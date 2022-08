FYRTE AV: Skuespiller Alec Baldwin i 2021 etter å ha blitt avhørt om skyteulykken.

ABC News om FBI-rapport: Alec Baldwin må ha avfyrt skuddet i skyteulykke

I en rapport konkluderer FBI med at skuespiller Alec Baldwin må ha avfyrt våpenet som tok filmfotograf Halyna Hutchins liv, skriver ABC News.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I rapporten konkluderer FBI med at et skudd ikke kunne blitt avfyrt uten at noen hadde trykket på avtrekkeren, skriver den amerikanske nettavisen, som har fått tilgang til rapporten.

Det var skuespiller Alec Baldwin (64) som holdt våpenet da ulykken skjedde, skal det stå i rapporten.

Selv har Baldwin hevdet at han ikke trakk av våpenet.

– Jeg ville aldri pekt på noen med et våpen og trukket av, aldri, sa Baldwin i et intervju med ABC i desember i fjor.

FILMSETT: Skuddene som tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins ble avfyrt på settet til filmen «Rust».

Filmfotograf døde

Det var i 2021 på settet til westernfilmen «Rust» at skyteulykken fant sted.

Filmfotograf Halyna Hutchin (42) mistet livet og regissør Joel Souza ble såret.

I obduksjonsrapporten av Hutchin, som også ABC har fått tilgang på, slås det fast at dødsårsaken hennes var et skuddsår i brystet.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Baldwin skal ha trodd at han hadde en pistol uten skarp ammunisjon da skuddet ble avfyrt, skriver ABC.

– Basert på all tilgjengelig informasjon, inkludert fravær av åpenbar hensikt om å forårsake skade eller dør, kan dødsmåten best klassifiseres som en ulykke, står det i rapporten, ifølge ABC News.

Ingen siktet

FBI-rapporten er en del av etterforskningen av hendelsen på filmsettet. Sheriffkontoret i Santa Fe mottok rapporten tidligere denne måneden, opplyser de til ABC.

Den lokale riksadvokaten i New Mexico har ikke tatt ut siktelse i saken ennå. Etterforskere venter på Baldwins telefonlogg som en del av etterforskningen videre, har den lokale sheriffen opplyst.

Les også Halyna Hutchins ektemann kraftig ut mot Alec Baldwin Alec Baldwin sa i et intervju at han ikke trakk av våpenet som drepte fotografen Halyna Hutchins.

To av Baldwins kollegaer fra «Rust» har gått til rettslige skritt mot ham etter den tragiske hendelsen.

Regiassistenten som ringte nødnummeret, er en av de som har gått til sak mot Alec Baldwin og de andre produsentene. Hun sa at våpenet som drepte filmfotografen, aldri skulle vært avfyrt i utgangspunktet.

Også lysansvarlig Serge Svetnoy gått til sak for det han mente var «uaktsomme handlinger» på filmsettet.