Romfartsekspert etter Artemis I-utsettelsen: − Det foregår et romkappløp

Kina, Russland og USA puster hverandre i nakken i et intensivert kappløp om å være først og best i rommet, mener norske romfartseksperter.

– Kina har nettopp gjennomført ubemannet ferd til månen og hjem igjen – og planlegger å lage base på månen, akkurat som USA. Det er en konkurranse amerikanerne gjerne vil vinne, sier professor Nikolai Østgaard, leder for Birkelandssenteret for romforskning (BCSS) ved Universitetet i Bergen, på telefon til VG.

– Men det er det ikke sikkert at de gjør, tilføyer han.

Mandag skulle etter planen Artemis I-romekspedisjonen markere USA retur til månen – 50 år etter forrige månelanding. Opprinnelig skulle NASAs kraftigste rakett noensinne skytes opp på mandag.

Etter flere problemer ble oppskytningen utsatt til fredag, deretter til lørdag. Klokken 20.17 lørdag kveld gjør Nasa et nytt forsøk.

Professor Nikolai Østgaard, leder for Birkelandssenteret for romforskning (BCSS) ved Universitetet i Bergen.

Østgaard mener utsettelsene av Artemis-oppskytingen ikke trenger å være forbundet med drama. Uten optimale forhold, utsetter man alltid, påpeker han.

Spenningen er ifølge professoren særlig knyttet til Den internasjonale romstasjonen som «er på hell» – etter allerede å ha eksistert lenger enn forventet – og at andre kommer på banen.

– Kina har momentum, mens amerikanernes økonomi er nedadgående. Det foregår et romkappløp akkurat nå, mener han.

– Vil ha første kvinne på månen

Arvid Bertheau Johannessen, fagsjef for bemannet romfart og utforskning ved Norsk romsenter, er enig i at Artemis-utsettelsen er udramatisk.

– Dette er nærmest normalt. Her er det så mye som skal klaffe. Et helt puslespill. Med en så stor og komplisert oppskyting som dette, er ikke utsettelsen overraskende, sier han i et telefonintervju med VG

Oppskytingen er den første av en rekke oppskytinger.

Artemis I skytes etter planen opp denne uken.

Så følger Artemis II i 2024. Den skal være bemannet og gå en runde rundt månen og tilbake, men ikke lande på månen.

I 2025 skal etter planen Artemis III lande på månen.

– Amerikanernes mål er da at neste mann og første kvinne da skal sette støvlene på månen, sier Johannessen.

USAs visepresident Kamala Harris var blant dem som tvitret etter det stoppede forsøket.

– Mens vi håpet å se oppskytingen av Artemis I i dag, ga forsøket verdifulle data når vi tester den kraftigste raketten i historien. Vår forpliktelse til Artemis-programmet forblir fast, og vi kommer tilbake til månen, skrev visepresidenten

Fotografer plasserer avstandskameraer nær Artemis 1 for å forevige øyeblikket raketten skytes ut.

Ulik grad av samarbeid

Parallelt med Artemis-ekspedisjonene bygger NASA en romstasjon i bane rundt månen, lik den man har rundt jorden. Både Japan, Canada, og Europa gjennom ESA er aktiv med å levere kritiske elementer til Lunar Gateway.

– Den internasjonale romstasjonen som går i bane rundt jorden nå har vært der i over tyve år. Den er planlagt å fortsette frem til 2030. Stasjonen har overlevd lenger enn noen hadde trodd og har vært en ubetinget suksess – også med tanke på internasjonalt samarbeid der russerne er med, sier Johannessen.

– Men det foregår aktiviteter med de store landene nå.

Arvid Bertheau Johansen, fagsjef for bemannet romfart og utforskning ved Norsk romsenter.

Han er uenig med Østgaard ved UiB når det gjelder fokus for kappløpet:

– Kappløpet går mer på ikke å være først, men å få de mest interessante resultatene. Dette er vitenskapelige ekspedisjoner.

– Hvem ligger best an?

– Jeg vil ikke uttale meg bombastisk, det er vanskelig å bedømme. Men at det foregår aktiviteter fra flere store romnasjoner som samarbeider helt, delvis eller ikke, er et faktum.

Teknologi og helse

Den største gevinsten for menneskeheten ligger i det utforskningsmessige, mener romeksperten.

– Vi har allerede bygget opp forskningsstasjon på Sydpolen, det er naturlig å utforske solsystemet vårt. Sammenlignet med Apollo-ferdene for 50 år siden, har vi mulighet for å finne ut ting om månen, Mars og vår egen planet.

Men romforskning handler også i stor grad om industri og industriutvikling, påpeker han.

– Romekspedisjonene stiller en krav til nyutvikling som gjør at man presser innovasjon til det ytterste i en hastighet man ikke hadde hatt for jordiske forhold, mener Johannessen.

Tilskuere på tribunene til besøkssenteret Saturn V var på plass flere timer før Artemis 1 skulle skytes ut fra Cape Canaveral Space Force Station. Nasa sin rakett-oppskytningsbase, Kennedy Space Center, er lokalisert nord på øyen Merritt Island

Resultatene kan alle jordboere dra nytte av. Romforskning fører til utvikling av materialteknologi, måter å få utstyr til å fungere under ekstreme forhold.

Romforskerne kan også finne ut hvordan menneskekroppen tåler ulike ting gjennom medisinske eksperimenter på romstasjonen – noen som igjen kan føre til oppdagelser innen medisin.

– Det har man sett over lengre tid. Et prosjekt ser på hvordan kreftceller utvikler seg i lav tyngdekraft, vektløshet. Finner man noe interessant der kan man komme videre i utvikling av medisiner.

Slik har romforskning et mye bredere resultatfelt enn utviklingen av raketter og hardware.

Norsk firma bidrar

Romforskning skaper også næring og arbeidsplasser også i Norge.

– På modulen som skulle gått opp i dag har bergensfirmaet Clara Venture Labs levert filtre som skiller drikkevann fra nitrogengass. Filtrene vil også sitte på de neste flightene. Siden ESA likeverdig partner med NASA får Norge som ESA-medlem store muligheter til å levere. Både Kongsberg og Nammo ligger an til å få leveranser til Artemis-programmer, sier Norsk Romsenter-fagsjefen.

– Hvordan har krigen i Ukraina påvirket romfarten?

– Rombransjen har vel vært litt avskjermet fra politikken: Se bare på samarbeidet på den internasjonale romstasjonen der Europa, Russland, USA og andre land har samarbeidet fredfullt i mange år. Det er ikke første gang det har vært blokkdannelser, svarer Johannessen.

– Det er til og med noen som har foreslått romstasjonen til Nobels fredspris. Mitt håp er at man kan fortsatte og samarbeide på en fredelig måte.

