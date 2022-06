TAR TIL GATENE: Gustavo Petros støttespillere feirer valgseieren i Bucaramanga i Colombia

Venstreorienterte Petro vinner i Colombia

Venstresiden vinner for første gang valget i Colombia. - Håpet er tilbake, sier norsk fredsaktivist.

Det tidligere geriljamedlemmet, venstreorienterte Gustavo Petro, vinner valget i Colombia, skriver AFP.

– I dag er en festdag for folket, skriver Petro på Twitter , der han erklærer seier.

62 år gamle Petro, som tidligere har vært ordfører i hovedstaden Bogota, ledet med mer enn 3 prosentpoeng, eller rundt 700.000 stemmer, over 77 år gamle Hernandez da 98 prosent av stemmene var talt opp.

– Håpet tilbake

Petro overtar etter konservative Ivan Duque, som ikke kunne stille til gjenvalg.

Diego Marin Ríos i organisasjonen Fred i Colombia peker på at Colombia i dag er et mer demokratisk land enn tidligere.

AVGA SIN STEMME: Colombias nye president Gustavo Petro vinket til støttespillerne da han avga sin stemme i Bogotá søndag.

– Presidentvalget i seg selv, uavhengig av resultatene, peker på et land i endring. Nå som Gustavo Petro og Francia Marquez blir landets nye statsledere tror jeg fredsavtalen endelig har en sjanse for å bli implementert. Miljøkampen, kvinnekampen, og folket som tok til gatene i de store streikene har seiret. I Colombia har folket fått håpet tilbake.

Martha Rubiano Skretteberg er fra Colombia og er generalsekretær i Caritas Norge som jobber for å bedre fredssituasjonen i landet og hjelpe lokalsamfunnene. Hun beskriver valgresultatet historisk ved at venstresiden for første gang kommer i maktposisjon.

– Det er tydelig at Colombias befolkning ønsker forandring. Det skaper store forventninger hos fattige, minoriteter og arbeiderklassen. Landet er i en økonomisk krise og politisk delt. Den nye presidenten vil stå foran store utfordringer både ift økonomisk fordeling og bekjempe den økende volden vi har sett de siste årene.