MED GENERALENE: Russlands president Vladimir Putin med forsvarsminister Sergej Kuzjugetovitsj Sjojgu (til høyre) og leder for generalstaben, Valerij Gerasimov (til venstre) under en militærøvelse nær grensen til Hviterussland i september.

Krisen ved Ukraina-grensen: Dette vil Putin oppnå

Russland har flyttet 100.000 soldater mot grensen, og levert en kravliste Nato umulig kan innfri. Men hva ønsker Vladimir Putin egentlig å oppnå?

Publisert: Nå nettopp

Krigsfrykten har økt måned for måned denne høsten. Russland har flyttet det som ser ut som en invasjonsstyrke helt inntil grensen av Ukraina.

I november gikk den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj ut og forklarte at de fryktet at et kuppforsøk med russisk hjelp var under oppseiling. Nå fryktes det at russiske styrker skal invadere nabolandet.

– På ukrainsk side frykter man en større offensiv. Enten at russerne forsøker å ta hele landet, eller hele den østlige regionen, helt frem til elven Dnepr, forklarer Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Dnepr renner blant annet gjennom hovedstaden Kiev.

fullskjerm neste KRIGSFRYKT: Det ukrainske forsvaret frykter invasjon, og trener i helgen opp reservestyrker nær hovedstaden Kiev. 1 av 2 Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

Den umulig kravlisten

Fredag ble det kjent at Putin har fremmet krav om at Nato-landene trekker sine styrker ut av landene som grenser til Russland, og stopper all militær hjelp til Ukraina.

Kravene ble overrakt USA tidligere i uken, og fredag ble de offentliggjort. De fremsettes i utkast til to nye sikkerhetsavtaler – én som russerne vil inngå med USA, og én de håper å få Nato med på.

De innebærer krav i så fall at Nato må reversere 25 års militær integrering med de nye medlemslandene i øst, og at USAs nærvær i Europa blir betydelig mindre.

Nato-kilder har forklart at det er uaktuelt å la seg presse med på alle kravene til Putin, men samtidig åpnes det for forhandlinger.

fullskjerm neste TRENER OPP: Det ukrainske forsvaret frykter invasjon, og trener i helgen opp reservestyrker nær hovedstaden Kiev. 1 av 2 Foto: SERGEY DOLZHENKO / EPA

Klar til å møte Russland

Tirsdag sier Ukrainas president Volodomyr Zelenskij at han er «klar til å møte Russland i hvilket som helst format», og la til at Ukraina er «klar til å implementere det vi har gått med på».

Uttalelsen er et svar på Putins telefonsamtale med Frankrikes Emmanuel Macron tidligere samme dag.

Her uttalte han at mulighetene for å avholde et nytt toppmøte i ’Normandie-formatet’ avhenger av ukrainske myndigheters konkrete steg mot å implementere Minsk-avtalen.

Normandie-formatet er en plattform bestående av Tyskland, Ukraina, Frankrike og Russland, som ble nedsatt for å løse krigen i Donbass i Øst-Ukraina.

Etter harde forhandlinger i ble landene i februar 2015 blant annet enige om våpenhvile, opprettelse av en buffersone, overvåkning av fronten og at Ukrainas nasjonalforsamling skulle innføre selvstyre for visse områder i Donetsk og Lugansk.

Føler seg omringet

Godzimirski sier det er to syn på hvorfor Russland presser så hardt på: Det ene er at Russland går knallhardt ut, for å ha noe å kunne gå tilbake på. Det andre er at Russland føler seg reelt truet av at Ukraina tilnærmer seg EU og NATO.

– Russland kom med en ny sikkerhetsdoktrine i sommer, som handler mye om at Russland må svare på trusler fra EU og Nato.

– Mener Putin alvor, eller er dette noe han gjør for å vise styrke på hjemmebane?

– Det er ikke godt å si. Noen mener at russisk utenrikspolitikk kun handler om å avlede oppmerksomhet fra politisk misnøye og styrke regimets legitimitet, ved å spille på ideen om at Russland er omringet og truet av Vesten, sier Godzimirski.

– Men samtidig føler Russland at de taper innflytelse over Ukraina. De har forsøkt å presse Zelenskyj til å samarbeide tettere i det bilaterale forholdet, men har ikke fått det til, utdyper forskeren.

VISER MUSKLER: Russiske stridsvogner fyrer av under en militærøvelse denne uken, som riktignok foregikk langt fra den ukrainske grensen.

Annektering vil være invasjon

– Kan man se for seg at de rykker inn i et begrenset område, som Luhansk og Donetsk, der prorussiske separatister allerede har kontroll?

– Man trenger ikke bruke militærmakt for å kontrollere de områdene. Der har Russland allerede de-facto kontroll.

– Så du tror ikke på en full annektering der, slik man så på Krim i 2014?

– Da hadde de i så fall ikke trengt å marsjere 100.000 soldater til grensen. Og går de inn i Luhansk og Donetsk, så vil det like fullt være en invasjon av et annet land, med internasjonal fordømmelse som konsekvens.

Derfor tror Godzimirski at Putin har større mål.

– Han håper nok å presse Vesten til å komme med innrømmelser. Dersom man går inn i selve Ukraina med soldater så vet man ikke hvordan en krig vil utvikle seg.

Dersom Russland blir påført store tap og rammes av harde økonomiske sanksjoner, så vil begge deler være upopulært på hjemmebane.

– Man må håpe at et regime som er mest opptatt av egen stabilitet finner andre løsninger enn de militære, konkluderer forskeren.