Over 1000 døde i «monster-monsun»

Tusentalls har blitt hjemløse og hundrevis har mistet livet i flomkatastrofen i Pakistan.

Siden midten av juni har over 1000 mennesker mistet livet som følge av flommen i Pakistan, skriver AP News, herav 119 i løpet av det siste døgnet, melder Al Jazeera.

Den årlige monsunen er avgjørende for vanning av avlinger og fylling av innsjøer på Det indiske subkontinentet. Hvert år bringer monsunen med seg en bølge av ødeleggelser, men i år er tilstandene ekstraordinære, og regjeringen har erklært nasjonal krisetilstand.

– Vi ser nesten jordskjelvlignende ødeleggelser. Rapporten vi får fra vårt regionkontor i Pakistan er at situasjonen forverres for hver time. De voldsomme flommene begrenser også mulighetene til å få fram nødhjelp fordi veier og kjøretøy er ødelagt, og fordi svært mange av de som trenger hjelp er isolert, sier Torben Bjørke-Henriksen, leder for humanitære behov og analyse i Røde Kors, i pressemeldingen.

Flere hus er ødelagt etter monsunen i provinsen Balochistan den 27. august. SUKKUR: Barn bruker en flåte til å komme seg frem i det oversvømte terrenget. FLOM: En mann bærer sin syke datter langs en vei i Madian, nord i Pakistan. PAKISTAN: En mann svømmer i flomvannet. SUKKUR: Telt har blitt satt opp for mennesker som har måttet flykte fra hjemmene sine.

– 33 millioner mennesker er berørt på ulike måter, sa klimaministeren i Pakistan, Sherry Rehman, til Reuters den 25. august. Dette tilsvarer rundt 15 prosent av landets befolkning.

Samme dag skrev Reuters at 184.000 mennesker har tatt tilhold i leirer rundt om i landet, samtidig som Al Jazeera skrev at rundt 50.000 mennesker var blitt hjemløse.

Store materielle skader

Videoen i toppen av artikkelen viser et luksushotell i Swat-dalen, nord i Pakistan, som kollapser når det blir truffet av flommen, lørdag.

Lokale, som også hadde blitt evakuert, forteller at hotellet og andre bygninger ble fylt med vann dagen i forveien, ifølge Reuters. Ingen skal være skadet etter hotell-kollapsen.

Klimaminister Rehman har delt denne videoen på Twitter:

FN sitt kontor i Asia skriver på Twitter at det i noen områder i Pakistan nå regner fem ganger så mye som gjennomsnittet for de siste tredve årene.

– Situasjonen er forventet å skulle forverre seg da samfunn og infrastruktur i økende grad ikke er i stand til å håndtere de store regnmengdene, skriver FN.

Ifølge Al Jazeera er totalt 3451 kilometer med vei, 149 broer, 949.858 hus og 809.000 hektar med avlinger ødelagt, per 27. august.

– Vi har nådd bunnpunktet for ekstremværhendelser, med en ubøyelig rekke av hetebølger, skogbranner, flom, flere utbrudd av brevann, og nå skaper tiårets monster-monsun ustanselige ødeleggelser over hele landet, sier Rehman, som også hevder at en tredjedel av Pakistan kan komme til å være under vann når det omsider stopper å regne. Dette ifølge AP News.

Flere land, deriblant Qatar og Iran, har kommet med lovnader om nødhjelp til Pakistan.

VEIKOLLAPS: En vei i Madyan, nord for hovedstaden, kollapset etter store vannmengder 27. februar.

– Vi ser nesten jordskjelvlignende ødeleggelser

Røde Kors skriver i den nevnte pressemeldingen at 3,1 mennesker er drevet på flukt.

Organisasjonen mobiliserer nå stort. De skriver at det er vanskelig å få et fullstendig bilde av omfanget av katastrofen, ettersom mange berørte områder fortsatt er utilgjengelige på grunn av oversvømmelser og skadet veinett.

– Vi frykter at det verste er i vente, da denne typen katastrofer kan bety at risikoen for vannbårne sykdommer øker, sier Bjørke-Henriksen.

– De er nå i en enda verre situasjon etter disse flommene, og summen av alt dette gjør det vanskelig å dekke alle de humanitære behovene som vi ser.

LANGE KØER: Personer rammet av flommen står i kø for å få mat, utlevert av den pakistanske hæren.

Klimaminister Rehman sier at Sør-Pakistan er nesten under vann, og at folk reiser til høyere terreng.

– Dette er ikke oppgaven til et land eller en provins, det er en katastrofe fremkalt på grunn av klima.

Flommen har gått verst utover provinsene Sindh, Balochistan og Khyber Pakhtunkhwa, hvor de respektive dødstallene er 347, 238 og 226.