skal ifølge stasjonen KHOU være den største i Texas’ historie siden 2004 eller 2005.

Nå er fem personer funnet døde i et hjem i Leon fylke. I en nå slettet Twitter-melding skrev Texas Department of Criminal Justice at de trodde Lopez kunne være ansvarlig for dødsfallene.

MAFIA-TILKNYTNING: Gonzalo Lopez har forbindelse med den meksikanske mafiaen, ifølge etterforskerne.

Alarmtelefonen ble ringt etter at slektninger ikke fikk tak i en eldre slektning. Da politiet kom til hjemmet til denne slektningen fant de to voksne og tre barn døde.

Etterforskerne tror mistenkte Lopez kan ha kjørt avgårde i en hvit Chevrolet som stod utenfor huset, og har forbindelse til byen San Antonio og Rio Grande Valley.

Lopez er ifølge ABC knyttet til den meksikanske mafien. Disse opplysningene kommer fra myndighetene. Lopez satt inne på livstidsdommer, for drap og drapsforsøk, da han rømte.

Det er ventet en pressekonferanse om saken senere i dag, skriver KHOU 11.