1 / 2 DØMT: Jacob Blair Scott på vitnebenken etter å ha vitnet om familieforholdene hans under rettssaken i Jackson County Circuit Court i Pascagoula, Mississippi, onsdag. ADVOKAT: Distriktsadvokat Angel Myers McIlrath (til høyre) og assisterende distriktsadvokat Justin Lovorn lener seg tilbake i stolene under rettssaken onsdag. forrige neste fullskjerm DØMT: Jacob Blair Scott på vitnebenken etter å ha vitnet om familieforholdene hans under rettssaken i Jackson County Circuit Court i Pascagoula, Mississippi, onsdag.

Forfalsket sin egen død: Dømt til 85 års fengsel for seksuelle overgrep mot tenåring

Militærveteran Jacob Blair Scott (45) forfalsket sin egen død i 2018 for å komme seg unna kriminelle anklager. Torsdag ble han dømt for seksuelle overgrep mot en da 14 år gammel jente.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Scott, som tidligere har blitt tildelt Purple Heart-medaljen, en amerikansk militær utmerkelse som gis til militære som har blitt såret eller drept i kamp, var 40 år da han skal ha forgrepet seg på den 14 år gamle jenta.

Det har vært en lang vei for å få saken opp for retten. I 2018, bare dager før han etter planen skulle ha møtt i retten frivillig, forsvant Scott. Han etterlot seg en liten båt med en pistol og et selvmordsbrev i Alabama.

Torsdag dømte Kathy King Jackson, dommer i Jackson County Circuit, ham til 85 års fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Hun påla ham også å betale 10.000 dollar – nesten 100.000 norske kroner – i bot.

– Bevisene er overveldende, sa Jackson.

– Det er flere bevis enn jeg sannsynligvis noen gang har sett.

RETTSSAK: Dommer Kathy Jackson ledet straffeutmålingen i Pascagoula.

Ifølge The Sun Herald skal Scott ikke ha vist følelser da juryen fant ham skyldig i 14 tilfeller av seksuelle overgrep som involverte den mindreårige jenta.

Offeret vitnet også under rettssaken, og skal ifølge AP ha grått da hun vitnet om overgrepene som skal ha startet i 2016 og ha sluttet i 2017 da hun ble gravid. I retten fortalte hun at barnet ble født.

Scott skal i forkant av straffeutmålingen pekt på sine psykiske problemer, posttraumatisk stress og andre lidelser for å ha påvirket hans mentale tilstand da han begikk forbrytelsene.

Her blir militærveteranen ført inn i rettssalen for straffeutmålingen etter en rettssak der juryen avsa sin dom om at Scott var skyldig i alle de 14 anklagene.

I tillegg skal 45-åringen bedt dommeren om å se på journalen hans og hvordan han var tungt medisinert og led av depresjon og forholdsproblemer som han mente førte til sviktende dømmekraft.

Under rettssaken skal Scott ha sagt han «var en god mann».

– Dette er ikke hvem jeg er.