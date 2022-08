1 / 7 Cubas president Fidel Castro (t.h.) og Mikhail Gorbatsjov (L) i Havana i 1989. JUNI 1991: Gallamiddag på Slottet. Sovjetunionens president Mikhail Gorbatsjov, Raisa Gorbatsjov, dronning Sonja og kong Harald. forrige neste fullskjerm

Slik husker de Mikhail Gorbatsjov

Norske politikere og Russland-korrespondenter tar frem store ord når de minnes avdøde Mikhail Gorbatsjov.

Russiske medier melder at Mikhail Gorbatsjov er død etter lengre tid med sykdom. Han ble 91 år.

– Mikhail Gorbatsjov endret verden. Han åpnet mulighetene for avspenning og en helt ny verdensorden, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt på SMS til VG.

– Vi må fortsette arbeidet for en verden preget mer av konstruktiv samarbeid enn av motsetninger og konflikt, skriver Huitfeldt videre.

Gorbatsjov var Sovjetunionens siste statsleder fra 1985 til 1991. Han ble tildelt Nobels fredspris i 1990 for sin rolle i avslutningen av den kalde krigen.

JUNI 1991: President Mikhail Gorbatsjov besøker Oslo. Her holder han sitt Nobel-foredrag i Oslo rådhus. Rådhussalen var fullsatt under foredraget.

– Hadde en karisma hvor alt ble helt stille

– Gorbatsjov er det mennesket som har betydd mest for verdenshistorien på 1900-tallet.

Det sier den tidligere NRK-korrespondenten Marit Christensen på telefon til VG.

’Christensen, også kjent som «Moskva-Marit», var korrespondent i Sovjetunionen på 1980-tallet, og har møtt Gorbatsjov flere ganger.

– Jeg har truffet mange verdensledere men han slår alle rekorder, sier Christensen.

– Han var en person som hadde en karisma hvor alt ble helt stille og trukket mot ham da han kom inn i rommet. Det var en underlig opplevelse.

Hun trekker særlig frem én episode, hvor hun sammen med en gjeng journalister hadde blitt invitert til Kreml for å møte den tidligere presidenten. De hadde fått beskjed om å ikke rope ut spørsmål, som de pleide.

– Men så begynte han å snakke til oss, forteller hun.

Den tidligere NRK-korrespondenten Marit Christensen

– En tro kommunist

Christensen peker på hvordan Gorbatsjov velsignet sammenslåingen av Øst- og Vest-Tyskland og ikke forhindret rivingen av Berlinmuren, og på den måten bidro til gjenforeningen av Europa.

– Han tok stilling til Glasnost og Peristrojka, åpenhet og omgjøring, i sitt eget land, og også i verden ved å føre samtaler med vesten.

For Gorbatsjov var «glasnost» et middel i forsøket på en omstrukturering, «perestrojka», av økonomi og samfunnsliv i Sovjetunionen.

– Men han var en tro kommunist. Han hadde tenkt seg at landet skulle forandres og forbli kommunistisk. Han trodde selv at det var en politisk holdning som var holdbar.

Christensen mener vi har mistet en viktig analytiker av verdenssituasjonen.

– Det er et uendelig tap for verden at han er borte.

– En av de tre politikerne jeg beundret mest

Tidligere NRK-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld er den norske journalisten som har intervjuet Gorbatsjov mest.

– Jeg var klar over at han 2. mars rundet 91 år og var syk. Så det var et ventet dødsfall. Det er det jo når man er 91 år. Men han var en av de tre politikerne jeg beundret mest i det 20. århundre, sier Steinfeld på telefon til VG.

– De andre to var Willy Brandt og Winston Churchill.

NORGESBESØK: Mikhail Gorbatsjov besøkte Oslo i 1991. Her håndhilser han på daværende NRK-reporter Hans-Wilhelm Steinfeld ved ankomsten på Fornebu.

Steinfeld forteller at han beholdt kontakten med den tidligere statslederen gjennom årene.

– Jeg hørte sist fra ham for to år siden. Han skrev en veldig hyggelig dedikasjon i boken sin.

– Hvordan bedømmer du ham som politiker?

– Mannen fikk Nobels fredspris fordi han lot Berlinmuren falle. Han skapte den største positive forandringen i europeisk historie siden nazismens fall, svarer Steinfeld.

Solberg: – Velfortjent Nobels fredspris

Høyre-leder Erna Solberg husker Gorbatsjov som en viktig og reformativ politiker.

– Som Sovjetunionens siste statsleder gjennomførte han en rekke viktige økonomiske og liberaliserende reformer, som bidro til avslutningen av den kalde krigen og til kommunismens fall i store deler av Øst-Europa. I 1990 mottok han en velfortjent Nobels fredspris for sitt virke, sier Solberg til VG via sin presserådgiver.

– Selv om det nåværende Putin-styret i Russland dessverre tar oss i helt gal retning, vil Gorbatsjovs bidrag til en mer integrert verden og et bedre forhold mellom øst og vest, for alltid ha betydd uendelig mye for millioner av mennesker, sier Solberg videre.

Bondevik: – Hans fortjeneste at jernteppet falt

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik møtte Mikhail Gorbatsjov to ganger.

– Det er hans fortjeneste at jernteppet falt og at Europa ble samlet, sier Bondevik i et telefonintervju med VG etter at nyheten om Gorbatsjovs død kom tirsdag kveld.

Bondevik møtte Gorbatsjov i Oslo 15. mai 1998, etter at han hadde gått av som Sovjetunionens president. Gorbatsjov hadde da startet en ny miljøorganisasjon, Grønt kors.

– Han besøkte meg på Statsministerens kontor for å orientere om arbeidet til den nye organisasjonen, forteller Bondevik.

Noen år senere, etter at Bondevik hadde gått av som statsminister, møttes de to på en internasjonal konferanse i Italia. Da hadde de to en lengre samtale under fire øyne, forteller Bondevik.

– Gorbatsjov snakket fritt om tiden som generalsekretær i kommunistpartiet, og tiden som president i Sovjetunionen. Han snakket om hvorfor han lot revolusjonen i Øst- og Sentral-Europa skje.

MØTTE GORBATSJOV: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik møtte Mikhail Gorbatsjov på Statsministerens kontor i Oslo 15. mai 1998.

Bondevik sier at han spurte Gorbatsjov om hvorfor han ikke grep inn, slik forgjengerne hans hadde gjort da folk gjorde opprør i Ungarn i 1956 og Tsjekkoslovakia i 1968.

– Gorbatsjov fortalte at han hadde innsett at det gamle kommunistiske systemet og autoritære styret ikke ville være bærekraftig i lengden. Derfor lot han revolusjonen rulle i land etter land. Da Sovjetunionen begynte å rakne holdt han igjen så lange han kunne, men til slutt raknet det også der.

– Det var mitt klare inntrykk at Gorbatsjov mente at tiden for det autoritære kommunistiske systemet var over. Han ønsket et samarbeid med Vesten, og han ønsket et demokratisk Russland.

Bondevik sier at Gorbatsjov var en hyggelig og behagelig person, nesten litt bestefarsaktig.

– Han var en veldig god samtalepartner, som jeg hadde stor respekt for.

Den tidligere statsministeren sier Gorbatsjov har spilt en sentral historisk rolle ved at han lot revolusjonen skje i landene i Øst- og Sentral-Europa.

– Det er hans fortjeneste at jernteppet falt og at Europa ble samlet. Putin vil ikke klare å reversere alt dette, sier Kjell Magne Bondevik.