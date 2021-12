PRESSETREFF: Russlands president Vladimir Putin holdt torsdag den årlige pressekonferansen sin.

Putin ut mot Vesten: − Burde gi Russland sikkerhetsgarantier

Under den årlige pressekonferansen til president Vladimir Putin i Russland, gikk han ytterligere til angrep på Vesten.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken

– Vesten burde umiddelbart og nå gi Russland sikkerhetsgarantier, og ikke kreve dem fra den russiske føderasjon.

Det var president Vladimir Putins klare tale under sin årlige pressekonferansen.

Med Vesten mener han Europa, Nato og USA.

Det mørke bakteppet for pressekonferansen, er frykten for at Russland vil invadere Ukraina.

Russland har flyttet det som ser ut som en invasjonsstyrke helt inntil grensen av Ukraina. Minst 100.000 russiske soldater er nå utplassert her.

Ifølge eksperter VG tidligere har snakket med, spiller Putin et høyrisikospill der han forsøker å presse Vesten til å komme med innrømmelser.

Torsdag tok Putin bladet fra munnen. Han hevdet at Russland må tenke på hvordan de sikrer egne interesser, ikke bare i dag, men også i fremtiden.

Han kommenterte også en mulig opptrapping av konflikten i Ukraina:

– Det er ikke vårt valg. Vi ønsker ikke dette.

TV-SENDT: Her sitter Russlands president Vladimir Putin foran de oppmøtte pressefolkene på den årlige pressekonferansen.

Nato og USA

Som en del av Ukraina-krisen, har Putin lagt frem krav om at Nato-landene trekker sine styrker ut av land som grenser til Russland, og at de stopper all militær hjelp til Ukraina.

Kravene ble fremmet via forslag til to sikkerhetsavtaler, en til Nato og en til USA.

Blant annet går forslagene ut på at Nato må reversere 25 år militær integrering med de nye medlemslandene i øst og at USAs tilstedeværelse i Europa må trappes betydelig ned.

– Vi stilte bare spørsmålet direkte om at det ikke skulle være ytterligere Nato-bevegelser mot øst. Ballen er på deres bane. De burde svare oss med noe, sa Putin under pressekonferansen før han la til:

– I denne forbindelse vil jeg understreke at vi har sett positive reaksjoner så langt. Våre amerikanske partnere forteller oss at de er klare til å starte denne diskusjonen.

Men ifølge Nato-kilder er det ikke aktuelt å la seg presse av Putin, samtidig som Nato-sjef Jens Stoltenberg åpner for å komme Russland i møte:

VENNER: Nato-sjef Jens Stoltenberg håndhilser på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Nato-landene har også gjort det klart at om Russland tar konkrete steg i retning av å redusere spenningen, er vi klar til å jobbe for å styrke tillitsskapende virkemidler, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i midten av desember.

Tredje flest dødsfall i verden

Putin kom også inn på coronahåndteringen til landet.

– Flokkimmuniteten i Russland er i dag 59,4 prosent. Men det er ikke nok. Vi trenger flokkimmunitet på 80 prosent. Forhåpentligvis vil vi nå dette nivået i løpet av første eller andre kvartal neste år, sa Putin.

Torsdag steg dødstallet i Russland til over 600.000 mennesker, ifølge beregninger gjort av nyhetsbyrået Reuters.

Det skjer etter en kraftig økning i deltatilfeller.

INNLAGT: En alvorlig syk pasient blir behandlet av helsepersonell på et sykehus i Krasnodar, sør i Russland i november.

De baserer beregningene på tall fra Rosstat frem til oktober, og så tall fra den russiske pandemihånderingsgruppen i november og desember.

Antall døde er rundt dobbelt så mange som det myndighetene selv oppgir.

Bare USA og Brasil har registrert flere døde under pandemien – henholdsvis 813.000 og 618.000.

Ifølge nyhetsbyrået har Russland så langt registrert få tilfeller av omikronvarianten.

Aleksej Navalnyjs

15. desember tok datteren til opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj imot Sakharov-prisen, som er EUs fremste menneskerettspris, på vegne av faren.

I sin tale kritiserte hun EUs toppolitikere for ikke å tørre å stå opp mot den russiske presidenten.

MOTTOK PRIS: Datteren til den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, Daria Navalnaja, tok i desember mot Sakharov-prisen på vegne av faren.

Putin-kritiker Navalnyj, ble i februar dømt til to og et halvt års fengsel for brudd på meldeplikten knyttet til en tidligere betinget dom. Hans politiske organisasjoner ble forbudt, mens en rekke medier ble klassifisert som «utenlandske agenter.»

Han ble allerede satt i arrest i januar da han returnerte til Moskva fra Tyskland, etter å ha fått behandling der.

Han ble forgiftet med nervegiften Novitsjok under et besøk i Sibir. Vestlige land anklager russiske myndigheter for å stå bak, noe Kreml avviser.

Høy inflasjon

Presidenten viet som vanlig mye tid til å snakke om hvordan det står til med den russiske økonomien. Han var langt fra fornøyd med inflasjonen i landet, noe han innrømmet.

– Inflasjon på åtte prosent er veldig mye, og vi må selvfølgelig komme tilbake til målet på fire prosent, sa han.

Han omtalte den høye inflasjonen som et alvorlig problem. Samtidig fremhevet han at arbeidsledigheten hadde blitt lavere det siste året.

– Dette er en veldig god indikator på økonomien som helhet, sa han.