NEI: Innbyggerne i Kansas vil ikke åpne for abortforbud. Her feirer «pro-choice», eller de som ønsker at abort skal være lovlig, i det de ser at spørsmålet er avgjort i Kansas.

Abort forblir grunnlovsfestet i Kansas

Da amerikanerne for første gang fikk stemme over hvorvidt abort skal forbys, ble resultatet et soleklart «nei».

Publisert: Nå nettopp

– Jeg vil at datteren min skal ha den samme retten til å gjøre det hun føler er nødvendig, i all hovedsak ved voldtekt eller incest, sier Kristy Winter (52) til Ap.

Hun forteller at hun er fra Kansas City-området og ikke tilknyttet noe spesielt parti. Hun hadde med seg den 16 år gamle datteren sin da hun avla sin stemme i blant annet folkeavstemningen om abort i delstaten Kansas.

Spørsmålet velgerne måtte ta stilling til var hvorvidt de ønsket å endre grunnloven som verner om retten til abort.

– Jeg vil at hun skal ha de samme rettighetene som min mor har hatt store deler av sitt liv, sier Winter om datteren.

Les også Første abort-avstemning i USA etter «Roe v. Wade» blir sett på som en test For første gang siden den nasjonale retten til selvbestemt abort ble fjernet, skal innbyggerne i en delstat stemme over…

Folkeavstemningen i den konservative delstaten var den første lakmustesten for hva amerikanerne egentlig mener om abortforbud siden Høyesterett opphørte Roe v. Wade tidligere i sommer.

Dersom innbyggerne stemte «ja», ville delene av grunnloven i Kansas som beskytter abort blitt fjernet og åpnet døren for abortforbud.

Flertallet har altså stemt «nei», som betyr at grunnloven forblir slik den står i dag, og dermed også den grunnlovfestede retten til abort i delstaten.

IKKE ENIGE: John Stanley er katolsk prest og demonstrerte for forslaget om å endre grunnloven sammen med Connie Stanley den 1. august.

Den 40 år gamle helsefagarbeideren Stephanie Kostreva forteller til Ap at hun er Demokrat, men at hun også er kristen og tror at livet begynner ved unnfangelsen.

Hun sier til Ap at hun derfor stemte for forslaget om å fjerne grunnlovsbeskyttelsen for abort.

– Jeg er ikke helt der at jeg mener det aldri bør utføres abort. Jeg vet det er medisinske nødstilfeller, og når mors liv er i fare er det ingen grunn til at to mennesker skal dø, sier hun.

Ifølge The New York Times fulgte politikere fra både Demokratene og Republikanerne nøye med på resultatene, spesielt sett i lys av at Kansas grenser til delstater med svært strenge abortforbud.

– De kommer til å se på hvordan de skal rådgi kandidatene sine når de snakker om saken, de kommer til å se på alle politiske hindringer. Alle kampanjerådgiverne, absolutt alle følger med på det her som om det er Super Bowl, ser den erfarne Demokratiske strategen James Carville til avisen.

Over 12 millioner dollar skal ha blitt brukt på reklame av de som er for og mot abort til sammen.